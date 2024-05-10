Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Более 300 тысяч человек эвакуированы из-за наводнений на юге Бразилии
Число людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений на юге Бразилии, превысило 300 тыс. человек, сообщила служба гражданской обороны штата Риу-Гранди-ду-Сул.
По ее данным, жертвами стихии стали как минимум 107 человек, ранения и травмы получили 754 человека, 134 жителя числятся пропавшими без вести.
«Согласно данным на 18:00 четверга (00:00 мск), свои дома были вынуждены покинуть 327 105 человек, в убежищах размещены 68 519 человек. В общей сложности от наводнений пострадали 1,7 млн человек», – приводит сообщение службы ТАСС.
Отмечается, что больницы в городах штата приостановили проведение операций, которые не относятся к неотложным.
Сильные дожди начались на юге Бразилии в начале прошлой недели. Регион посетил президент Луис Инасиу Лула да Силва.