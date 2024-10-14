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    Почему арабо-израильская война так важна для России
    14 октября 2024, 08:54 Мнение

    Почему арабо-израильская война так важна для России

    Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

    Андрей Перла Андрей Перла

    Политолог

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    Война в Земле обетованной, война, которую Израиль ведет формально против организаций ХАМАС и «Хезболла», а реально – против сектора Газа, Ливана, Сирии, Йемена и Ирана, продолжается уже год. Есть три причины, по который эта война имеет для России огромное значение.

    Первая очевидна для всех. США устами своего президента Джо Байдена не раз говорили, что сражаются против «оси зла», в состав которой включаются Иран, Китай, КНДР, Россия и их союзники. С этой точки зрения война Израиля против Ирана и его «прокси» – часть того же противостояния, в которое втянута Россия на фронтах СВО на Украине.

    Многие даже говорят, что боевые действия, которые ведет Израиль, выгодны России. В самом деле, США направили на помощь своему ближайшему союзнику не менее 17 млрд долларов, не считая расходов на авианосные группировки, которые держат в Средиземном и Красном морях. Вполне правы те, кто говорит, что каждая ракета и каждый снаряд, выпущенные израильскими войсками – это боеприпасы, которые не достались ВСУ.

    Мне, однако, кажется, что арабо-израильская война важна для нас по другим, гораздо более существенным, хотя и нематериальным причинам.

    Главная из этих причин такова: осуждая действия Израиля в секторе Газа и Южном Ливане, Россия делает это в составе большинства государства, входящих в ООН. Американцам вольно повторять, что они борются с «осью зла». Но если посмотреть на результаты голосования по любой «антиизраильской» (содержащей требования прекращения огня) резолюции, легко увидеть, что на стороне «оси зла» буквально весь мир. Последняя такая резолюция была принята 24 сентября и содержала требование вывести силы Израиля с оккупированных палестинских территорий. За резолюцию, предложенную Государством Палестина в соавторстве с десятками других стран, проголосовало 124 делегации, 43 страны воздержались, а 14 высказались против. Во главе этих 14-ти, понятное дело, США и сам Израиль, а кроме того – Парагвай, Тонга, Тувалу, Микронезия... Действенность резолюции, разумеется, равна нулю: у ООН нет возможности принудить США и Израиль прекратить агрессию. Но, с другой стороны, у США и Израиля нет возможности заявлять об изоляции России, Ирана и прочих. Какая уж тут изоляция, если даже ближайшие союзники «гегемона» при голосовании в лучшем случае воздерживаются. Даже Германия. Даже Украина!

    Однако почему же осуждение Израиля – это позиция мирового большинства? Как случилось, что в мировых дипломатических кругах говорят ни много ни мало об остракизме, которому подвергся Израиль?

    Здесь-то и следует сказать о третьей причине, по которой война в Палестине так важна для России.

    Пару дней назад в соцсетях и Telegram-каналах Израиля «завирусилось» страшноватое видео. Уличная камера в Шхеме (город в Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан) зафиксировала, как какие-то люди в штатском среди бела дня убивают четверых прохожих. Определить с первого взгляда, что происходит, кто против кого, невозможно, но израильтяне и не думают скрывать. Напротив, они радостно сообщают: это наши спецназовцы «ликвидируют террористов». Шхем – это даже не Газа. ХАМАС не приходил здесь к власти. Израиль никогда не заявлял, что ведет войну против Палестинской автономии. Никакого формального права на проведение каких бы то ни было силовых операций на этой территории у Израиля нет. Тем более нет права среди бела дня убивать людей на улицах, даже объявляя их террористами. Но никому из граждан еврейского государства даже в голову не приходит отрицать причастность своих силовиков к бессудной расправе, к убийству. Напротив, убийством гордятся, кадрами расправы обмениваются.

    Точно так же практически никому из активных израильских граждан не приходит в голову усомниться в праве своего государства наносить удары по зданию, принадлежащему консульству Ирана в Дамаске. Или в правильности решения, войдя на территорию Южного Ливана, первым делом уничтожать статую генерала Сулеймани. Или превращать города сектора Газа в лунный пейзаж.

    Война Израиля против ХАМАС началась с ужасного по жестокости нападения боевиков этой организации на сам Израиль. И ответ Израиля на эту атаку мог бы быть ограниченной, эффективной и даже безжалостной «специальной военной операцией», направленной на то, чтобы обеспечить безопасность своих границ и своих граждан. Однако Израиль, называя своих противников террористами и отказывая им в праве на государственный суверенитет, называет боевые действия словом «война» и ведет эту войну с нечеловеческой жестокостью. Только в секторе Газа, по некоторым данным, убито 40 тыс. мирных жителей – сравните это с худшими обвинениями в адрес России за три года СВО, при том, что население Газы до войны составляло всего-то 2 млн человек – и почувствуйте разницу.

    Как будто этого мало, Израиль постоянно практикует политические убийства. Именно так министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы – частью обыденной израильской практики политических убийств.

    Напомню: наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

    Может быть, именно поэтому наше руководство и не прислушивается к тем, кто в сердцах призывает воспользоваться опытом Израиля и бить без жалости. 

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