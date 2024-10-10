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    Начнет ли Трамп Третью мировую в Иране

    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    10 октября 2024, 11:40 Мнение

    Начнет ли Трамп Третью мировую в Иране

    Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

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    Последние грозные заявления Трампа по Ирану многие восприняли у нас как чуть ли не очередное свидетельство приближающегося конца света: придет Камала – мир ждет война до победного конца Америки с Россией и Китаем, придет Трамп – война Америки с Ираном, а итог тот же – ядерный апокалипсис. Вывод из всего этого следует традиционный: авось пронесет, а кто там в Америке будет – Харрис или Трамп – нам не все ли равно?

    Давайте, однако, попробуем разобраться – а все ли равно?

    Во-первых, стоит ли воспринимать слова Трампа настолько всерьез? Давал ли он нам когда-нибудь такой повод?

    Единственное, что достоверно известно, это то, что когда Трамп был президентом, Америка, несмотря на все ее грозные окрики в сторону России, Ирана или Китая, не развязала ни одной войны – это, кажется, вообще единственный случай за всю послевоенную историю США. Да и много ли может на самом деле Трамп в разрешении ближневосточного кризиса, несмотря на всю свою видимую поддержку Израиля и явно подстрекательское поведение Нетаньяху?

    Будучи в душе шоуменом, Трамп любит озвучивать свои хотелки перед разгоряченной толпой в самой радикальной форме, давая тем самым повод недоброжелателям постоянно уличать себя во вранье. Хотя на самом деле Трамп не врет, он всего лишь преувеличивает. Причем делает это регулярно и непосредственно, как ребенок. Так что все, кто давно Трампа знает и слушает, знает и то, что все его митинговые речи надо делить на два и только потом разбираться.

    Кроме того, Трамп любит играть в мячик. В данном случае с Нетаньяху. Последний откровенно шантажирует сегодня демократов, подрывая их авторитет и ставя на Трампа в Белом доме. Нетаньяху идет ва-банк, понимая, что это единственная его возможность удержаться во власти. И Трамп с удовольствием ему подыгрывает.

    В данном случае Нетаньяху – тот «черный лебедь», который в этот раз может помочь Трампу прийти к власти. Вот и все важное, что следует выводить из очередной «сенсации» Трампа, вот и все, что (между строк), в сущности, было сказано им, когда в ходе  выступления на предвыборном митинге в Северной Каролине он заявил: «Я слушал Байдена вчера, он обычно отвечает на половину вопроса, на целый не может ответить. У него спросили, что он думает про Иран. А он сказал: «Пока они не бьют по ядерным штуковинам». А это вещи, по которым ты хочешь ударить. Я сказал, что он неправ. Разве не туда надо бить? Нужно быть полностью готовым. И когда его спросили, ответ должен был быть: «Сначала бейте по ядерке, об остальном будем волноваться позже».

    Вот, собственно, и все. У нас этим когда-то баловался Жириновский. Да и сейчас незамутненные ядерные оптимисты есть. В Трампе мы видим слишком нетипичного, неортодоксального политика, человека неосторожного, не слишком задумывающегося, прежде чем что-нибудь сказать, человека, постоянно работающего на эффект и увядающего, когда этого эффекта не достигает. Проще говоря – Трамп троллит. И к этому надо привыкать, ведь «других писателей у нас для вас нет».

    Кроме того, в этом полностью выхолощенном мире, где давно уже не называют вещи своими именами и даже успели забыть, как это бывает, а можно ли иначе, если вы действительно хотите сказать что-то и сказать так, чтобы вас услышали? Трамп пробивает эти каменные стены – может быть, не слишком оригинально и не так чтобы интеллектуально, но вполне доходчиво. Главное – это работает.

    Ну а если серьезно, давайте представим себе, что Трамп может, а что нет, и что нас может ожидать в случае его прихода или в случае прихода Камалы.

    Прежде всего, нас может ожидать принципиально разная ситуация в самих США.

    Да, в любом случае половина страны не примет результатов этих судьбоносных выборов, и страну ждет жаркая пора гражданских столкновений, неповиновений и прочего в этом духе. И в любом случае нас (скорее всего) ждет некоторая передышка на полгода, пока США будут входить в кризис и выбираться из него.

    Однако в случае простого перехода власти от Байдена к Харрис в самом Вашингтоне ничего принципиально не поменяется. Отдельные штаты будут возмущаться и бунтовать, но кардинального слома системы не будет. За полгода страна справится со штормом, и дальше все пойдет так, как оно шло: всемерная поддержка Украины, подогревание войны, поддержка НАТО и АУКУС, прогрев Балтики и азиатских границ России. А также – еще больше мультикультурализма, ЛГБТ, антибелого расизма, миграции, давление на Европу, переходящее в откровенную отмену правых партий, которые сейчас там побеждают.

    Совсем иное ждет нас при Трампе. В этом случае полем боевых действий станет сам Вашингтон со всем его «глубинным государством», с которым Трамп обещал, но так и не смог разобраться в прошлое свое президентство, однако в этот раз обещание намерен исполнить. И если не уничтожить, то сильно переполошить эти тараканьи гнезда он сможет. В этом случае возможен и тот сценарий гражданской войны, который был описан в недавнем одноименном фильме (в том или ином приближении, конечно). В этом случае власть в США будет парализована в гораздо большей степени. И уж точно у Трампа не будет времени на какие бы то ни было «ядерные удары» между Израилем и Ираном. Да и разговор с Нетаньяху из Белого дома Трамп будет вести совсем в иной плоскости: без чрезмерных надрывных публичных шоу, которые будут уже не нужны ни ему, ни Нетаньяху.

    Но главное, что нас ожидает при Трампе, – паралич Европарламента, полностью завязанного на Вашингтон, и бурный реванш правых партий Германии, Австрии, Франции, Италии и т. д., которые в этом случае получат возможность всерьез заняться спасением Европы от глобалистской чумы.

    В этом случае возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.

    В этом случае возможны разные моменты выбора со многими степенями свободы и для нас, и для Китая, и для Ирана, и для всего антиглобалистского мирового полюса в целом.

    Потому не надо слишком серьезно слушать популистские байки Трампа про то, что он закончит в три дня русско-украинскую войну или даст возможность Израилю разбомбить Иран. Ни того ни другого, конечно, не будет.

    А вот мир начнет меняться более-менее непредсказуемо, что в любом случае хорошо. Потому что вектор Байден-Харрис оставляет миру только один путь – все больше и дальше втягиваться в пучину Третьей мировой.

    Что же касается принципиального конфликта на Ближнем Востоке, то он не решаем ни Трампом, ни Нетаньяху, что оба хотя бы в моменты просветления должны, конечно, понимать.

    Иран – это государство размером больше, чем две Украины, чьи ядерные объекты невозможно разбомбить в формате ракетной дуэли, разве что в формате полномасштабной войны, близкой к Третьей мировой. А Израиль – это всего 8 тыс. квадратных миль песка, забитого очень тонкой и техногенной инфраструктурой. Так что ядерный конфликт между двумя странами оставит горстку пепла прежде всего от последнего. Но Ирану и незачем бомбить Израиль ядерным оружием. Последний, будучи крошечной технократической страной, и без того весьма уязвим. Израиль – это (в пределах прямой достижимости): два больших нефтеперерабатывающих завода в Хайфе и Ашдоде, несколько ТЭЦ, несколько опреснительных установок, несколько промышленных центров, в том числе с химическим производством. Угрозы всему этому более чем реальны. Так что хуцпа хуцпой, а реалполитик реалполитикой. Из чего и надо всегда исходить.

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