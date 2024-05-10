Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Турист в Альпах погиб из-за схода лавины
В результате схода лавины в центральной части Швейцарии в районе коммуны Кандерштег погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Инцидент произошел днем в четверг, 10 мая, сообщает ТАСС.
По информации полиции кантона Берн, спасатели оперативно прибыли на место происшествия и эвакуировали попавших под лавину людей из опасной зоны.
Один из пострадавших, 32-летний гражданин Франции, скончался на месте от полученных травм. Еще четверо были доставлены в больницу.
Власти кантона предупреждают, что опасность схода лавин в горах в ближайшие дни сохранится. Туристам и любителям горных видов спорта рекомендуется быть предельно осторожными и следовать рекомендациям спасательных служб.