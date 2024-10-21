За этот год в Дубай переехало 7 тыс. миллионеров. Добыча нефти в Дубае с 1991 года по сегодняшний день сократилась в восемь раз. А ВРП эмирата вырос за тот же срок в восемь раз, доля нефти в ВРП стала меньше 1%. Население выросло… в те же восемь раз. Как так вышло?2 комментария
Анонсирован масштабный марафон «Знание.Первые» в День народного единства
Стало известно об охвате марафоном «Знание.Первые» всех федеральных округов России 4 ноября
В День народного единства на просветительском марафоне «Знание.Первые» молодежь из всех федеральных округов России получит возможность услышать более 80 экспертов, включая известных деятелей науки, культуры и политики.
На марафоне «Знание.Первые» молодые люди из разных регионов России смогут узнать о возможностях построения своего будущего и вкладов в развитие страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В рамках мероприятия на центральной площадке в Москве выступят такие известные личности, как помощник президента Владимир Мединский, министр культуры Ольга Любимова, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков, а также Герой Российской Федерации Владислав Головин (Струна).
Генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул, что марафон впервые охватит все федеральные округа России, что позволит еще большему числу молодых людей присоединиться к мероприятию.
Одной из новаций марафона станут дебаты с искусственным интеллектом, в которых примет участие профессор Вячеслав Дубынин. Он планирует обсудить с ИИ такие темы, как свобода воли и мораль. Также в марафоне примут участие известные политики и государственные деятели, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и мэр Москвы Сергей Собянин.
На региональных площадках пройдет ряд встреч, где молодежь сможет пообщаться с губернаторами и другими знаковыми фигурами. Среди них – Глеб Никитин и Руслан Кухарук. Марафон завершится трансляцией на Знание.ТВ и в соцсетях, что позволит подключиться к событию из любой точки мира.