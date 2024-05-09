Британский суд объявил рассмотрение дела о поджоге в Лондоне украинского склада, в котором обвиняют российские спецслужбы

Tекст: Денис Тельманов

Перед судом предстанут двое из пяти обвиняемых – Пол Инглиш и Нии Менса, сообщает ТАСС.

Британская прокуратура связывает произошедший в марте поджог с деятельностью российских спецслужб.

Одному из обвиняемых, 20-летнему Дилану Джеймсу Эрлу, помимо поджога, предъявлено обвинение в «содействии иностранной разведслужбе».

Остальные фигуранты дела обвиняются в «поджоге с отягчающими обстоятельствами» и «получении материального вознаграждения от иностранной разведслужбы» (Джейк Ривс) и «несообщении о готовящемся теракте» (Дмитриюс Паулауска).

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин отверг обвинения в причастности России к преступлению, назвав их «абсурдными и бездоказательными».

Тем не менее, британское правительство отреагировало на инцидент высылкой российского военного атташе и введением ряда ограничений, включая ужесточение правил получения дипломатических виз россиянами и снятие дипломатического статуса с некоторых объектов недвижимости РФ в Великобритании.

Глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли назвал эти меры «мощным сдерживающим сигналом» в ответ на действия России, направленные на «подрыв оказываемой Украине британской помощи». Посол Келин, в свою очередь, заявил о безответственности британских властей, прерывающих каналы связи с Москвой «под смехотворным предлогом».