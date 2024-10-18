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    18 октября 2024, 16:05 • В мире

    Почему убийства лидеров ХАМАС не дают для Израиля результатов

    Почему убийства лидеров ХАМАС не дают для Израиля результатов
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Израиль одного за другим уничтожает лидеров противостоящих ему стран и организаций. Последним таким примером стало убийство в городе Рафах (сектор Газа) военного лидера ХАМАС Яхъи Синвара. Как израильской разведке (МОССАД) и армии (ЦАХАЛ) удается успешно находить и уничтожать этих людей и добьется ли Тель-Авив в результате победы над палестинцами?

    Израиль исторически использовал три метода устранения лидеров своих противников. Классический, с использованием агентурной разведки и с применением точечных средств: от взрыва телефонной трубки до яда – это почерк МОССАДа.

    Примечательно здесь как раз покушение на главу политбюро ХАМАС Халеда Машаля в столице Иордании Аммане в 1997 году. Израильские агенты вычислили его и напали прямо на улице, влив в ухо некий яд. Выглядело это крайне загадочно: посреди бела дня на человека нападают и что-то засовывают ему в ухо. При этом Машаль ходил с охраной, которая отбила его у нападавших и скрутила их. Зачем был выбран именно такой способ покушения, когда гораздо проще было застрелить Машаля, неизвестно.

    Закончилось это для Израиля практически катастрофой. До сих пор неясно, чем иорданский король Хуссейн пригрозил тогда Тель-Авиву, но Израиль не только был вынужден доставить в Амман противоядие, но и дополнительно выпустить шейха Ясина и еще дюжину видных палестинских заключенных.

    А вот израильская армия – ЦАХАЛ – в отличие от разведки к подобным экспериментам не склонна и пользуется высокотехнологичными и тяжелыми средствами поражения. Почерк ЦАХАЛ: отслеживание перемещений лидеров противника с помощью средств технического контроля (перехваты телефонных сообщений, мессенджеров, интернет-трафика), выбор подходящего момента и нанесение удара с помощью ВВС, бомбами или ракетами.

    Служба внутренней безопасности Шинбет тоже в этом участвует, но в ее функционал входит инфильтрация в ряды противника или вербовка арабов. Это необходимо для выбора места и времени поражения объекта.

    Например, недостаточно приблизительно знать график перемещений объекта по анализу его переписки или телефонных переговоров. Необходимо, чтобы кто-то рядом с ним физически подтвердил разведданные. Для этой цели израильская контрразведка десятилетиями вербует «машпатим», то есть «сочувствующих» из числа арабов. К слову, именно выявлением и уничтожением этих израильских осведомителей и занимался в свое время Синвар на посту главы службы безопасности ХАМАС, за что и получил несколько пожизненных сроков.

    Другая форма агентурного внедрения: спецотряды из евреев или бедуинов, мимикрирующих под арабов («мистааравим»). Это все очень сложно и требует особых навыков и подготовки.

    Ну и наконец третий и последний метод: случай, удача, он же Божий промысел. Так и случилось, похоже, с Яхъей Синваром. По поступающим утечкам в западную прессу израильтяне лишь приблизительно знали, в каком тоннеле мог находиться Синвар, но не более того.

    Отряд ЦАХАЛ заметил на одной из улиц Рафаха группу из шести неопознанных палестинцев и открыл по ним огонь. Палестинцы укрылись в ближайшем доме. Израильтяне подогнали танк и минометы и некоторое время ровняли дом с землей. Для разведки результатов был применен разведывательный квадрокоптер с видеокамерой. Потом израильтяне поняли, что отмахивающийся палкой от дрона человек в доме – это Яхъя Синвар.

    Синвар – третий подряд лидер ХАМАС, которого убивают израильтяне. Тактика ликвидаций первых лиц противника – одна из основ военно-разведывательной манеры поведения Израиля на протяжении десятилетий. И, как можно увидеть невооруженным глазом, она так и не доказала свою эффективность в стратегическом смысле.

    Новый лидер ХАМАС Халед Машаль после покушения на него в 1997 году очень внимательно относится к своей безопасности. Более того, Машаль даже пытался запретить вообще упоминать имена лидеров и руководителей ХАМАС. Это связывали с тем, что в 2004 году после убийства Абдель Азиза Рантиси тогдашний премьер-министр Израиля Ариэль Шарон сказал: «Уничтожение лидеров террористов будет продолжаться».

    Но полностью засекретить руководство организации не получилось, поскольку во многом ее авторитет держался в Газе на публичной общественной деятельности. В этом смысле ни ХАМАС, ни «Хезболла» в Ливане не являются классическими «подпольщиками».

    В Тель-Авиве исходят из представления о том, что противостоящие Израилю движения и даже целые страны находятся на более примитивном уровне общественного развития и потому склонны к вождизму. Следующее звено в этой логической цепочке: если уничтожить лидеров, то все развалится. Однако с 1947 года противостояние палестинцев и израильтян только усиливается, а значит, эта логика не работает.

    Люди, склонные к марксистскому взгляду на мир, считают, что арабские движения и организации – порождение социально-экономической катастрофы, в которой сотнями лет живет Ближний Восток. И если беднякам подкинуть еды и денег, то кризис будет урегулирован. Эта точка зрения очень популярна в Европе, а также среди израильских левых. Она тоже подразумевает тактику уничтожения арабских лидеров. Только в Европе об этом молчат, а в Израиле говорят открыто.

    В Израиле считают, что уничтожение лидеров противников не только эффективная военно-политическая мера, но и праведный поступок. Под этим призывом к мести есть сложный религиозный фундамент, но он периодически сталкивается с практической необходимостью вести переговоры.

    Иногда в Израиле приходили к власти люди, частично признававшие необходимость обсуждать с арабами будущее, но каждый раз все эти попытки сходили на нет. Бывали прецеденты переговоров и с Ясиром Арафатом, и с шейхом Ясином, и с Марзуком, и со многими другими палестинскими, ливанскими и иорданскими лидерами. Многих из тех, с кем переговоры велись, потом, когда политико-идеологический вектор сменился, убили. И ничего на Ближнем Востоке не изменилось.

    Левые ошибаются: арабские движения не построены по вождистскому принципу. Сильный лидер – это всегда хорошо. Но арабские движения десятилетиями демонстрируют способность к регенерации и так называемому социальному лифту, хотя устроен он сложнее, чем принято понимать этот термин в Европе. Арабские движения демонстрируют крайнюю степень ненависти к Израилю, которая необъяснима ни их «пролетарским» происхождением, ни даже особенностями религиозного мышления.

    Правые в Израиле сделали из этого умозаключения два вывода. Во-первых, сделать с арабами ничего нельзя, такие организации будут на века представлять для себя угрозу жителям Израиля и его безопасности. Потому их надо просто уничтожить. И как организации, и как строения на земле, и как людей. Во-вторых, надо отрубить гидре голову, а не конечности. Гидрой объявлен Иран, который Израиль уже несколько лет пытается спровоцировать на большую войну, в которой можно будет прикрыться американцами.

    У этого «плана действий» есть множество возможных неприятных последствий. Например, никто уже давно не ведет реальных переговоров об освобождении заложников. Постоянные убийства лидеров и других командиров ХАМАС просто закрывают такое окно возможностей. А ЦАХАЛ, похоже, вообще не знает другой военной тактики, кроме как ковровые бомбардировки.

    Да, снижение военного потенциала арабских организаций, противостоящих Израилю, действительно происходит. Однако не происходит главного – потери ими морального, религиозного и политического авторитета среди жителей Палестины и других арабов. Следовательно, со временем будет восстанавливаться и утраченный военный потенциал.

    В таком контексте хоть несколько десятков лидеров ХАМАС подряд поубивай – ничего стратегически для Израиля не изменится. Но специфические идейные и религиозные установки, бытующие в правой части израильского общества, раз за разом подталкивают их к убийствам своих противников, а не к возобновлению переговорного процесса.

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