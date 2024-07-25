  • Новость часаУдаром «Искандера» уничтожены два цеха на танковом заводе в Харькове
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия смогла себя накормить и снизить бедность
    Эксперт объяснил быстроту задержания в Турции исполнителя теракта в Москве
    Байден похвастался неучастием США в войнах
    Песков объяснил, что мешает началу переговоров с Украиной
    Ударом «Искандера-М» в Харькове уничтожено до 100 боевиков ВСУ
    Группировка «Запад» за сутки взяла 35 «опорников» ВСУ
    Путин встретился с Асадом в Кремле
    В Авдеевке обнаружили 47 тел мирных жителей
    Банки начали массово блокировать переводы из-за новых правил
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Власть на Западе становится все менее легитимной

    Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.

    8 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Впрочем, Олимпиада – дело скоротечное.

    30 комментариев
    25 июля 2024, 10:55 • Новости дня

    Ударом «Искандера» уничтожены два цеха на танковом заводе в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России ударили из «Искандера» по бронетанковому заводу в Харькове, уничтожено два цеха, сообщили в министерстве обороны.

    В ведомстве добавили, что после российского удара по цехам танкового завода в Харькове, прекращено восстановление бронетанковой техники ВСУ, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли «Искандером-М» удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, среди которых было 40 иностранных инструкторов.

    23 июля 2024, 11:35 • Новости дня
    Ударом «Искандер-М» уничтожено около 50 иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    Ударом «Искандер-М» уничтожено около 50 иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» нанес ракетный удар по лагерю иностранных наемников в Харьковской области, уничтожены около 50 инструкторов западных стран, сообщили в Министерстве обороны России.

    Отмечается, что удар был нанесен по пункту временной дислокации наемников и инструкторов в Дергачах в Харьковской области, следует из сообщения Минобороны в Telegram-канале.

    Ранее полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что в результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии.

    Коментарии (19)
    22 июля 2024, 14:42 • Новости дня
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» ВС России нанес ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Ударом «Искандера» уничтожена РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, следует из видео Министерства обороны.

    Ранее российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области.

    Коментарии (15)
    23 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    Испанский полковник рассказал о гибели военных из Франции и Британии в Одессе

    Полковник испанской армии в отставке Баньос сообщил о гибели военных из Франции и Британии в результате удара по Одессе

    Испанский полковник рассказал о гибели военных из Франции и Британии в Одессе
    @ ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии, сообщил полковник испанской армии в отставке Педро Баньос.

    Баньос подчеркнул, что речь идет не о французских наемниках, а о «солдатах французской армии». Кроме того, по его словам, ранены еще 25 членов британской Специальной воздушной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Canal del Coronel.

    Баньос уточнил, что «не может подтвердить» полученную информацию. «Я попросил подтверждения, и мне сказали, что это точно...» – сообщил он. При этом Баньос не назвал дату удара по Одессе.

    Напомним, СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Один из сценариев, который рассматривали СМИ, предполагал отправку французских военных в Одессу.

    Коментарии (18)
    24 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Нанесен удар по расположению «Кракена» и «Айдара» под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен» и «Айдар» поражено в пригороде Харькова, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар был нанесен по пригороду Харькова Лесному, где расположена крупная дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога, передает ТАСС.

    Лебедев добавил, что на днях туда прибыли до двух сотен военных, среди которых были иностранцы и нацисты из запрещенных в России экстремистских группировок «Кракен» и «Айдар».

    Ранее ВС России нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове.

    Коментарии (7)
    24 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

    Глава МИД Украины Кулеба заявил главе МИД Китая о готовности Киева к переговорам с Москвой

    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой, рассказала спикер внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

    По ее словам, Украина желает участвовать в диалоге с Россией, в данный момент ведется подготовка, передает ТАСС.

    «Переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира», – подчеркнула Мао Нин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией.

    Коментарии (60)
    22 июля 2024, 14:15 • Новости дня
    Российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы дронов ВС России навели летчиков для удара бомбой ФАБ-3000 на пункт временной дислокации нацгвардии Украины в Липцах Харьковской области, сообщили военкоры.

    Кадры поражения боевиков авиабомбой ФАБ-3000 ВКС России опубликовали в Сети, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Отмечается, что удар по пункту дислокации боевиков был нанесен ФАБ-3000, а наводку летчикам дали операторы дронов ВС России, отследившие передвижение противника в Липцах.

    По предварительной оценке, были уничтожены не менее 50 боевиков 3-го батальона 13-й бригады нацгвардии, три пикапа и бронеавтомобиль.

    Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом.

    Коментарии (6)
    23 июля 2024, 08:34 • Новости дня
    Российские военные заметили под Харьковом в рядах ВСУ следящих за небом женщин

    Tекст: Вера Басилая

    Женщины-военнослужащие в рядах ВСУ под Харьковом служат комендантами и дежурят на постах ПВО у города, рассказал российский офицер с позывным Гамбит из подразделения радиоэлектронной разведки группировки «Север».

    По его словам, женщины в рядах ВСУ на каких-либо важных местах под Харьковом не были замечены, на линии соприкосновения его подразделение их не видело. Офицер рассказал, что женщин отправляют на КПП или на наблюдательные посты ПВО, передает РИА «Новости».

    Гамбит продемонстрировал аудиозапись одного из радиоперехватов на Харьковском направлении, на которой среди голосов украинских военных, которые докладывают обстановку на Харьковском направлении, встречается женский с позывным Дана.

    Ранее подпольщики сообщили, что ВСУ стали привлекать к боевым действиям заключенных, в том числе женщин, вместо регулярных военных в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

    Коментарии (12)
    25 июля 2024, 09:19 • Новости дня
    Ударом «Искандера-М» в Харькове уничтожено до 100 боевиков ВСУ
    Ударом «Искандера-М» в Харькове уничтожено до 100 боевиков ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли ракетный удар комплекса «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, среди которых было 40 иностранных инструкторов, сообщили в министерстве обороны.

    В ведомстве уточнили, что удар был нанесен по базе иностранных наемников в здании строительной компании «Скорпион» в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении командного пункта 63-й механизированной бригады украинской армии в Красном Лимане с более чем 300 FPV-дронами.

    Коментарии (13)
    23 июля 2024, 10:01 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ»

    Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ», есть пострадавшие и погибший

    Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ»
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ», есть пострадавшие и погибший, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    По его словам, утром украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ», среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что система ПВО в ночь на вторник уничтожила 25 беспилотников над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, а также в небе над Брянской и Белгородской областями.

    Коментарии (4)
    22 июля 2024, 13:46 • Новости дня
    Группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику 42-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой, 52-й мотопехотной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Украинские военные поражены у Белого Колодезя, Старицы, Липцов и Волчанска, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были отражены три атаки 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

    ВСУ потеряли до 270 человек, польскую САУ Krab, гаубицу Д-20, орудие Д-30, британскую гаубицу L-118.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 54-й механизированной, 57-й мотопехотной, 144-й пехотной бригад ВСУ у Песчаного (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и Красного Лимана (ДНР). Также она отразила две контратаки подразделений 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли более 520 человек, немецкий танк Leopard, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены САУ Krab, американская гаубица М198, САУ «Гвоздика», британская гаубица L-119, пушка МТ-12 «Рапира». Уничтожено три склада с боеприпасами ВСУ.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й механизированной, 93-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 5-й штурмовой бригады ВСУ у Дылеевки, Константиновки и Катериновки в ДНР. Также она отразила две атаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    Украинская армия в зоне ответственности этой группировки потеряла до 620 человек, два БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены две британские гаубицы FH-70, три орудия Д-20, гаубица Д-30, орудие М119, две гаубицы L-119, американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

    Коментарии (34)
    23 июля 2024, 08:20 • Новости дня
    Российские десантники выбили ВСУ с позиций в районе Переездного в ДНР
    Российские десантники выбили ВСУ с позиций в районе Переездного в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ выбили ВСУ с ряда позиций в районе Переездного на Северском направлении в ДНР, сообщили в министерстве обороны.

    В ведомстве отметили, что благодаря успешному выполнению боевой задачи штурмовых групп тульских десантников в районе Переездного в ДНР российские войска улучшили положение по переднему краю на Северском направлении, передает РИА «Новости».

    Наводчик-оператор БМД-2 с позывным Орел рассказал, что в колонне двигались не более трех машин, впереди ехал танк с тралом, он расчищал от минных заграждений пункт к «опорнику» ВСУ. По его словам, десантники отработали вражеские позиции с расстояния в 50-80 метров из 30-мм автоматической пушки. Кроме того, пушкой прикрывали и пехоту, чтобы с минимальными потерями взять штурмом позиции ВСУ.

    Ранее российские военные освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике.

    Коментарии (2)
    23 июля 2024, 08:43 • Новости дня
    Российские FPV-дроны уничтожили Abrams на Покровском направлении
    Российские FPV-дроны уничтожили Abrams на Покровском направлении
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты FPV-дронов ВС России подбили американский Abrams около пункта Прогресс на Покровском направлении в ДНР, сообщил военный эксперт Ян Гагин.

    По его словам, в районе Прогресса на Покровском направлении российские дроноводы подбили очередной Abrams, передает ТАСС.

    По данным объективного контроля, при попытке покинуть технику члены экипажа были уничтожены.

    Ранее замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров рассказал, что в программу подготовки российских военнослужащих на полигонах включено изучение уязвимых мест американского танка Abrams.

    Коментарии (0)
    24 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки до 700 военных в зоне действия Южной группировки войск России
    ВСУ потеряли за сутки до 700 военных в зоне действия Южной группировки войск России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные за последние 24 часа в зоне ответственности Южной группировки потеряли до 700 человек, сообщило Министерство обороны.

    Группировка продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции и поразила живую силу и технику 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 114-й и 122-й бригад теробороны у Часова Яра, Верхнекаменского и Красного в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 700 человек, БТР, две боевые бронированные машины, две британские гаубицы FH-70, американские гаубицы М198, М777, САУ «Гвоздика», британскую гаубицу L-119. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила формирования 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» у Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово в ДНР. Также отражена контратака украинских штурмовиков 53-й механизированной бригады.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли свыше 395 человек, БТР, гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и три склада боеприпасов.

    Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны. Украинская сторона в зоне ее действий потеряла до 120 человек, две гаубицы М777, две гаубицы М198 и склад боеприпасов.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 121-й и 124-й бригад теробороны у Садового, Антоновки и Золотой Балки в Херсонской области. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 100 человек, гаубицу М777, орудие Д-20 и склад боеприпасов.

    Коментарии (0)
    25 июля 2024, 05:19 • Новости дня
    Группировка ВС РФ «Запад» за сутки взяла 35 «опорников» ВСУ
    Группировка ВС РФ «Запад» за сутки взяла 35 «опорников» ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бойцы группировки «Запад» ВС России за сутки взяли 35 опорных пунктов ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Опорные пункты были взяты благодаря активным действиям мотострелковых подразделений группировки «Запад», отметил он, передает РИА «Новости».

    Также за минувшие сутки бойцы «Запада» при поддержке артиллерии и авиации также нанесли поражение живой силе и технике 144-й пехотной бригады, 28-го стрелкового батальона, 30-й, 63-й механизированных бригад, 110-й бригады теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов» (деятельность запрещена на территории РФ – прим. ВЗГЛЯД).

    Ранее сообщалось, что над Курской областью за 1,5 часа средства ПВО сбили 18 БПЛА ВСУ.

    Коментарии (3)
    25 июля 2024, 09:43 • Новости дня
    Залужного обвинили в руководстве операцией по «угону» российского Су-34

    Экс-разведчик Червинский заявил, что группу по «угону» российского Су-34 создал Залужный

    Залужного обвинили в руководстве операцией по «угону» российского Су-34
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-главком вооруженными силами Украины Валерий Залужный лично санкционировал операцию украинских спецслужб по вербовке российского летчика и угону российского истребителя-бомбардировщика Су-34 в 2022 году, следует из протокола допроса экс-полковника ВСУ Романа Червинского.

    В июле 2022 года сотрудники ВСУ и СБУ попытались завербовать российского военного летчика, чтобы тот перегнал Су-34 на Украину. Тогда ФСБ разоблачила операцию СБУ, а российские войска нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, куда планировалось посадить самолет. В результате российской атаки погиб командир войсковой части А1469 ВСУ, 17 военных были ранены, полностью уничтожены два боевых истребителя, значительно повреждены взлетная полоса и другая техника, а также здания.

    Украинские СМИ сообщили, что операцию по вербовке летчика якобы организовал полковник Роман Червинский, который служил в Силах специальных операций (ССО) ВСУ. По версии следствия, операция проводилась  «без согласия соответствующих госорганов».

    Червинский заявляет, что был рядовым участником межведомственной группы, в которую входили сотрудники ВСУ и СБУ, а операцию координировали руководители обоих ведомств. Кроме того,  приказ о создании группы, в которую вошли три офицера ССО ВСУ, офицер воздушного командования «Центр» ВСУ Олег Захарчук и оперуполномоченный ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Гавриленко, подписал бывший тогда главком ВСУ Валерий Залужный, пишет RT со ссылкой на показания экс-разведчика и материалы дела.

    По словам Червинского, он лично видел эти документы и хранил их в сейфе начальника штаба воинской части, в которой он служил замкомандира.

    Согласно показаниям Червинского, в группе не было старшего, каждый действовал на своем направлении. К нему обратился старый знакомый из СБУ Сергей Гавриленко, который заявил, что на спецоперацию нужны деньги, чтобы завербовать в России перебежчика, он дал ему электронный кошелек, куда Червинский  перевел около 6–8 тыс. долларов.

    Позже Червинский, по его показаниям, участвовал почти в каждом этапе спецоперации. По его словам, замглавы СБУ Анатолий Сандурский подтвердил, что спецслужбы готовят не одну подобную операцию.

    Эту же информацию бывшему полковнику дал тогдашний начальник ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Заяц, который «получал ежедневно доклады по данной операции, знал о контактах с тремя пилотами ВКС РФ».

    На допросе Роман Червинский также подробно рассказал, как происходила вербовка российского военного летчика. По его словам, сотрудники СБУ из рабочей группы проверяли личную информацию о кандидатах, а также контролировали их интернет-трафик и трафик их жен и ближайших родственников. Российскому летчику предлагалось вознаграждение за предательство, а также было обещано перевезти всю семью в Евросоюз и европейские паспорта.

    Червинский на допросе несколько раз заявил, что якобы предупреждал коллег о вероятных провалах, но в то же время занимался параллельно своими делами.

    Напомним, Червинского отпустили из СИЗО под залог, который за него внес бывший президент Украины Петр Порошенко, и поместили под домашний арест.

    Между тем The Washington Post и немецкий журнал Der Spiegel назвали экс-полковника ВСУ координатором атак на газопроводы систем «Северный поток» в 2022 году, сам Червинский заявил, что такие сведения «распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований».

    Ранее украинский суд продлил срок заключения под стражей бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому, который в 2023 году пытался угнать российский самолет.

    Напомним, в июле 2022 года ФСБ объявила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.

    Коментарии (0)
    Главное
    Военный вертолет Ми-28 разбился в Калужкой области, экипаж погиб
    Соседи рассказали подробности об обвиняемом в подрыве автомобиля в Москве
    Пресс-секретарь Белого дома устроила перепалку с журналистом из-за Байдена
    Украинские радикалы опубликовали видео «момента убийства Фарион»
    Залужного обвинили в руководстве операцией по «угону» российского Су-34
    В Польше призвали готовиться к наплыву украинских беженцев из-за ударов России
    Boeing согласилась признать вину в мошенничестве и сговоре в связи с авиакатастрофами

    Россия смогла себя накормить и снизить бедность

    Впервые с 2004 года доля самых бедных россиян, кому не хватает на еду, оказалась нулевой. Таковы данные Росстата. Получается, что у всех российских семей стало хватать денег на еду. Как России удалось добиться такого успеха? И почему это все-таки не означает полной победы над бедностью? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа предает своих ради интересов киевского режима

    «Это атака на весь Евросоюз». Такими словами политологи описывают то, что в Киеве называют «местью» Будапешту – блокировку поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Чем закончится это противостояние и кто на самом деле за ним стоит? Подробности

    Перейти в раздел

    «Длинный кулак» России разносит особо важные цели противника

    В последнее время в сводках Минобороны все чаще фигурируют сообщения о поражении с помощью ОТРК «Искандер» различных целей на территории противника – от логистических узлов и скоплений живой силы до пунктов управления и эшелонов с техникой. Почему именно «Искандер» стал одним из ключевых ударных средств ВС России и при чем тут растущие возможности российской разведки? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецслужбы США ждет зачистка от «женского лобби»

    В США начали делать выводы из колоссального провала спецслужб, связанного с почти удавшимся покушением на Дональда Трампа. В отставку добровольно-принудительно отправлена руководитель Секретной службы Кимберли Читл, и этим дело не ограничится. Почему Читл была вынуждена признать свою вину и к чему в целом приведет расследование покушения? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............