CNN: Израиль не гарантировал США отказ от ударов по ядерным объектам Ирана

Tекст: Валерия Городецкая

По данным CNN, американские чиновники пока не имеют ясности относительно сроков и характера возможного ответа Израиля, передает РИА «Новости». На вопрос о вероятности удара 7 октября, в годовщину атаки ХАМАС на Израиль, представитель США сообщил, что это маловероятно, и если удар будет, то скорее до или после этой даты.

Ранее Financial Times сообщила, что Израиль не планирует удары по ядерным объектам Ирана, а президент США Джо Байден отказался их поддержать. Журнал New Yorker, в свою очередь, отметил, что израильские ВВС все же могут предпринять такую попытку.

Политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана. По его словам, это может быть жесткий удар по стратегическим объектам Исламской Республики или ограниченная атака.