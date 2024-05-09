Путин анонсировал участие Белоруссии во втором этапе ядерных учений России

Эксперт: Президент представил новый план комплексного развития страны

Политолог Линдигрин: При составлении целей к 2030 году Владимир Путин опирался на желания простых россиян

Tекст: Олег Исайченко

«Владимир Путин на протяжении всего пребывания у власти преследует выполнение одной задачи – сбережение народа страны. В связи с этим в поставленных целях нет ничего удивительного. Они являются абсолютно реалистичными, ведь президент не пытается нарисовать недосягаемую картинку, но заинтересован в реальном росте благополучия граждан», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

«При этом обнародованный указ стоит воспринимать как комплексную стратегию, рассчитанную на годы целенаправленных действий. Заметно, что для Владимира Путина принципиален подход долгосрочного развития страны, с помощью которого можно продумать каждую деталь проводимой политики», – отмечает она.

«В документе уделяется особое внимание проблеме демографии. Вопросы, связанные с этой сферой, затрагиваются сразу в нескольких положениях документа. Речь идет как о повышении рождаемости, так и о необходимости поддержки здорового образа жизни среди населения. Немало сказано о росте доходов семей и увеличении МРОТ», – указывает собеседница.

«Упор сделан и на создании комфортной городской среды. Президент понимает, что достойный уровень жизни должен сохраняться не только в мегаполисах, но и в небольших населенных пунктах. На это направлены планы по благоустройству общественных пространств, продолжению газификации, ремонту социальных объектов», – считает эксперт.

«Поставлена еще одна важная задача: обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 году. Улучшения окажутся по-настоящему масштабными. Почувствовать их смогут все представители нашего общества. В документе упоминается и важность развития личного потенциала россиян, что положительно скажется на подрастающем поколении», – акцентирует она.

«Согласно указу, уже через шесть лет число молодых людей, занятых в добровольческой и общественной деятельности, значительно вырастет. Это заложит отличный фундамент для уверенного шага в будущее. Все задачи, прописанные в документе, составлены со знанием дела и с пониманием важности комплексного подхода к развитию страны. Кроме того, в них заметно особое внимание к желаниям населения», – резюмирует Линдигрин.

Во вторник Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года. Полный текст документа размещен на официальном сайте президента. Всего упомянуто семь основных направлений работы, осуществление которых планируется на перспективу до 2036 года. По каждому из них установлены необходимые показатели.

Цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи» предусматривает рост суммарного коэффициента рождаемости в стране до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. Также планируется снижение уровня бедности и увеличение продолжительности жизни вплоть до 81 года.

Для достижения цели «Устойчивая и динамичная экономика» поручено обеспечить темп роста ВВП страны выше среднемирового и выход не позднее 2030 года на четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта. Планируется, что Россия станет одной из 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.

Еще одна цель – «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности». Отмечается, что по истечении шести лет в РФ должно обучаться около 500 тыс. иностранных студентов. Кроме того, планируется, что не менее 45% молодых граждан страны будут вовлечены в добровольческую и общественную деятельность.

Не менее важные задачи ставятся в рамках цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Согласно поручению, к 2030 году необходимо обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м. на человека. По сравнению с показателями 2019-го, жилищный фонд должен быть обновлен не менее чем на 20%. Кроме того, планируется повысить доступность домов на первичном рынке.

Об окружающей среде позаботятся в рамках цели «Экологическое благополучие». В ней отмечается важность поэтапного снижения выбросов опасных веществ в городах с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в два раза. Также поставлена задача уменьшить объем сбрасываемых неочищенных сточных вод.

Цель «Технологическое лидерство» подчеркивает необходимость вхождения России в состав 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок. Число малых компаний, занятых в данном секторе, также планируется увеличить в семь раз.

Заключительная цель, упомянутая в документе, «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы» посвящена дальнейшему наращиванию инструментов цифровизации в экономике и государственных учреждениях.