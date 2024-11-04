Народное единство – основа любой победы России

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Почти двадцать лет. Для постсоветской истории срок не то что немалый, а даже громадный. Можно смело сказать, что для нынешних молодых людей 4 ноября было праздничным днем всегда. То есть – сколько они себя помнят.

Несмотря на это, общественное мнение по поводу праздника остается разнообразным и причудливым. Если верить ВЦИОМ, три четверти сограждан признают важность праздника, но только четверть твердо знает, что он установлен в память об освобождении столицы от польских интервентов. Другие варианты ответов – день Октябрьской революции 1917 года, праздник в честь распада СССР, день Конституции и т. д. – в общей сложности набирают больше 15% голосов, а больше половины опрошенных затрудняются с ответом. Что-то важное празднуем, выходной, вот и хорошо.

Не знаю, в чью голову впервые пришла эта мысль, но по всей Руси великой, от Москвы до самых до окраин, 4 ноября год за годом праздновали не единство русского народа, а единство народов России. И хорошо праздновали, в стиле народных гуляний, с выдумкой и размахом.

Идешь, бывало, по Москве, по Самаре, по Тамбову, по Нижнему, по Владивостоку – на одной площади выступление ансамблей разных народов, на другой фестиваль этнической кухни – вкусно, разнообразно, сытно, недорого.

И действительно, разве этот праздник не должен быть именно тем днем, когда в жизнь воплощается лозунг «мы разные, но не чужие»? Весомо, грубо, зримо – так, чтобы попробовать на зуб? Разве не утверждение многонациональности народа России составляет важнейшую задачу госпропаганды?

Поляков из Москвы выгнали давным-давно, славную эту победу в истории страны заслонили другие победы. Если спросить гражданина, от кого Москву освобождали, он скорее про французов Наполеона вспомнит, чем про поляков. Что есть у современного гражданина России для того, чтобы знать и помнить про 1612 год? Одноименный фильм, сказать правду, не очень удачный. Глава в школьном учебнике про Смутное время, из которой именно что смутно помнятся Годунов, Лжедмитрий (кажется, три экземпляра), Болотников, какие-то Шуйские... Еще Минин и Пожарский. Им – памятник на Красной площади. За что?

Государство по какой-то смутной (опять это слово, ну вот дата такая, что поделаешь) причине как будто само плохо понимает, что же такое случилось 4 ноября. Почему этот день в 2005-м мог стать альтернативой советскому 7 Ноября.

А ответ-то совсем простой и каждому интуитивно понятный. Революция означала фатальный раскол общества. Белые и красные, знать и простолюдины, богатые и бедные пошли друг против друга. Раскол общества – это катастрофа, смута, гибель государства и народа. Праздновать раскол мы больше не хотим – и в нашей истории есть примеры преодоления смуты и раскола. Объединения народа, несмотря на все страшнейшие противоречия.

Ополчение Минина и Пожарского и было таким примером – не единственным в нашей истории, но самым ярким. Князь и простой горожанин, казаки и крестьяне, дети боярские и перекатная голь, богачи и нищие сплотились ради Отечества и спасли его все вместе. Как один народ. Невзирая на пропасти, разделявшие их и до и после подвига.

Без народного единства Россию не спасти, а если единство обеспечено, никакой враг не страшен, и Отечественная война заканчивается только победой. Первый пример был явлен в 1612 году, после так и пошло: если все вместе, то побеждаем. Если раскол – катимся в пропасть, вплоть до гибели государства. 1812-й, народное ополчение и победа. 1914-1917-й – тогда почти совсем погибли. Не удержали единства. В 1941-1945-м выстояли. В 1991-м – потеряли полстраны.

На дворе 2024-й и специальная военная операция, которую вслух мало кто называет новой отечественной войной, но только потому, что и так каждому понятно – это снова она и есть. И победа возможна только в единстве, несмотря на все противоречия. Противоречий не меньше, чем в каждом из предыдущих моментов величайших потрясений и величайших подвигов. Единство так же нужно, как в момент, когда Кузьма Минин вышел на нижегородскую площадь.

То же самое единство. Образованных и темных. Богатых и бедных. Именитых и безвестных. Военных и тех, кто никогда не держал в руках оружия.

Ну так давайте же говорить с гражданами про народное единство. Про то, как люди любого происхождения, достатка и жизненного опыта вместе стоят в очередях на пунктах отбора добровольцев. Про то, как все вместе мы собираем средства на БПЛА для действующей армии. Про то, что сама эта армия сегодня – такой же конгломерат представителей любых социальных страт, как у Минина с Пожарским. И только такая армия, только так организованная Россия и может победить.