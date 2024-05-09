Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Британский суд объявил рассмотрение дела о поджоге в Лондоне украинского склада
Британский суд объявил рассмотрение дела о поджоге в Лондоне украинского склада, в котором обвиняют российские спецслужбы
В центральном уголовном суде Олд-Бейли 10 мая начнется слушание по делу о поджоге склада украинской компании на востоке Лондона, в котором британцы усмотрели «русский след».
Перед судом предстанут двое из пяти обвиняемых – Пол Инглиш и Нии Менса, сообщает ТАСС.
Британская прокуратура связывает произошедший в марте поджог с деятельностью российских спецслужб.
Одному из обвиняемых, 20-летнему Дилану Джеймсу Эрлу, помимо поджога, предъявлено обвинение в «содействии иностранной разведслужбе».
Остальные фигуранты дела обвиняются в «поджоге с отягчающими обстоятельствами» и «получении материального вознаграждения от иностранной разведслужбы» (Джейк Ривс) и «несообщении о готовящемся теракте» (Дмитриюс Паулауска).
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин отверг обвинения в причастности России к преступлению, назвав их «абсурдными и бездоказательными».
Тем не менее, британское правительство отреагировало на инцидент высылкой российского военного атташе и введением ряда ограничений, включая ужесточение правил получения дипломатических виз россиянами и снятие дипломатического статуса с некоторых объектов недвижимости РФ в Великобритании.
Глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли назвал эти меры «мощным сдерживающим сигналом» в ответ на действия России, направленные на «подрыв оказываемой Украине британской помощи». Посол Келин, в свою очередь, заявил о безответственности британских властей, прерывающих каналы связи с Москвой «под смехотворным предлогом».