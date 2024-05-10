Более 300 тысяч человек эвакуированы из-за наводнений на юге Бразилии

Tекст: Денис Тельманов

По ее данным, жертвами стихии стали как минимум 107 человек, ранения и травмы получили 754 человека, 134 жителя числятся пропавшими без вести.



«Согласно данным на 18:00 четверга (00:00 мск), свои дома были вынуждены покинуть 327 105 человек, в убежищах размещены 68 519 человек. В общей сложности от наводнений пострадали 1,7 млн человек», – приводит сообщение службы ТАСС.

Отмечается, что больницы в городах штата приостановили проведение операций, которые не относятся к неотложным.

Сильные дожди начались на юге Бразилии в начале прошлой недели. Регион посетил президент Луис Инасиу Лула да Силва.