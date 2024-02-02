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    Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро помощи, что было совершенно предсказуемо. Для того, чтобы ЕС пересмотрел свой подход к России и Украине, российская армия должна сильно продвинуться на полях СВО, а саму Европу должны охватить протесты, десятикратно превосходящие по масштабам нынешние.

    943 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Америка не выдержала бремя лидерства

    США направили все ресурсы – военные, политические, экономические – на подавление Москвы и Пекина, а заодно Ирана и других несогласных. Но мировое лидерство так не сохраняют. Так можно только разжечь очередные войны.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Фермеры Западу больше не нужны

    Фермеры – это социальный вид, который западному миру больше не нужен. И от него будут избавляться. А вот нам в России это надо иметь в виду. Тут целую большую программу переселения нужно бы запустить.

    18 комментариев
    2 февраля 2024, 14:14 • Новости дня

    Депутат: Политика Путина позволяет укрепить связь молодежи со страной и историей

    Депутат Аршинова: При поддержке президента «Движение первых» сформировалось как живая организация

    Депутат: Политика Путина позволяет укрепить связь молодежи со страной и историей
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Дети крайне восприимчивы и при этом они – будущее страны. Политика президента, направленная на молодежь, позволяет в подрастающем поколении укреплять связь с государством и его историей. В этом плане «Движение первых» показало себя как живая и современная организация. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала депутат Госдумы Алена Аршинова. В четверг Владимир Путин выступил перед участниками съезда «Движения первых».

    «Владимир Путин держит реализацию идеи о создании детско-юношеского движения на личном контроле. Президент понимает, что дети восприимчивы и важно, чтобы росло ответственное поколение. Ведь в этом будущее нашей страны», – отметила Алена Аршинова, первый заместитель председателя комиссии Госдумы по просвещению.

    Она напомнила о проводимом Путиным на протяжении многих лет курсе в этом вопросе. «Глава государства, в частности, подчеркивает роль наставников в становлении ребенка. Он неоднократно рассказывал и о своих учителях, и о методах воспитания в своей семье. Владимир Путин делает все, чтобы укрепить связь поколений, связь молодежи со страной, ее историей», – подчеркнула собеседница.

    Аршинова также напомнила о том, как президент вместе с детьми исполнил а капелла гимн Российской Федерации. «Это был несрежиссированный, абсолютно искренний и трогательный момент. Мне кажется, чувство единения с огромной страной испытали не только те, кто находился на ВДНХ, но и все, кто смотрел трансляцию или увидел ролик позднее», – указала Аршинова.

    По ее мнению, этот момент дети запомнят на всю жизнь. «Представляете, спеть вместе с президентом, который любит свою Родину и стоит на страже интересов страны, имеет очень серьезную репутацию во всем мире. На мой взгляд, Владимир Путин подарил участникам организации чувство, что они – единая команда», – подчеркнула собеседница.

    «Я уверена, что каждому из почти пяти млн участников движения уже есть, чем гордиться. Они занимаются хорошими и важными делами: пишут письма нашим бойцам, собирают книги для ребят из Донбасса и Новороссии, сажают деревья. Они делают вклад не только в настоящий день, но в будущее», – считает парламентарий.

    «Поэтому можно однозначно говорить, что «Движение первых» при поддержке президента состоялось как полноценная живая и современная организация, участники которой, я убеждена, сделают еще очень многое и внесут свой вклад в объединение общества и укрепление государства», – заключила Аршинова.

    Накануне Владимир Путин выступил на закрытии II съезда всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Мероприятие проходило на выставке «Россия» на ВДНХ. Как отметил президент России, «Движение первых» объединяет уже около пять млн ребят, а в мероприятиях, организованных движением, приняло участие семь млн человек. «Это огромная армия», – восхитился Путин.

    Он поблагодарил участников организации за уже проделанную работу, а также пожелал им удачи в будущих проектах. «Вы сделали за последний год очень много, я уже сказал: два млн деревьев посадили ко Дню народного единства, три млн писем направили нашим бойцам на передовую, людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы Родины в рамках специальной военной операции; 400 тыс., около этого, книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и Новороссию. Это все совершенно конкретные, абсолютно осязаемые вещи. И конечно, вы много-много еще сделаете в будущем», – сказал глава государства.

    Владимир Путин упомянул и про выставку-форум «Россия» на ВДНХ. «Мы хотели здесь показать, что сделано нашей страной за последние несколько лет, за последние 10, 15, 20 лет. И нам есть чем гордиться. Но вот что интересно: то, что здесь представлено, было когда-то чьей-то мечтой», – заметил президент.

    В этой связи он вспомнил почтовые открытки начала прошлого века во Владивостоке. «Там изображен мост, о котором люди мечтали, они мечтали, что он когда-то будет. И это было в самом начале прошлого века. Сегодня есть и этот мост, мы его построили, и еще один, еще больше, чем тот, о котором люди мечтали, и еще много достижений, о чем даже и мечтать в свое время не могли. Я уверен, что, если вы будете так же уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту – у нас получится еще больше», – обратился Путин к участникам «Движения первых».

    Отметим, что Путин посещает выставку «Россия» в четвертый раз. В этот раз он осмотрел павильон ИТ-компании VK, где представлена информация о работе соцсети «ВКонтакте» и основных продуктах, в том числе о сервисах в области онлайн-образования – VK Education и платформе дошкольного образования «Учи.ру».

    После экскурсии российского лидера попросили оставить автограф. Он расписался на ростовой фигуре медведя, которая стоит в павильоне. В начале минувшей недели Путин также посетил выставку «Россия», где принял участие в форуме «Родные-любимые». Еще два раза президент был на ВДНХ в конце 2023 года. Так, в середине декабря он выступал с речью на съезде «Единой России», а за несколько недель до этого вручал премию «Волонтер года».

    1 февраля 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
    Путин: Германия сейчас уничтожает свой автопром
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин констатировал, что Германия сейчас уничтожает свою автомобильную промышленность.

    «Они сейчас уничтожают свой автопром», – сказал он. «Надо им как-то помочь», – с улыбкой добавил Путин после шуточной истории о вкладе России в зарождение автомобильной промышленности в Германии, передает ТАСС.

    Речь об этом зашла, когда президент осматривал павильон «Сбера» на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Главе государства задали вопрос, связан ли нынешний спад в германском автопроме с отказом россиян от немецких авто, Путин пояснил: «Не только».

    Путину рассказали в том числе о первом вкладчике Сбербанка – Николае Кристофари. Проводивший экскурсию по выставке Захар Зайцев упомянул о «вкладе» Кристофари в немецкий автопром. События разворачивались в XIX веке. Во время путешествия по Европе российскому аристократу потребовалось починить часы. Кристофари нашел подходящую мастерскую и был так впечатлен качеством работы, что разговорился с умельцем, узнал о его мечте создать автомобиль и оставил ему 10 рублей на удачу. Мастером был Карл Бенц. Впоследствии он действительно изобрел автомобиль, а созданная им фирма сейчас известна как Mercedes-Benz.

    «Поэтому мы можем безапелляционно заявить, что немецкий автопром начался с нас», – с улыбкой пояснил Зайцев, рассказав историю. «Мы – спонсоры!» – согласился Путин.

    В четверг Путин в четвертый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.

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    1 февраля 2024, 18:17 • Новости дня
    Путин заявил о востребованности углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия
    Путин заявил о востребованности углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Человечеству никуда не деться от углеводородной энергетики многие десятилетия, такое мнение президент России Владимир Путин высказал на открытии современных кампусов в регионах России, в котором принял участие по ВКС.

    «Чего бы не говорили про углеводороды, чего бы не говорили о необходимости развивать альтернативные виды энергии, – а это надо делать, и мы в России этим занимаемся и без всякого сомнения будем делать это дальше, – но от углеводородной энергетики… в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в Кремле сообщили, что Путин в четверг по ВКС проведет совещание, посвященное федеральному проекту по созданию в России сети современных кампусов.

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    1 февраля 2024, 19:59 • Новости дня
    Вучич рассказал послу России о новых провокациях Косова

    Вучич рассказал послу России в Сербии о новых провокациях Косова

    Вучич рассказал послу России о новых провокациях Косова
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Сербии Александр Вучич встретился с послом России Александром Боцан-Харченко и проинформировал его о новых провокациях со стороны косовских властей.

    Встреча сербского лидера с послом России состоялась на фоне вступления в силу решения Приштины о начале с 1 февраля процедуры перехода на евро в непризнанном Косово и отказа от сербского динара, передает ТАСС.

    Накануне Вучич провел переговоры с послами США, Британии, Франции, Италии и Германии. Ранее эти страны призвали Приштину приостановить переход на евро.

    В среду вице-премьер непризнанного Косова Бесник Бислими заявил, что с 1 февраля в республике начинается процедура смена действующей валюты. При этом те жители Косова, которые откажутся переходить с динаров на евро, не будут привлекаться к ответственности в течение неограниченного по срокам переходного периода.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия помогла Вучичу остановить майдан в Белграде.

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    1 февраля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин запретил учреждать знаки, внешне или названием похожие на госнаграды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведомства, общественные и религиозные организации потеряли право учреждать знаки поощрения, которые внешне или по названию похожи на государственные награды. Указ об изменениях в положении о государственных наградах подписал президент Владимир Путин.

    Как говорится в тексте документа, не допускается учреждение или изготовление федеральными органами государственной власти и иными федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, общественными и религиозными объединениями знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, передает ТАСС.

    Ранее в четверг Путин подписал указ об учреждении новой государственной награды – ордена «За доблестный труд».

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    1 февраля 2024, 19:52 • Новости дня
    Путин открыл сеть современных университетских кампусов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл современные университетские кампусы в Москве, Башкирии, Татарстане и Югре.

    Главы регионов и руководители вузов рассказали Путину о каждом из проектов.

    Так, в Москве был открыт исследовательский центр и многофункциональный библиотечный корпус на территории кампуса МГТУ им. Баумана, в Альметьевске в Татарстане – научно-исследовательский и учебный центр «Высшая школа нефти».

    В Югре в городе Когалыме открыт филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета, созданный «Лукойлом» и Минобрнауки России по соглашению между двумя регионами, передает ТАСС.

    Также была введена в строй первая очередь межвузовского кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе. Это 12-этажное здание в центральной части города площадью 37 тыс. кв. метров с 20 лабораториями, образовательными и научными мощностями вузов Башкирии.

    Ранее Путин по ВКС открыл совещание о реализации проекта по созданию сети современных кампусов.

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    1 февраля 2024, 16:20 • Новости дня
    Путин в четвертый раз приехал на выставку-форум «Россия»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в четвертый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.

    Как ожидается, он осмотрит некоторые павильоны. В частности, президент уже посетил павильон «Сбера». Кроме того, Путин выступит на съезде Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Еще одно мероприятие касается создаваемой в России сети современных межвузовских кампусов мирового уровня. Глава государства проведет по видеосвязи совещание по этой теме, передает ТАСС.

    В предыдущий раз Путин приезжал на выставку-форум «Россия» в начале прошлой недели, когда в рамках Всероссийского семейного форума «Родные – любимые» проходила торжественная церемония открытия Года семьи.

    Еще два раза президент был на ВДНХ в конце 2023 года. Так, в середине декабря он выступал с речью на съезде «Единой России», а за несколько недель до этого вручал премию «Волонтер года».

    Тогда же Путин осматривал различные павильоны. В частности, он увидел экспозицию «Движения первых» и президентской платформы «Россия – страна возможностей», побывал в павильоне Минпромторга «Сделано НАМИ», инсталляции в котором рассказывают об успехах российской промышленности, а также в «Атоме», посвященном истории отечественной ядерной физики и атомного оружия.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на закрытии съезда «Движения первых».

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    1 февраля 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин вместе с детьми из «Движения первых» спел гимн России
    Путин вместе с детьми из «Движения первых» спел гимн России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин с трибуны съезда Российского движения детей и молодежи «Движение первых» вместе с детьми исполнил а капелла гимн Российской Федерации.

    Петь гимн на сцене начали сами дети. Президент по очереди подносил микрофон то одному, то другому участнику, а затем и сам присоединился к хору детских голосов на словах «могучая воля, великая слава», передает ТАСС.

    Вместе с президентом дети исполнили все куплеты национального гимна, не ограничившись первыми двумя, как это часто бывает на официальных мероприятиях, отмечает агентство.

    Путин в четвертый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ, где проходит съезд Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

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    1 февраля 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин открыл совещание о реализации проекта по созданию сети современных кампусов

    Tекст: Вера Басилая

    Число молодых людей в России, по оценкам демографов, будет постоянно расти в ближайшие десятилетия, необходимо создавать для них широкие условия для самореализации, заявил президент России Владимир Путин на открытии по ВКС объектов современных кампусов в субъектах России.

    Начиная совещание, президент дал старт открытию новых учебных корпусов, общежитий и вузовских лабораторий в российских регионах.

    «У нас, по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетий число молодых людей будет постоянно расти, и очень скоро ребята, которым сегодня 10-12 лет, придут учиться в техникумы и вузы. И, конечно, мы должны уже сейчас, сегодня работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для самореализации, для успешного карьерного и жизненного роста, для того, чтобы они стали и настоящими профессионалами в своем деле, и получили надежные ценностные, нравственные ориентиры. Это, без всякого преувеличения, задача стратегического, общенационального уровня», – следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    Ранее Путин заявил, что молодежь в России должна чувствовать себя уверенно, целенаправленно идти к своей цели и осуществлять свою мечту.

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    1 февраля 2024, 17:15 • Новости дня
    Путин: Участники «Движения первых» отправили три миллиона писем бойцам СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники Российского движения детей и молодежи «Движение первых» активно поддерживают бойцов, находящихся на передовой в зоне специальной военной операции, рассказал президент России Владимир Путин.

    В ходе заседания съезда «Движения первых» Путин отметил, что участники движения за год посадили два миллиона деревьев ко Дню народного единства и отправили бойцам СВО три миллиона писем, передает RT.

    «Два миллиона деревьев посадили ко Дню народного единства, три миллиона писем направили нашим бойцам на передовую – людям, которые себя не жалеют, не щадят себя, защищая интересы Родины в рамках специальной военной операции. Около 400 тыс. книг собрали для своих сверстников и направили в Донбасс и Новороссию», – сказал глава государства.

    Ранее сообщалось, что Путин в четвертый раз приехал на выставку-форум «Россия».

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    1 февраля 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин поручил учитывать запросы молодых семей в студгородках

    Путин поручил учитывать запросы молодых семей при организации пространства в студгородках

    Tекст: Валерия Городецкая

    При реализации программы кампусов необходимо брать в учет мнения, запросы и оценки самих студентов, в том числе запросы молодых семей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по открытию современных кампусов в регионах страны.

    Глава государства сообщил, что в ходе недавней встречи с калининградскими студентами был поднят вопрос о том, чтобы университетские студенческие городки соответствовали нуждам молодых семей, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля.

    «Для нас с вами это очень важно по целому ряду соображений. Здесь также должны быть возможности для воспитания детей, и прошу эти вопросы в обязательном порядке учесть, причем не только в рамках программы создания кампусов, но и при обновлении инфраструктуры вообще, общежитий, всей нашей высшей школы. И обращаю на это внимание всех коллег – и в правительстве, и в регионах», – сказал Путин.

    Ранее Путин на встрече со студентами в университете имени Канта в Калининграде заявил, что семью нужно создавать как можно раньше, чтобы иметь возможность завести больше детей.

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    1 февраля 2024, 17:44 • Новости дня
    Путин призвал молодежь уверенно идти к цели и осуществлять свою мечту

    Tекст: Дарья Григоренко

    Молодежь должна чувствовать себя уверенно, целенаправленно идти к своей цели и осуществлять свою мечту, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии закрытия съезда «Движения первых».

    Российский лидер отметил, что все представленное «было когда-то чьей-то мечтой». «Вы знаете, я вспоминаю почтовые открытки начала прошлого века. Вот на Дальнем Востоке – во Владивостоке. Там изображен мост, о котором люди мечтали. Они мечтали, что он когда-то будет. Это было в самом начале прошлого века. Сегодня есть и этот мост – мы его построили, и еще один, еще больше того, о котором люди мечтали», – приводятся его слова в Telegram-канале «Пул № 3».

    Глава государства подчеркнул, что у России есть много других достижений, о которых люди раньше даже не могли мечтать. «Я уверен, что если вы будете так же уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту, у нас получится еще больше», – указал Путин, обращаясь к молодежи.

    Напомним, Путин в четвертый раз приехал на выставку-форум «Россия».

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    1 февраля 2024, 18:03 • Новости дня
    Путин назвал количество участников «Движения первых»

    Путин: «Движение первых» насчитывает почти пять миллионов участников

    Tекст: Валерия Городецкая

    К российскому движению детей и молодежи «Движение первых» присоединились уже порядка пяти миллионов человек, отметил президент России Владимир Путин на церемонии закрытия съезда движения.

    «Я сердечно приветствую всех участников съезда «Движения первых», всех гостей. Это огромный отряд. Три тысячи человек приехали в Москву. А всего в «Движении первых» за короткий срок уже 4,7 – почти пять – миллионов человек», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Еще семь миллионов человек приняли участие в мероприятиях, организованных движением, добавил Путин. «Это огромная армия!» – отметил он.

    Ранее Путин призвал молодежь уверенно идти к цели и осуществлять свою мечту.

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    2 февраля 2024, 13:40 • Новости дня
    Эксперт: Университетские кампусы станут центром научной жизни России

    Политолог Корякин: Университетские кампусы становятся не только научным, но и общественным центром городов

    Эксперт: Университетские кампусы станут центром научной жизни России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Идея университетских кампусов заключается в размещении всех значимых объектов инфраструктуры в шаговой доступности, в результате студенты уделяют больше времени самореализации и учебе. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Корякин. Ранее Владимир Путин провел совещание по вопросу создания сети современных студенческих кампусов.

    «В стране запущен процесс масштабной модернизации студенческой жизни. Благодаря президентскому нацпроекту «Наука и университеты» к 2030 году в России появится сеть из 25 современных кампусов. Кампусы обладают рядом существенных отличий от общежитий советских университетов. В первую очередь – шаговая доступность образовательной инфраструктуры и мест проживания студентов и преподавателей», – поясняет Станислав Корякин, политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и стратегии».

    «Общежития, учебные объекты, досуговые учреждения помещаются в непосредственной близости друг от друга и образуют единый комплекс. Таким образом, студенты не будут тратить время на долгие и неудобные поездки в общественном транспорте. Час, который раньше уходил на дорогу, перераспределяется в пользу более важных дел», – отмечает эксперт.

    «Это качественно повышает условия быта обучающихся и улучшает их продуктивность. У молодежи появляется возможность уделить внимание спорту, библиотекам, культурным мероприятиям. За счет эффективного процесса самореализации, который привносит система кампуса, будущие специалисты становятся более подготовленными к вызовам нового времени. Связи между студентами в таком случае также становятся крепче», – подчеркивает собеседник.

    «В выгоде остаются и преподаватели. Зачастую в мировой практике многие из них также проживают на территории университетов. Общая и развитая система образовательной инфраструктуры снижает дистанцию между наставниками и их воспитанниками, что также положительно сказывается на процессе обучения», – уточняет он.

    «Кроме того, кампус становится важной частью городского пространства. Можно с уверенностью сказать, что данная форма обустройства университетов превращает их не только в научно-интеллектуальный, но и общественный центр региона», – резюмирует Корякин.

    В четверг Владимир Путин провел совещание по вопросам создания сети современных кампусов, а также по видео-конференц-связи принял участие в открытии объектов современных кампусов в нескольких регионах. Он сообщил, что программа по их развитию будет продлена. Об этом говорится на официальном сайте президента. Глава государства отметил, что именно поэтому совместно с регионами, бизнесом в стране реализуется целый ряд больших проектов по развитию образовательной инфраструктуры.

    «У нас по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетия число молодых людей будет постоянно расти, и очень скоро ребята, которым 10–12 лет, придут учиться в техникумы и вузы. И, конечно, мы должны уже сейчас, сегодня работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для их самореализации», – сказал Путин.

    В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин пригласил президента 1 сентября в МГТУ имени Н.Э. Баумана для того, чтобы вместе открыть новые корпуса университета. Путин же призвал Собянина «не жадничать» прилегающих территорий для развития таких крупных учебных заведений, как «Бауманка».

    Программа по созданию сети кампусов в России стартовала в 2021 году в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Путин поручил правительству совместно с госкорпорацией «ВЭБ.РФ» создать 25 кампусов при отечественных образовательных учреждениях к 2030 году. Проект «Создание сети университетских кампусов» реализуется в том числе на основе государственно-частного партнерства.

    По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, «кампусы – это не просто стены, это особое уникальное пространство, как было справедливо отмечено, для учебы, исследований, инноваций». «Это одновременно новые точки роста для городов и регионов. Они будут привлекать талантливых ребят со всей страны, станут центрами генерации знаний в интересах отечественной науки и экономики на пользу нашим гражданам», – пояснил он.

    Фальков подчеркнул, что для обеспечения высокого уровня создаваемых объектов был разработан единый стандарт кампуса и его оснащения. Данный подход позволяет учесть все нюансы еще на этапе проектирования: требования к условиям проживания, учебы, творчеству и спорту.

    По его словам, требования к инфраструктуре включают в себя создание условий для быта семей с детьми, а также игровых комнат, где аспиранты и молодые преподаватели могут оставить малышей на время занятий. «В целом весь проект создания кампусов ориентирован на людей, на их потребности и запросы», – заметил Фальков.

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    2 февраля 2024, 14:04 • Новости дня
    Песков заявил о подготовке к посланию Путина Федеральному собранию

    Представитель Кремля Песков: Идет подготовка к посланию Путина Федеральному собранию

    Tекст: Александра Юдина

    Подготовка к посланию президента Владимира Путина Федеральному собранию уже ведется, о дате оглашения Кремль сообщит дополнительно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, подготовка уже ведется, о сроках оглашения будет известно позже, передает ТАСС.

    В прошлом году обращение Путина к обеим палатам Федерального собрания России состоялось 21 февраля 2023 года.

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    2 февраля 2024, 14:32 • Новости дня
    В Кремле раскрыли тему предстоящих переговоров Путина и Эрдогана

    Песков: Путин и Эрдоган обсудят в Анкаре двустороннее сотрудничество стран и ситуацию с Украиной

    Tекст: Александра Юдина

    Двустороннее сотрудничество России и Турции, региональная повестка и Украина станут темами переговоров российского и турецкого лидеров во время визита президента Владимира Путина в Анкару, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, лидеры в первую очередь обсудят двусторонние российско-турецкие отношения, а также торгово-экономическое сотрудничество стран, передает ТАСС.

    Песков добавил, что на повестке дня значатся региональная проблема и Украина.

    Касательно даты визита Путина в Турцию, Песков заверил, что она будет объявлена своевременно.

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    Почему Китай не решается на новый газопровод из России

    Поставки российского газа в Китай показывают новые исторические рекорды с самого начала года. Эксперты ждут, что «Сила Сибири» превзойдет по итогам года плановые показатели роста экспорта. Китаю этот проект дает самые привлекательные ценовые условия. Почему же он все еще думает над новым газопроводом «Сила Сибири – 2»? Подробности

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    Украина стала предметом торга и шантажа внутри ЕС

    Евросоюз с опозданием в полтора месяца согласовал выделение Украине 50 млрд евро. Однако эта сумма отправится офису Зеленского не сразу, а частями и при соблюдении ряда условий, которые Брюсселю навязал Виктор Орбан. В чем заключается суть этих условий и сможет ли Украина тем самым закрыть дыры в своем бюджете? Подробности

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    Командир отряда «Днестр»: Участвуем в СВО ради спасения Молдовы

    «Молдаване приходят добровольцами в наш отряд с тем, чтобы быть готовыми защищать свои интересы. Эти интересы прямо связаны с победой России в ходе спецоперации». Командир добровольческого казачьего отряда «Днестр» и лидер молдавской Партии регионов Александр Калинин объяснил газете ВЗГЛЯД, как и зачем он организовал собственное подразделение в зоне спецоперации. Подробности

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    Гаага опровергла ключевой миф Украины про Донбасс

    Международный суд ООН отклонил большинство претензий Украины к России по иску 2017 года. Судьи отказались признать Россию «государством-агрессором» и опровергли инсинуации о том, что ДНР и ЛНР якобы являются «террористическими организациями». Почему межнациональная инстанция приняла именно такое решение? И как это связано с общим падением поддержки Зеленского на Западе? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Украину послали в Гааге, но дали денег

      Международный суд в Гааге отклонил почти все требования Украины к России, назвав ее обвинения домыслами. Однако Киеву, где «гаагское правосудие» стало предметом культа, «подсластили пилюлю»: Евросоюз все-таки согласовал выделение ему более 50 млрд евро, переубедив Венгрию с помощью «кнута», а не «пряника».

    • Как нам наказать Эквадор

      Власти Эквадора все-таки передадут российскую военную технику, которая есть в их распоряжении, властям США. Ранее в Москве предупреждали, что это противоречит договоренностям с Эквадором, который еще недавно был ее союзником. Эквадорцы и сейчас не совсем враги. Скорее, жертвы интриг Вашингтона.

    • Мобилизация на Украине: новые правила

      На фоне слухов о скорой отставке главкома ВСУ Валерия Залужного правительство Украины внесло в Верховную раду исправленный законопроект о массовой мобилизации. Наиболее одиозные пункты из него как будто бы убрали, но на самом деле только замаскировали. «Войну до последнего украинца» никто не отменял.

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    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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