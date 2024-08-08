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Российский морпех в одиночку прорвал оборону ВСУ у Урожайного
Минобороны: Водитель-морпех боец в одиночку прорвал оборону ВСУ при освобождении Урожайного
Водитель БТР-82А 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в одиночку прорвал оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении Урожайного на южнодонецком направлении, сообщили в Министерстве обороны России.
По данным министерства, водитель БТР-82А с позывным Марк в одиночку прорвался сквозь линию обороны украинских войск, ведя огонь из 30-мм пушки по огневым точкам противника, и помог высадке десанта.
Морпех представлен в награде за мужество и героизм, который были проявлены во время освобождения Урожайного, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Марк находится в зоне СВО с первых дней СВО, сначала служил штурмовиком, позже пересел за штурвал бронетранспортера. Первая бронемашина подорвалась на мине месяц назад, второй его бронетранспортер был поражен прилетом снаряда в двигательный отсек, но Марк довез пехоту к назначенному месту.
По данным Минобороны, поселок Урожайное был освобожден совместными действиями морпехов Тихоокеанского флота и штурмовиков соединения «Восток», финальный штурм занял всего полтора часа.