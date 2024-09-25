  • Новость часаУмер актер Роман Мадянов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Какие герои нужны для победы

    @ Александр Щербак/ТАСС

    Лидеры России - конкурс
    25 сентября 2024, 12:00 Мнение

    Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    Андрей Перла Андрей Перла

    Политолог

    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ
    Ростехнадзор назвал год массовых остановок выработавших свой срок лифтов
    Франция запретила переименование украинского села в «Шампань»
    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»

    Перед тем, как в очередной раз уехать на фронт на своем микроавтобусе, нагруженном всем, что собрали для наших подшефных бригад волонтеры, в первую очередь БПЛА и РЭБ, мой друг Андрей Болдырев задал мне трудную интеллектуальную задачу.

    Он написал: «Если вы были хоть на одном выпускном, то знаете, что на каждом из них детям говорят: «Вы – лучшие». Но если вы – лучшие, то остальные какие? Худшие? Отстойные? Вас, лучших, недостойные?» Он заметил: «Эти сравнения насквозь лживы. Но даже если бы они не были лживыми насквозь – они подвигают детей не на взаимодействие с другими, а на доминирование. А что, если ребенок поймет, что он не лидер? Школа не дает ему понимания, кто он тогда. Если я не лидер, то получается, я – неудачник? Всё? Не удалась жизнь? Мне говорили, я – первый, но я-то знаю, что Петя сильнее, Маша стройнее, на гитаре играет Витя, а Катя танцует и поет, а я танцую и пою хуже». И дальше: «Русская культура, особенно крестьянская – общинная. Даже такие забавы, как кулачный бой, у нас были не индивидуальные, а стенка на стенку. Русские люди в лучшие времена очень редко говорили «я», куда чаще – «мы»». Наконец, он заметил, что для начала следовало бы отказаться от «лидерства» хотя бы в образовании и воспитании. Нам не нужно общество, состоящее из лидеров. Нам нужны специалисты.

    То, что русской культуре общинность или, если использовать терминологию более позднего времени, коллективизм свойственен больше, чем западный индивидуализм – бесспорно. То, что все эти «ты – лучший», «ты – мой герой» пришли к нам вместе с иными приметами западной культуры, разрушившей нашу собственную, сомнению тоже не подлежит.

    Еще в 1980-е годы публицисты обращали внимание: если сравнивать детские книги и кино, то на Западе положительный главный герой противостоит коллективу школьников, отстаивает свою самость. А у нас, наоборот, коллектив перевоспитывает, в конце концов включает в себя поначалу отрицательного, слишком много о себе понимающего, задирающего нос индивидуалиста.

    Вернуться даже в 80-е невозможно, сколько бы ни снимали сегодня ностальгических телесериалов. Индивидуальный герой победил советский коллектив. Сегодня мы вынуждены спрашивать себя: может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    Этот вопрос может прозвучать еще серьезнее: может ли общество, в котором каждый воспитан в желании быть уникальным и лучшим, породить достаточное для победы количество героев?

    Герой – да, он лучший. Но это потом, после подвига, в рамках признания заслуг. А в момент совершения подвига герой – это тот, кто бестрепетно готов отдать жизнь «за други своя». То есть – пожертвовать единственным и неповторимым собой. Не бывает подвигов помимо самоотречения.

    Каждый, кто сражается с врагом своего Отечества – герой. Но победоносное государство не может состоять из индивидуальных героев. Чем больше об этом думаю, тем вернее прихожу к выводу. Победа России над Западом возможна только в одном случае: если каждый из нас будет одушевлен чем-то большим, чем желанием индивидуального достижения каких-то высот.

    Человек вообще – лишь постольку человек, поскольку признает существование ценностей больших, чем он сам.

    Победа, когда мы до нее дойдем, будет не индивидуальной, но – победой Государства Российского. И сама возможность победы заключена в том, чтобы граждане страны жили, работали и сражались не как «лидеры», но как части огромного целого, большего, чем каждый из нас в отдельности. Да, победа возможна только для государства и только для людей, которые служат государству, а не себе лично.

    Западное общество, которое столетия противостояло нам, основано на индивидуализме и представлении о государстве как «ночном стороже», служебной функции, инструменте, которым управляют лидеры. Для нас это представление – болезнь, разлагающая общество и государство, уже на нашей памяти едва не приведшая нас всех к полной гибели. Раз так, идеологической основой, с которой мы выходим на бой с врагом теперь, должен быть даже не просто коллективизм, но подлинный этатизм.

    ... Давным-давно, в позапрошлом веке, император Николай I впервые прочел первую тетрадь «Героя нашего времени», сочинение поручика Лермонтова. Вначале был в восторге, потом решил, что ошибся – и автора следует наказать. Все потому, что вначале император решил, что герой нашего времени – это Максим Максимович, скромный, незаметный, честный офицер. Но затем понял, что Лермонтов героем называет Печорина – эгоиста и при этом лишнего человека, который и себе-то служить не может, не то что государю и государству. Современный человек легко может представить себе Печорина в роли «лидера».

    А вот герой нашего времени, наверное, должен следовать другому образцу. Вот что было написано, например, в дореволюционной памятке георгиевским кавалерам: «Отнюдь не называйте себя героями... Русский воин исполняет присягу просто и честно, и, заслужив самую высокую награду, носит ее не хвастаясь... Честь и слава вам, братцы...» 

    Другие материалы автора

    Главное
    Завербованный СБУ 17 лет назад экстремист задержан в Херсонской области
    ВСУ потеряли за сутки свыше 300 военных на Курском направлении
    Дрон ВСУ сбросил боеприпас на территории ЗАЭС
    Украина запланировала операции с дальнобойным оружием на 2025 год
    В ЛНР задержали экс-мэра Сочи Копайгородского
    Все руководство партии «зеленых» в ФРГ ушло в отставку после выборов
    Прокуратура Швейцарии квалифицировала случай эвтаназии как содействие самоубийству

    Главный торговый партнер России начал спасать свою экономику

    Центральный банк Китая объявил о беспрецедентных мерах поддержки своей экономики. Этот день войдет в историю, считают китайские экономисты. Почему страна с почти самыми высокими в мире темпами роста ВВП начала спасать свою экономику? И почему для России это тоже очень важно? Подробности

    Перейти в раздел

    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ

    «Мы свободно передвигаемся по лесистой местности и узким тропам, нам не нужны дороги. Маневренность – это огромный плюс мотоцикла. А неожиданность – главный тактический прием мотоштурмовика», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД командир штурмовой мотогруппы бригады «Эспаньола» Михаил Турканов. Подробности

    Перейти в раздел

    Украденная российская собственность опозорила Латвию

    Латвийский народ «вынужден расплачиваться за принимаемые дебильные политические решения». Такими словами оппозиционные политики Латвии комментируют политический и коммерческий провал, с которым столкнулись власти страны. А все из-за того, что они решили продать украденную у России собственность. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............