Как Израиль превращает свою катастрофу в победу и для России

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

Седьмого октября исполняется ровно год с момента самого кровавого теракта в современной истории Израиля. В тот день группировка ХАМАС и ее союзники смогли выключить или обмануть израильские средства наблюдения, после чего прорвались сквозь окружающую сектор Газа ограду на территорию Израиля. В результате они не просто убили почти 1200 израильтян (для сравнения: в самой кровавой для Израиля войне Судного дня против армий Египта и Сирии погибло от 2,5 до 3 тыс. граждан) и похитили несколько сотен, но и на несколько дней захватили значительную часть территории Южного Израиля.



Важность и последствия этого теракта выходят далеко за пределы израильско-хамасовского противостояния. Многие эксперты называют его одной из поворотных точек в истории Ближнего Востока. Искрой, из которой может возгореться пламя большой региональной войны.

После вторжения израильская армия начала масштабную операцию против ХАМАС и сектора Газа. Сейчас же начался новый этап – вторжение в Ливан с целью уничтожения или же максимального ослабления группировки «Хезболла» (чей средний и высший командный состав был выбит израильской разведкой при помощи терактов и бомбежек). В обозримой перспективе это вторжение способно перейти в полноценную войну между Ираном (который придет на помощь «Хезболле») с одной стороны и Израилем с США (которые придут на помощь Израилю) с другой.

Процесс расхождения кругов на воде от терактов 7 октября еще не завершен. Но сейчас уже можно подводить итоги и последствия от него для ключевых региональных и внешних игроков: Израиля, Ирана с союзниками, США – и, конечно же, России.

Израиль проиграл, но выиграл



Год назад считалось, что Израиль является крупнейшим проигравшим. И дело не только в беспрецедентном количестве жертв, но и в демонстрации слабости.

В арабском мире долго сохранялся страх перед Израилем, сформированный за счет военных побед еврейского государства в середине XX века. Считалось, что подконтрольную Израилю территорию невозможно занять. Последняя попытка сделать это была 50 лет назад (война Судного дня) и закончилась тяжелейшим разгромом ведущих армий арабских государств. Однако 7 октября 2023 года выяснилось, что для захвата не нужны армии – достаточно лишь нескольких тысяч палестинских бойцов. Ожидалось, что вторжение станет концом политической карьеры премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Однако за прошедший год израильтяне и лично Нетаньяху смогли конвертировать свое поражение в то, что они считают победой. Тель-Авив начал беспрецедентную по дерзости операцию по защите от иранской стратегии «тысячи порезов». Суть этой стратегии в том, чтобы окружить Израиль сетью проиранских структур и через теракты и нестабильность истощать еврейское государство.

В итоге теракт 7 октября позволил Израилю консолидировать общество и начать операции в Газе и Ливане. Да, их беспрецедентная жестокость быстро лишила израильтян международного сочувствия, возникшего после терактов 7 октября. Да, большая часть израильтян все еще негативно относится к премьер-министру Нетаньяху. Однако опросы общественного мнения показывают, что он до сих пор остается самым популярным кандидатом на пост премьер-министра страны. Более того, успешные операции против ХАМАС и «Хезболлы» дают ему кредит доверия для проведения иных операций.

Иран, ХАМАС и «Хезболла» выиграли, но проиграли



Возглавляемая Ираном так называемая ось сопротивления» – куда входят ХАМАС и «Хезболла» – пока что числится в разряде проигравших. При всем изначальном успехе террористической акции 7 октября и других атак на Израиль.

Эти победы были достигнуты очень дорогой ценой. Тысячи бойцов ХАМАС были убиты – включая главу политбюро организации Исмаила Ханию. Инфраструктура в Газе разрушена, более половины жилых домов либо повреждены, либо уничтожены. Учитывая, что денег на восстановление этого нет, значительная часть сектора останется непригодной для жизни – что ослабит позиции группировки не только в рамках конфликта с Израилем, но и в противостоянии с конкурентами. В частности, управляющей Западным берегом группировкой ФАТХ.

У «Хезболлы» ситуация еще хуже. Все высшее руководство организации за последний год уничтожено. Выбита и значительная часть среднего звена – благодаря операции израильской разведки, внедрившей взрывчатку в пейджеры активистов «Хезболлы». Организация настолько ослаблена, что вряд ли сможет помешать вторжению Израиля в Южный Ливан.

Проблемы ХАМАС и «Хезболлы» становятся и проблемами их главного спонсора – Ирана. Но отнюдь не главными проблемами. Главной же стала вилка, которую Тель-Авив поставил Тегерану.

Проводя масштабные, дерзкие и демонстративно жестокие операции против иранских прокси, израильтяне демонстрируют всем другим прокси, как и ближневосточным странам, слабость Ирана – ведь он не способен защитить своих союзников. Разрушают тем самым ось сопротивления. Если же Иран выберет защиту, то есть ударит по Израилю – то это может привести к резкой эскалации конфликта. Проще говоря, к войне между Ираном и США, для Тегерана ненужной и крайне опасной.

В результате, выбирая между войной и позором, за которым последует война, иранцы демонстративно выбрали готовность к войне и 1 октября нанесли по Израилю массированный ракетный удар. Дав Тель-Авиву возможность начать эскалацию, к которой он явно готовится.

Собака с чужим хвостом и мудрая обезьяна



Степень этой эскалации будет во многом зависеть от позиции Соединенных Штатов – ключевого союзника Израиля, без помощи которого Тель-Авив эту войну не потянет. Казалось бы, американцы должны были бы от нее отказаться. Демократам эта война не нужна, потому что она приведет к росту рейтинга Дональда Трампа. США как государству она тоже не нужна, потому что Америка и без того завязла в конфликте на Украине.

Однако проблема в том, что израильский хвост сейчас активно крутит американской собакой. Биньямин Нетаньяху загнал Америку в ситуацию, когда Белый дом лишен пространства для маневра. В случае резкой эскалации он не может не поддержать Израиль – внутриполитическая жизнь в США устроена таким образом, что от кандидата, отвернувшегося от Израиля, отвернется и электорат, и спонсоры. А военное поражение еврейского государства в войне против Ирана (неизбежное, если США не помогут деньгами, оружием и солдатами) лишит США единственного оплота и союзника в регионе.

Что же касается России, то действия Израиля, ХАМАС, «Хезболлы», США и Ирана сделали Москву одним из главных бенефициаров от всей израильской многоходовки. Мудрой обезьяной из китайской пословицы, мимо которой проплывает труп врага.

Прежде всего США отвлеклись на Ближний Восток. Даже нынешний уровень конфликта Израиля с ХАМАС и «Хезболлой» требует от Вашингтона постоянных поставок денег и оружия еврейскому государству. А каждый доллар и патрон, который идет в Израиль, не идет на Украину.

Встав на сторону Израиля в вопросе бесчеловечных бомбежек ХАМАС, США максимально испортили свои отношения с мусульманским миром. Ни о каком участии арабских государств в санкционной кампании против России теперь не может идти и речи.

Отношения с арабским миром испортили не только США, но и подконтрольные Западу международные организации. Отказ Международного олимпийского комитета и других структур ввести санкции против Израиля стал самым лучшим доказательством двойных стандартов. Выяснилось, что мусульмане, которых убивает Израиль в Газе, менее важны для Запада, чем украинцы, погибающие в ходе боевых действий.

Разумеется, при этом Москва осуждает Израиль и США за их провокационную активность. Выступает против войны на Ближнем Востоке. Но это осуждение не означает, что Россия не должна пользоваться ошибками своих врагов. Даже если для Израиля эти ошибки выглядят как успех и победа.