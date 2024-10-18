Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Эксперт назвал убийство главы ХАМАС Синвара удачной для Израиля случайностью
Эксперт Ципис: Убийство главы ХАМАС Синвара стало случайностью
Операция по ликвидации Яхьи Синвара не была запланирована Израилем. Убийство лидера ХАМАС стало случайностью, пусть и удачной для Израиля с точки зрения тактической операции на территории сектора Газа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее ЦАХАЛ ликвидировал лидера ХАМАС Яхью Синвара. Новым главой палестинской группировки СМИ называют Халеда Машаля.
«Глава ХАМАС Яхьи Синвар действительно был целью израильских военных, на него шла «охота». Однако ликвидация в Рафахе была случайностью, хотя и удачной для Израиля с точки зрения тактической операции на территории сектора Газа», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности, со ссылкой на собственные данные.
Он объясняет: военные ЦАХАЛ зачищали дом, в котором оказался Синвар и другие боевики ХАМАС. «То есть эта операция не была запланирована, не было и никаких разведданных», – уточнил собеседник. При этом заявление Джо Байдена о том, что американские спецслужбы содействовали поиску и ликвидации главы палестинской группировки, эксперт счел несколько преувеличенными.
«Разведки США и Израиля постоянно сотрудничают, и Вашингтон – насколько позволяют ресурсы – делится с еврейским государством информацией. Поэтому, с одной стороны, американский лидер, не соврал. Но с другой, ликвидация Синвара не является результатом сотрудничества сторон. Байден поторопился записать это в копилку своих достижений», – детализировал Ципис.
Кроме того, по его мнению, не совсем корректно говорить о Халеде Машале как о новом главе ХАМАС. «Он – сподвижник Исмаила Хании. Они оба находились в Катаре. Синвар же был лидером только лишь группы боевиков на территории сектора Газа. Сейчас Машель не сможет заменить его, поскольку руководить оперативно-тактической операцией, находясь за рубежом, невозможно. Поэтому, скорее всего, на днях будет назначен лидер боевиков, который находится непосредственно в Газе», – считает спикер.
Он полагает, что Машель не рискнет покинуть Катар, где израильские силы – не желая испортить отношения с Дохой – не будут пытаться его ликвидировать. «На мой взгляд, Машеля спрячут, но через несколько лет его будет ждать участь предшественников», – допустил политолог.
Пока же устранение Синвара негативно скажется на переговорах между Израилем и ХАМАС, прогнозирует собеседник. Более того, по его словам, еврейское государство склоняется к мнению, что переговоры, которые ни к чему не привели в течение года, так и останутся безрезультатными.
«Полагаю, израильский генштаб сделает так, чтобы ХАМАС прекратил свое сопротивление и сдался, а также предпримет новые попытки найти как можно больше заложников и военнопленных, которые находятся на территории Газы», – заключил Ципис.
Ранее МИД Израиля подтвердил смерть главы ХАМАС Яхьи Синвара в результате операции ЦАХАЛ. Его гибель премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал «началом конца войны» в секторе Газа.
По информации ливанского телеканала LBCI, исполняющим обязанности главы политбюро ХАМАС назначен Халед Машаль. Сообщается, что руководство палестинской группировки проинформировало турецких, катарских и египетских посредников, что ее лидер Яхья Синвар был убит в районе Таль аль-Султан в Рафахе и исполнять обязанности главы политического крыла будет Машаль.
LBCI также сообщает, что убийство Синвара и связанные с этим последствия для переговоров о прекращении огня в секторе Газа обсудили в ходе телефонного разговора госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
Машаль занимал пост главы политбюро ХАМАС с 1996 по 2017 год, после чего уступил лидерство Исмаилу Хании. В 1998 году израильские спецслужбы ввели Машалю в Иордании яд и тот впал в кому. Противоядие было предоставлено Израилем в рамках дипломатической сделки с Иорданией.