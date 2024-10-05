Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
CNN: Израиль не гарантировал США отказ от ударов по ядерным объектам Ирана
Тель-Авив не предоставил Вашингтону гарантий о нерассмотрении ударов по ядерным объектам Ирана в качестве ответной меры на недавнюю ракетную атаку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя госдепа США.
По данным CNN, американские чиновники пока не имеют ясности относительно сроков и характера возможного ответа Израиля, передает РИА «Новости». На вопрос о вероятности удара 7 октября, в годовщину атаки ХАМАС на Израиль, представитель США сообщил, что это маловероятно, и если удар будет, то скорее до или после этой даты.
Ранее Financial Times сообщила, что Израиль не планирует удары по ядерным объектам Ирана, а президент США Джо Байден отказался их поддержать. Журнал New Yorker, в свою очередь, отметил, что израильские ВВС все же могут предпринять такую попытку.
Политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал два сценария ответа Израиля на ракетный удар Ирана. По его словам, это может быть жесткий удар по стратегическим объектам Исламской Республики или ограниченная атака.