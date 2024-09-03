Слушателями акции «Служу Отечеству» стали около 30 тыс. человек

«Мы формируем совершенно новую систему патриотического воспитания, в которой ключевую роль играют те, кто защищал интересы государства. Ветераны предыдущих локальных войн и конфликтов, защитники Отечества могут показать личный пример и донести до юных ребят правду о подвиге, Родине, мужестве. Молодежь очень позитивно воспринимает рассказы героев, которые сами с большим энтузиазмом берутся за такую работу. Наш проект «Служу Отечеству» уже доказал свою востребованность – проведены сотни мероприятий: лекции ветеранов СВО, уроки мужества в детских летних лагерях. В дальнейшем форматы станут разнообразнее. Уверена, они будут востребованы молодежью», – рассказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Менее чем за два месяца состоялось более тысячи выступлений участников и ветеранов СВО для 30 тысяч слушателей. С молодыми людьми встретились военные корреспонденты Александр Сладков, Евгений Поддубный, Виталий Акиньшин, Владислав Кустов, Георгий Мамсуров, Евгений Лисицын; глава медиахолдинга Readovka Алексей Костылев; ведущий программы «Время покажет» на Первом канале, создатель и главный редактор канала «Политическая Россия» Руслан Осташко; член Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Герой России Алексей Романов; ветеран СВО, Герой России полковник инженерных войск Рустам Сайфуллин; ветеран СВО, Герой России Владислав Головин с позывным «Струна» и другие ветераны спецоперации. Всего во время акции выступили более 250 ветеранов СВО, находящихся на сопровождении фонда «Защитники Отечества» по всей стране, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Акция «Служу Отечеству», которую мы проводили в рамках трека «Знание.Герои», нашла большой отклик у молодежи. Мы увидели неподдельный интерес у ребят к ветеранам боевых действий, к их историям и опыту, жизненным принципам, среди которых ключевой – это любовь к Родине. Многие из лекторов, кстати, выступали впервые, и мы им оказали методическую поддержку. Но совсем скоро, в рамках «Знание.Академия», специально для наших защитников мы создадим новый курс по основам публичных выступлений. Он будет состоять из пяти видеоуроков. Этот курс позволит нашим героям выступать еще интереснее, еще эффективнее доносить знания и смыслы до аудитории», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Во время встреч ребята узнали о выборе жизненного пути, патриотизме и героизме, об основах информационной безопасности, ответственности за свои действия, о том, как не стать жертвой вербовки в социальных сетях. На мероприятиях выступавшие особенно отмечали, как ценна помощь волонтеров, которые отправляют на передовую вещи и письма для участников СВО, выражали уверенность, что встречи в рамках акции «Служу Отечеству» сейчас необходимы молодежи. Каждый ветеран боевых действий поделился своей историей участия в специальной военной операции.

«Важно сохранять историческую память и делать все, чтобы наша молодежь формировалась на достойных примерах. Большую роль в системе патриотического воспитания играют наши герои, которые вернулись домой со спецоперации. Они готовы и дальше приносить пользу своей стране, воспитывая молодое поколение», – отметил член Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Герой России Алексей Романов.

В рамках акции прошло более тысячи выступлений. Наибольшее число мероприятий было организовано в Липецкой и Орловской областях, республиках Карачаево-Черкесия и Коми, а также в Севастополе. Кроме того, в рамках проекта разработаны методические материалы и организовано обучение спикеров. Для лекторов делали план занятия, структуру презентации, собирали ответы на самые частые вопросы. Это позволило в короткие сроки качественно подготовить всех спикеров.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. С 1 июня 2023 года в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило более 1 млн 450 тыс. запросов на оказание помощи, из которых свыше 1 млн 300 тыс. уже решены.