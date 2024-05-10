Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Коста-Рика объявила о нормировании электроэнергии из-за засухи
Правительство Коста-Рики с 13 мая начнет систематические отключения электроэнергии потребителям из-за засухи и перебоев в работе гидроэлектростанций, сообщил Национальный институт электроэнергетики (INE).
«Что касается нормирования электроэнергии для клиентов ICE, просим принять к сведению, что они начнутся со следующего понедельника, 13 мая. По нашим оценкам, в каждой из зон оно будет длиться от 1 до 3 часов в день, только в рабочие дни», – приводит РИА «Новости» сообщение института.
По информации INE, последствия океанического явления Эль-Ниньо привели к критическому снижению стока гидроэлектростанций. Истощение национальных резервов ускорилось из-за несоблюдения сроков поставщиками тепловых электростанций.
Регулятор гарантирует непрерывное электроснабжение промышленному сектору, потребителям высоковольтного тока, а также больницам и основным медицинским центрам.