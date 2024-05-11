Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?2 комментария
В Турции раскритиковали выходку посла Израиля на трибуне ООН
Турецкий политик Челик назвал неуважением к международному праву выходку посла Израиля в ООН
Поступок посла Израиля Гилада Эрдана, измельчившего устав ООН на трибуне организации, показал, что Тель-Авив не признает международное право, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик.
Челик назвал отрадным тот факт, что вопрос о членстве Палестины в ООН рассмотрен в Совбезе ООН, а проект резолюции о предоставлении Палестине некоторые дополнительные права был принят ГА ООН. По его словам, выходка израильского посла показывает непризнание Израилем международного права, передает РИА «Новости».
В пятницу постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан вынес на трибуну шредер и измельчил в нем устав организации, заявив, что дипломаты «занимаются созданием палестинского террористического государства».
Ранее Россия решила поддержать резолюцию ГА ООН с рекомендацией принять Палестину.