Ударом «Искандера» уничтожены РСЗО HIMARS, «Грады» и танки в Краматорске

Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец рассказал о «заданиях» СБУ

Приговоренный к расстрелу в Белоруссии немец Кригер выразил надежду на помилование президентом Лукашенко

Tекст: Антон Антонов

Кригер рассказал, что СБУ велела ему направиться в Белоруссию. Он получил координаты, с которых должен был вести съемку, а также «картинку поросшей травой местности, где были нарисованы красный и зеленый четырехугольник». От Кригера требовалось «сфотографировать то, что находится в зеленом четырехугольнике».

«Затем я должен был купить военную форму, чтобы не выделяться, я так и сделал. СБУшник мне прислал два адреса магазинов, и в одном из магазинов мне подсказали поехать на рынок», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на издание «СБ.Беларусь сегодня» и канал «Беларусь 1».

Кригер «сделал три фотографии на телефон», отправил их куратору из СБУ. Издание поясняет, что он снимал территорию воинской части, «хранилище, командно-штабные машины и пусковые установки «Искандер».

Потом требовалось сделать фотографии на железнодорожной станции «Озерище» под Минском. После фотоотчета поступило новое «задание» – забрать из тайника рюкзак.

Сообщается, что платформа железнодорожной станции под Минском, где Кригер оставил рюкзак и где позже произошел взрыв, иногда «используется и для погрузки военной техники». В частности, через несколько часов после взрыва планировалась «погрузка танков белорусской армии».

По данным издания, Кригер хотел принять участие в боях на Украине на стороне ВСУ в составе интернационального батальона, «причем не в медицинском подразделении, а именно в боевом». «Откликнулись только курируемые СБУ экстремисты из «полка Калиновского» и входящее в него вооруженное формирование – механизированный батальон «Вестерн», – сообщило издание.

Кригер заявил, что «сейчас на Украине около 132 формирований из иностранных наемников». Он признался, что «отправлял заявки во все, что смог найти».

«То формирование, что откликнулось быстрее других, предложило вступить в свои ряды после своего рода тренировки, выполнения заданий… Меня связали с их кураторами из СБУ», – рассказал он. По видеосвязи он общался с человеком в маске. Кригеру предложили направиться «в Минск для выполнения важных заданий». Сейчас он считает, что СБУ «использовала» его.

При этом Кригеру обещали после выполнения заданий и возвращения в Германию договор на уровне министерства обороны Украины. «Говорили, что свяжутся с немецким правительством, и я смогу войти в иностранное военное формирование», – рассказал он, добавив, что обещали «зарплату» в 2 тыс. евро в месяц и «выплату» в 420 тыс. евро семье в случае его смерти.

Комментируя взрыв, Кригер сказал: «Я очень сожалею об этом. Это была самая главная ошибка в моей жизни и, наверное, последняя… Сейчас меня успокаивает, что никто не пострадал, что не было человеческих жертв».

«Сейчас время работает против меня. В любой момент приговор могут привести в исполнение… Я сожалею о том, что сделал», – заявил он, выразив надежду на то, что белорусский президент Александр Лукашенко «простит и помилует» его.

Кригер заявил: «Я, конечно же, никакой не герой. Мне просто очень страшно». Он пожаловался на «ощущение тотальной брошенности». Кригер считает, что власти Германии должны «бороться» за него, но «Германия не хочет идти ни на какой контакт» с Белоруссией. Немецкие дипломаты заявили, что «правительство Германии ничего сделать не может», заявил Кригер.

«Я просил, чтобы хотя бы одежду передали, у меня не было ничего. Не говоря уже о геле для душа, полотенце. А меня ответили: «Если ваш отец или другие родственнике оплатят. А так – нет», – рассказал он. Телеканал сообщил, что «Кригер лично обратился с просьбой о помощи к президенту Германии Штайнмайеру и канцлеру Шольцу», но Берлин «молчит».

Напомним, белорусский суд приговорил Кригера к смертной казни через расстрел. Кригер был осужден по шести статьям Уголовного кодекса Белоруссии, среди которых «участие в вооруженном конфликте, сопряженное с умышленным убийством», «диверсия» и «терроризм». Кригер не стал обжаловать приговор.