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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду

    Насквозь прогнивший МОК максимально мерзопакостен, как и отношение комитета к российским и белорусским спортсменам. Особенно мерзок поиск «крамолы» в их социальных сетях – и отказ от участия в Играх на этом основании. Впрочем, Олимпиада – дело скоротечное.

    28 комментариев
    25 июля 2024, 09:19 • Новости дня

    Ударом «Искандера-М» в Харькове уничтожено до 100 боевиков ВСУ

    Ударом «Искандера-М» в Харькове уничтожено до 100 боевиков ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли ракетный удар комплекса «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, среди которых было 40 иностранных инструкторов, сообщили в министерстве обороны.

    В ведомстве уточнили, что удар был нанесен по базе иностранных наемников в здании строительной компании «Скорпион» в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении командного пункта 63-й механизированной бригады украинской армии в Красном Лимане с более чем 300 FPV-дронами.

    23 июля 2024, 11:35 • Новости дня
    Ударом «Искандер-М» уничтожено около 50 иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    Ударом «Искандер-М» уничтожено около 50 иностранных наемников ВСУ под Харьковом
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» нанес ракетный удар по лагерю иностранных наемников в Харьковской области, уничтожены около 50 инструкторов западных стран, сообщили в Министерстве обороны России.

    Отмечается, что удар был нанесен по пункту временной дислокации наемников и инструкторов в Дергачах в Харьковской области, следует из сообщения Минобороны в Telegram-канале.

    Ранее полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что в результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии.

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    22 июля 2024, 14:42 • Новости дня
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    «Искандер-М» ВС России нанес ракетный удар по разведанному ангару с РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области, сообщили в Министерстве обороны.

    Ударом «Искандера» уничтожена РСЗО HIMARS с боекомплектом и боевиками ВСУ, следует из видео Министерства обороны.

    Ранее российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области.

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    23 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    Испанский полковник рассказал о гибели военных из Франции и Британии в Одессе

    Полковник испанской армии в отставке Баньос сообщил о гибели военных из Франции и Британии в результате удара по Одессе

    Испанский полковник рассказал о гибели военных из Франции и Британии в Одессе
    @ ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара по Одессе погибло как минимум 18 членов британской Специальной воздушной службы, а также солдаты французской армии, сообщил полковник испанской армии в отставке Педро Баньос.

    Баньос подчеркнул, что речь идет не о французских наемниках, а о «солдатах французской армии». Кроме того, по его словам, ранены еще 25 членов британской Специальной воздушной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал Canal del Coronel.

    Баньос уточнил, что «не может подтвердить» полученную информацию. «Я попросил подтверждения, и мне сказали, что это точно...» – сообщил он. При этом Баньос не назвал дату удара по Одессе.

    Напомним, СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Один из сценариев, который рассматривали СМИ, предполагал отправку французских военных в Одессу.

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    24 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Нанесен удар по расположению «Кракена» и «Айдара» под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен» и «Айдар» поражено в пригороде Харькова, сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, удар был нанесен по пригороду Харькова Лесному, где расположена крупная дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога, передает ТАСС.

    Лебедев добавил, что на днях туда прибыли до двух сотен военных, среди которых были иностранцы и нацисты из запрещенных в России экстремистских группировок «Кракен» и «Айдар».

    Ранее ВС России нанесли удар по базе «Кракена» в Харькове.

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    24 июля 2024, 11:33 • Новости дня
    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

    Глава МИД Украины Кулеба заявил главе МИД Китая о готовности Киева к переговорам с Москвой

    Кулеба в Китае заявил о готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Ren Pengfei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров с китайским коллегой Ван И в Гуанчжоу заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой, рассказала спикер внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин.

    По ее словам, Украина желает участвовать в диалоге с Россией, в данный момент ведется подготовка, передает ТАСС.

    «Переговоры должны быть рациональными и содержательными, направленными на достижение справедливого и прочного мира», – подчеркнула Мао Нин.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией.

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    22 июля 2024, 14:15 • Новости дня
    Российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы дронов ВС России навели летчиков для удара бомбой ФАБ-3000 на пункт временной дислокации нацгвардии Украины в Липцах Харьковской области, сообщили военкоры.

    Кадры поражения боевиков авиабомбой ФАБ-3000 ВКС России опубликовали в Сети, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка».

    Отмечается, что удар по пункту дислокации боевиков был нанесен ФАБ-3000, а наводку летчикам дали операторы дронов ВС России, отследившие передвижение противника в Липцах.

    По предварительной оценке, были уничтожены не менее 50 боевиков 3-го батальона 13-й бригады нацгвардии, три пикапа и бронеавтомобиль.

    Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом.

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    23 июля 2024, 08:34 • Новости дня
    Российские военные заметили под Харьковом в рядах ВСУ следящих за небом женщин

    Tекст: Вера Басилая

    Женщины-военнослужащие в рядах ВСУ под Харьковом служат комендантами и дежурят на постах ПВО у города, рассказал российский офицер с позывным Гамбит из подразделения радиоэлектронной разведки группировки «Север».

    По его словам, женщины в рядах ВСУ на каких-либо важных местах под Харьковом не были замечены, на линии соприкосновения его подразделение их не видело. Офицер рассказал, что женщин отправляют на КПП или на наблюдательные посты ПВО, передает РИА «Новости».

    Гамбит продемонстрировал аудиозапись одного из радиоперехватов на Харьковском направлении, на которой среди голосов украинских военных, которые докладывают обстановку на Харьковском направлении, встречается женский с позывным Дана.

    Ранее подпольщики сообщили, что ВСУ стали привлекать к боевым действиям заключенных, в том числе женщин, вместо регулярных военных в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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    23 июля 2024, 10:01 • Новости дня
    Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ»

    Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ», есть пострадавшие и погибший

    Украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ»
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ», есть пострадавшие и погибший, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    По его словам, утром украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ», среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что система ПВО в ночь на вторник уничтожила 25 беспилотников над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, а также в небе над Брянской и Белгородской областями.

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    22 июля 2024, 13:46 • Новости дня
    Группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» поразила четыре бригады ВСУ под Харьковом
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки подразделения группировки «Север» поразили живую силу и технику 42-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой, 52-й мотопехотной бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Украинские военные поражены у Белого Колодезя, Старицы, Липцов и Волчанска, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были отражены три атаки 92-й штурмовой бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

    ВСУ потеряли до 270 человек, польскую САУ Krab, гаубицу Д-20, орудие Д-30, британскую гаубицу L-118.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 54-й механизированной, 57-й мотопехотной, 144-й пехотной бригад ВСУ у Песчаного (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и Красного Лимана (ДНР). Также она отразила две контратаки подразделений 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли более 520 человек, немецкий танк Leopard, американский БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены САУ Krab, американская гаубица М198, САУ «Гвоздика», британская гаубица L-119, пушка МТ-12 «Рапира». Уничтожено три склада с боеприпасами ВСУ.

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й механизированной, 93-й и 79-й десантно-штурмовых бригад, 5-й штурмовой бригады ВСУ у Дылеевки, Константиновки и Катериновки в ДНР. Также она отразила две атаки формирований 5-й штурмовой бригады ВСУ.

    Украинская армия в зоне ответственности этой группировки потеряла до 620 человек, два БТР М113. При контрбатарейной борьбе поражены две британские гаубицы FH-70, три орудия Д-20, гаубица Д-30, орудие М119, две гаубицы L-119, американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

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    23 июля 2024, 08:20 • Новости дня
    Российские десантники выбили ВСУ с позиций в районе Переездного в ДНР
    Российские десантники выбили ВСУ с позиций в районе Переездного в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ выбили ВСУ с ряда позиций в районе Переездного на Северском направлении в ДНР, сообщили в министерстве обороны.

    В ведомстве отметили, что благодаря успешному выполнению боевой задачи штурмовых групп тульских десантников в районе Переездного в ДНР российские войска улучшили положение по переднему краю на Северском направлении, передает РИА «Новости».

    Наводчик-оператор БМД-2 с позывным Орел рассказал, что в колонне двигались не более трех машин, впереди ехал танк с тралом, он расчищал от минных заграждений пункт к «опорнику» ВСУ. По его словам, десантники отработали вражеские позиции с расстояния в 50-80 метров из 30-мм автоматической пушки. Кроме того, пушкой прикрывали и пехоту, чтобы с минимальными потерями взять штурмом позиции ВСУ.

    Ранее российские военные освободили населенный пункт Урожайное в Донецкой народной республике.

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    23 июля 2024, 08:43 • Новости дня
    Российские FPV-дроны уничтожили Abrams на Покровском направлении
    Российские FPV-дроны уничтожили Abrams на Покровском направлении
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты FPV-дронов ВС России подбили американский Abrams около пункта Прогресс на Покровском направлении в ДНР, сообщил военный эксперт Ян Гагин.

    По его словам, в районе Прогресса на Покровском направлении российские дроноводы подбили очередной Abrams, передает ТАСС.

    По данным объективного контроля, при попытке покинуть технику члены экипажа были уничтожены.

    Ранее замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров рассказал, что в программу подготовки российских военнослужащих на полигонах включено изучение уязвимых мест американского танка Abrams.

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    24 июля 2024, 14:27 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки до 700 военных в зоне действия Южной группировки войск России
    ВСУ потеряли за сутки до 700 военных в зоне действия Южной группировки войск России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные за последние 24 часа в зоне ответственности Южной группировки потеряли до 700 человек, сообщило Министерство обороны.

    Группировка продолжила занимать более выгодные рубежи и позиции и поразила живую силу и технику 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 114-й и 122-й бригад теробороны у Часова Яра, Верхнекаменского и Красного в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 700 человек, БТР, две боевые бронированные машины, две британские гаубицы FH-70, американские гаубицы М198, М777, САУ «Гвоздика», британскую гаубицу L-119. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила формирования 151-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» у Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово в ДНР. Также отражена контратака украинских штурмовиков 53-й механизированной бригады.

    ВСУ в зоне ответственности этой группировки потеряли свыше 395 человек, БТР, гаубицу «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и три склада боеприпасов.

    Группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны. Украинская сторона в зоне ее действий потеряла до 120 человек, две гаубицы М777, две гаубицы М198 и склад боеприпасов.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 121-й и 124-й бригад теробороны у Садового, Антоновки и Золотой Балки в Херсонской области. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 100 человек, гаубицу М777, орудие Д-20 и склад боеприпасов.

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    23 июля 2024, 08:12 • Новости дня
    Марочко заявил о прибытии штурмовой группы ВСУ под Купянск под конвоем

    Tекст: Александра Юдина

    Военные штурмового подразделения ВСУ прибыли в район Купянска на Харьковском участке фронта под усиленной охраной, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, эта группа военных входит в состав одного из штурмовых подразделений, солдаты не имеют никакого боевого опыта, оружие и боеприпасы им выдали уже на линии боевого соприкосновения, передает РИА «Новости».

    «Выдвижение в «красную зону» шло под конвоем», – подчеркнул Марочко.

    Марочко выдвинул предположение, что группа мобилизованных состоит из числа заключенных.

    Ранее Марочко заявил, что ВСУ могут оказаться в окружении после потери Розовки и Песчаного Нижнего.

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    23 июля 2024, 01:23 • Новости дня
    Военных в зоне СВО предложили наказывать арестом за гаджеты с геолокацией

    Предложены поправки в проект закона о дисциплинарном аресте военных за гаджеты с геолокацией

    Tекст: Антон Антонов

    В поправках, поддержанных комитетом Госдумы по обороне, нарушение военными запрета на ношение гаджетов, которые могут передавать онлайн данные геолокации, предложено считать дисциплинарным проступком, за него бойцам в зоне СВО будет грозить дисциплинарный арест до десяти суток.

    Речь идет о том, что при исполнении обязанностей военной службы нельзя иметь при себе электронные средства «бытового назначения», способные хранить или передавать через интернет «аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации», передает ТАСС.

    Кроме того, грубым дисциплинарным проступком предложено считать нарушение запрета предоставлять СМИ или распространять в интернете данные, которые могут определить принадлежность бойцов к воинским формированиям, а также информацию, позволяющую определить место их нахождения. За нарушение также предлагается наказывать дисциплинарным арестом до десяти суток.

    Поправки предложены ко второму чтению проекта базового закона «Об особенностях применения и исполнения дисциплинарного ареста в отношении военнослужащих, принимающих участие в СВО».

    В 2023 году Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект о праве командиров воинской части в период мобилизации и военного положения назначать дисциплинарный арест без судебного решения.

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    24 июля 2024, 09:22 • Новости дня
    Порт, нефтебаза и судоремонтный завод поражены в ночь на среду в Одесской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Порт, нефтебаза и судоремонтный завод поражены в ночь на среду в Одесской области, сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на местные онлайн-сообщества.

    Как пишет издание, попадания пришлись в нефтебазу, порт, фуры с топливом и судоремонтный завод, передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-служба оперативного командования «Юг» ВСУ сообщила, что в Одесской области Украины повреждены предприятие и складские помещения.

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