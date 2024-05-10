Гинцбург назвал причину побочных эффектов вакцины AstraZeneca

Гинцбург: побочный эффект вакцины AstraZeneca мог возникнуть из-за экономии на очистке

Tекст: Денис Тельманов

«Эта вакцина AstraZeneca была самой дешевой, а секретов не бывает на этом свете, особенно когда вопрос касается цены, денег, и больших денег», - заявил Гинцбург в интервью ТАСС.

По его словам, дешевизна достигалась «довольно-таки примитивной» системой очистки, которую применяла компания AstraZeneca.

«Как мне показалось из тех публикаций, которые я видел, хотя я специально этот вопрос не изучал, там ограничивались только процедурой фильтрации», – пояснил Гинцбург.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что AstraZeneca отзывает разрешения на продажу и использование своей вакцины по всему миру на фоне судебных исков от пострадавших от редкого побочного эффекта, вызывающего образование тромбов.



По словам Гинцбурга, российская вакцина «Спутник V», в отличие от британской, подвергается процедурам дополнительной фильтрации и очистки, что увеличивает стоимость производства, но исключает побочные эффекты.

«Можно заключить, что препарат AstraZeneca содержал много побочных продуктов клеточного происхождения наподобие ДНК, двунитевых РНК. Чужеродное ДНК действительно может провоцировать тромбообразования у определенной категории людей, у кого сильнее, у кого слабее, двунитевая РНК может провоцировать воспаления различного характера, у кого сильнее, у кого менее сильно», – подчеркнул Гинцбург.



