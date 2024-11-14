Что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе?

«Зачем мне считаться шпаной и бандитом, не лучше ль податься мне в антисемиты», – старинная сатира Владимира Семеновича Высоцкого день ото дня кажется все актуальнее. Благодаря образцовому невежеству героя: он сначала вообще не знает, кто такие семиты, потом выясняет, что «семиты – простые евреи... Средь них обожаемый мной Чарли Чаплин, мой друг Рабинович и жертвы фашизма».

Знания современных европейцев, да и россиян, о евреях примерно соответствуют знаниям героя песни Высоцкого. Большинство твердо помнят о евреях лишь то, что они – жертвы фашизма.

На этом бесспорном факте – Гитлер пытался уничтожить всех евреев поголовно и успел убить целых 6 млн человек – основана вся израильская пропаганда. Евреи – народ-жертва. Это индульгенция, оправдание для существования Государства Израиль и для любых его действий, в том числе или даже в первую очередь таких, которые вообще-то положено называть агрессией и геноцидом.

Трагедия еврейского народа как бы дает израильтянам право относиться к представителям других народов... Не будем нарушать никаких законов. Скажем, память о Холокосте как бы дает им право относиться к представителям других народов как к тем, кто ничего подобного не переживал.

Как это работает на практике? Вот намедни в Амстердаме случаются массовые беспорядки. Король Нидерландов приносит извинения за происшедшее президенту Израиля и, если верить его пресс-службе, делает это так: «Мы подвели еврейскую общину Нидерландов во время Второй мировой войны, и прошлой ночью мы подвели ее снова».

Как голландцы подвели еврейскую общину во время Второй мировой, хорошо известно – из сотен тысяч евреев Голландии уцелели менее тридцати тысяч. А сейчас-то что?

А сейчас, говорит нам израильская пропаганда, случился «погром». Да, именно это русское слово используется. Чтобы все сразу поняли, как ужасно произошедшее. «Погром» – это второе по силе слово в арсенале пропаганды Израиля после слова «Холокост». Так вот, случился погром, и «джихадисты охотились на евреев» по всему Амстердаму. Пять человек оказались в больницах. Или даже двенадцать.

По какому случаю был погром? Напали на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби». Это, конечно, очень плохо, куда смотрела полиция.

Выяснить, что там было на самом деле, совсем не сложно. Болельщики-ультрас футбольного клуба «Маккаби» из Тель-Авива известны как отъявленные хулиганы. Их любимая «кричалка» – «Мы отымеем всех арабов!»

В Амстердаме они вели себя как обычно, вдобавок отметились тем, что на стадионе сорвали минуту молчания по погибшим в Испании от наводнения. И еще тем, что надругались над палестинским флагом. В другое время все это, вероятно, сошло бы им с рук – но, как выяснилось, не во время войны, в которой Израиль уже убил больше 40 тыс. палестинцев в секторе Газа, из них 15 тыс. детей, убил десятки или сотни людей на Западном берегу реки Иордан (где формально и войны-то никакой нет) и еще сотни в Южном Ливане.

При таких вводных стоило бы задаться вопросом: что делают спортивные команды и болельщики из Израиля в Европе? И уж во всяком случае стоило бы спросить, точно ли можно позволять еврейским ультрас их любимые кричалки в городе, переполненном беженцами из арабских стран.

Но современный Запад устроен так, что этого нельзя спрашивать. Даже думать в эту сторону ни в коем случае нельзя, потому что мгновенно в эфире возникают слова «антисемитизм», «Холокост» и «погром». И выясняется, что Израиль – это такое государство, которому весь мир должен кланяться. Кланяться, каяться и благодарить.

То, что творит Израиль на Ближнем Востоке, многократно осуждено большинством государств, входящих в ООН. Скажем, в сентябре 2024 года 124 страны проголосовали за то, чтобы Израиль «безотлагательно положил конец своему незаконному присутствию на оккупированной палестинской территории». Израиль действует в лучшем случае по примеру кота из басни Крылова – слушает да ест Палестину и окрестности. А в худшем – демонстрирует презрение к ООН, то есть ко всем государствам и народам земли. Буквально: в марте 2024 года постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан демонстративно измельчил в мини-шредере Устав ООН. ООН, по его словам, создавалась не для того, чтобы поддерживать Палестину.

Посол Израиля был в своем праве – в том смысле, что ему никто ничего не мог за это сделать. Точно так же, как пока никто ничего не может сделать Израилю за убийство десятков тысяч мирных жителей. Не может в военном смысле, потому что за спиной Израиля – две авианосные группировки США. Не может идеологически, потому что осуждение Израиля и израильтян – это «погром», если не сразу «Холокост».

Добром это не кончится, потому что действия Израиля создают по всему миру миллионы жаждущих мести за преступления еврейского государства. Их, конечно, очень легко называть «погромщиками». Но гораздо хуже то, что каждое следующее действие Израиля переполняет чашу ненависти – и, получив возможность отомстить, эти люди в самом деле становятся погромщиками. Уже безо всяких кавычек. Причем это происходит при поддержке очень значительной части населения европейских стран, повторяющих лозунг о свободной Палестине «от реки до моря».

Единственный способ спасти Израиль от неизбежной в будущем страшной мести – заставить Израиль прекратить агрессию. Развести евреев и арабов по разным государствам. Создать-таки Палестинское государство в границах, обозначенных ООН. Прислушаться – ну хотя бы к президенту России Владимиру Путину, который намедни на заседании клуба «Валдай» еще раз сказал о необходимости именно достичь мира на Ближнем Востоке.

Но слушать этих русских в Израиле не будут. Потому что «погром».