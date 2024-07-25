Ударом «Искандера-М» в Харькове уничтожено до 100 боевиков ВСУ

Испанский полковник рассказал о гибели военных из Франции и Британии в Одессе

Полковник испанской армии в отставке Баньос сообщил о гибели военных из Франции и Британии в результате удара по Одессе

Tекст: Антон Антонов

Баньос подчеркнул, что речь идет не о французских наемниках, а о «солдатах французской армии». Кроме того, по его словам, ранены еще 25 членов британской Специальной воздушной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Canal del Coronel.

Баньос уточнил, что «не может подтвердить» полученную информацию. «Я попросил подтверждения, и мне сказали, что это точно...» – сообщил он. При этом Баньос не назвал дату удара по Одессе.

Напомним, СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Один из сценариев, который рассматривали СМИ, предполагал отправку французских военных в Одессу.