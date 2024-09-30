День воссоединения русских людей

30 сентября – день воссоединения Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Это официально памятная дата, а по сути – большой национальный праздник, значение которого до конца еще не осмыслено. Но история обязательно всё расставит на свои места.

Два года тому назад в этот день в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин подписал указ о вхождении новых регионов в состав страны. Домой вернулись 108 тыс. кв. км территории, а самое главное – несколько миллионов человек, не захотевших мыслить себя и строить свою жизнь отдельно от России. Именно возвращение под общий кров соотечественников – бесценно.

Правовое закрепление нашего единства стало первым итогом восьмилетней героической эпопеи донецкого и луганского Сопротивления. Воля людей, обозначившаяся не только в результате референдумов, но прежде всего закаленная годами борьбы с украинским национализмом, определила будущее страны. И сегодня мы вспоминаем тех, кто сложил голову за нашу общую судьбу и исторический суверенитет державы, с благодарностью думаем о воинах, сражавшихся и сражающихся за Родину на фронтах украинской войны все эти десять трагических лет.

30 сентября – еще один русский памятный день «со слезами на глазах».

…На самом деле вошедший в обиход термин «новые регионы» давно устарел. Вопрос государственной принадлежности двух республик и двух областей Новороссии закрыт навсегда. Это самоочевидная юридическая и политическая данность, но даже не она – главная. Для людей на этих землях быть с Россией – осознанный и дорого оплаченный выбор, неотменяемая ценность, явленная не фактом рождения, а добытая в противостоянии. И в этом отношении они находятся в самом сердце русского мира, там, где воплощается его смысл и реализуется его судьба. Донецк и Луганск, Мелитополь и Каховка, собственно, и есть Россия – точно так же, как Омск и Краснодар, Челябинск и Мурманск, Саратов и Севастополь.

Будучи естественной частью России на протяжении нескольких столетий, территории, с которыми мы воссоединились, оказались грубо отделены от нас в 1991 году. В 2022-м шахты и заводы, сады и поля, дороги и степные просторы тоже вернулись домой – вместе с людьми. Война тяжело прошлась по землям Новороссии. Но та огромная работа, которая началась два года тому назад, уже дает свои плоды. Строятся новые трассы, восстанавливаются поселки и города, возвращается жизнь на предприятия. Сельское хозяйство развивается всюду, где отступает фронт.

Но это только начало целостного преображения края. Новороссия живет будущим вместе с необъятной Россией. Прежде всего на ее землях должен воцариться мир. Путь к нему ведет через победу в войне. Это суровая реальность, в которой мы все – опять-таки ни в коем случае не только в зоне СВО – находимся, и которую нам надо вместе прожить.

…Воссоединения с Россией в Донецке и Луганске ждали восемь долгих лет, с 2014 года. Не станем скрывать, порой в ДНР и ЛНР уже теряли надежду, что сокровенные чаяния могут когда-нибудь сбыться. Лозунг «Своих не бросаем», обозначивший начало СВО, стал для края верным знаком надежды. 30 сентября 2022 года эта надежда сбылась.

Татьяна Булгакова, праправнучка основателя Донецка Джона Юза, говорила в те исторические дни: «Возвращение Донбасса домой сделало жителей Донецкой народной республики счастливыми. Очень рада, что мы снова вместе с нашей большой Родиной – Россией».

…Многие из тех, кто внимательно учил в школе русскую историю, помнят важнейшую тему, завершавшую эпоху ига – «Воссоединение русских земель». Сейчас, спустя много сотен лет, после очередных потрясений, мы становимся вновь – через сопротивление врага и инерцию собственного несовершенства – современниками воссоединения русских земель, возвращения России в Россию. Но если станем давать имя этой главе национальной истории, лучшим будет –

«Воссоединение русских людей».

30 сентября мы празднуем завершение первого и важнейшего этапа этого большого исторического движения.