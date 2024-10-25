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    Враг народа – это не метафора
    25 октября 2024, 12:00 Мнение

    Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    Андрей Перла Андрей Перла

    Политолог

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    Не в первый раз думаю о том, как происходит превращение гражданина России в иностранного агента, проще говоря, в предателя. Наверное, первый шаг к предательству состоит в том, чтобы решить: ты – «лишний человек».

    С теми, кто прямо и недвусмысленно, за деньги работает на врага, уже все ясно – в том смысле, что они ничем не могут нас удивить. Вот, к примеру, бывший профессор ВШЭ Медведев** ведет программу на радио «Свобода*» – и если чем и удивляет, то только тем, что отстает от риторики своих нынешних западных хозяев на шаг. Ну, или на куплет, если политическая риторика – это песня. Запад вовсю обсуждает последствия саммита БРИКС, пытается доказать, что Россия, собрав в Казани представителей 30 государств Глобального Юга, все-таки не является для них безусловным лидером. Запад обсуждает свое поражение в боях на Украине и ищет пути выхода из стратегического кризиса. А иноагенты всего этого как бы не замечают: они про «неизбежное поражение диктатора» и про «бункер». Ясно-понятно, новых указаний еще не получено, у кураторов были задачи поважнее, отрабатывается старая методичка.

    Или вот публицистика. Публицистика иностранных агентов состоит из пронзительных строк о том, как грустна, стрёмна и безнадежна Россия, которую они покинули. Недавно я особенно впечатлился иноагентом-поэтессой под называнием Татьяна Вольтская**. Она с ненавистью и страхом пишет про добровольцев, которые в эти дни записываются в действующую армию.

    Это, кстати сказать, удивительное в своем роде явление: иноагенты пытаются создать у своих читателей «ошибку в знаке», поменять плюс на минус. Вольтская** ссылается на репортаж о пункте сбора добровольцев. Простые люди в этом репортаже объясняют: мы хотим с гордостью рассказывать своим детям о том, что делали и как жили во время войны. Как видит эту ситуацию иноагент? Пишет: в их жизни не было смысла, они находят его в убийстве.

    Но все-таки, как же иноагенты доходят до жизни такой? Как получается, что человек предает Родину? Как понятный каждому плюс меняется на минус в его голове?

    Я думаю, что один из главных факторов, если не самый главный – комплекс неполноценности. Принесенный из детства страх перед школьными лидерами-хулиганами. Из этого страха интеллигент растит в себе сначала вымученную гордость собственной непохожестью на большинство. Уверенность в том, что он «выше всей этой толпы».

    Потом возникает вторичный комплекс неполноценности – осознание, что «толпа» совершенно не собирается признавать его высшим существом. Несмотря на все прочитанные им книжки, заученные умные слова и даже несмотря на написанные им самим слова. Сразу же за этим осознанием следует желание унизить большинство, отомстить ему, заклеймить это большинство, хотя бы в кругу таких же «лишних людей». И обрести таким образом признание.

    Помню, лет двадцать назад я читал какую-то книжку Виктора Шендеровича**. «Сатирик» был откровенен – он очень страдал во время срочной службы в армии, в Забайкальском округе, и вынес с этой службы такое, скажем мягко, негативное впечатление о народе и государстве, которое и пронес через всю жизнь. Страх перед простыми людьми сублимировался в ощущение собственной непохожести и превосходства.

    Чем старше становлюсь, тем чаще думаю, как прав был Игорь Шафаревич, сформулировавший «большую тайну малого народа». Тайна-то простая. Не сумев быть частью народа России, будущие иноагенты становятся частью «малого народа», который существует только благодаря противопоставлению народу большому и настоящему.

    Дальше выбор только между паразитированием на народе и государстве и прямым предательством. Потому что народ и Государство Российское – это, в общем-то, одно и то же. И в России «лишний человек» – это враг народа. Да, именно так, без кавычек. Враг народа и враг государства. То есть – изменник Родины.

    И никем иным иноагенты не являются и ни от чего другого не бегут – не так уж важно, вне границ или внутрь себя. И талант, взаправду свойственный некоторым из них, не спасает, а усугубляет предательство, потому что служит только средством описывать себя как лишнего человека, как стоящего над толпой, как непричастного государству и народу.

    Это и есть предательство – заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

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    **Внесен в список иностранных агентов


    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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