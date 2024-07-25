Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.0 комментариев
Ударом «Искандера-М» в Харькове уничтожено до 100 боевиков ВСУ
ВС России нанесли ракетный удар комплекса «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, среди которых было 40 иностранных инструкторов, сообщили в министерстве обороны.
В ведомстве уточнили, что удар был нанесен по базе иностранных наемников в здании строительной компании «Скорпион» в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении командного пункта 63-й механизированной бригады украинской армии в Красном Лимане с более чем 300 FPV-дронами.