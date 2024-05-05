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Российские десантники уничтожили дрон ВСУ Warmate в Херсонской области
Российские зенитчики уничтожили в Херсонской области беспилотник ВСУ Warmate
Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Днепр» уничтожил ударный беспилотник ВСУ Warmate польского производства в небе над Херсонской областью, сообщает Минобороны России.
Как сообщили в Минобороны, подразделение ПВО российских десантников на левобережье Херсонской области и уничтожило из зенитной установки ЗУ-23-2 барражирующий боеприпас Warmate польского производства, передает РИА «Новости».
По данным ведомства, дрон собирался атаковать позиции ВС России, но десантчикам удалось обезвредить.
Ранее красноярский боец в первый день дежурства сбил из автомата украинский дрон «Баба Яга».