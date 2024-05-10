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Российские десантники сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
Министерство обороны России сообщило, что расчеты разведывательных беспилотников Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) обнаружили и помогли артиллерии уничтожить пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, а также украинские лодки, пытавшиеся переплыть реку.
Согласно сообщению ведомства, инцидент произошел в Херсонской области. Десантники с помощью беспилотников Zala выявили плавсредства ВСУ, которые пытались форсировать Днепр, а также пехоту, укрывшуюся в развалинах домов на противоположном берегу.
Полученные координаты были переданы артиллеристам, которые нанесли удар по позициям ВСУ, уничтожив лодки и пехоту противника, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что расчет зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Днепр» уничтожил ударный беспилотник ВСУ Warmate польского производства в небе над Херсонской областью.
Дрон собирался атаковать позиции ВС России, но десантникам удалось его обезвредить.