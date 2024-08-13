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    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. В лучшем случае выразят озабоченность, а в худшем солидаризируются с Киевом. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В церемонии закрытия Олимпиады даже обсуждать нечего

    После краткого концерта на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона. И группа натовцев начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

    14 комментариев
    13 августа 2024, 12:56 • Новости дня

    Куряне проявили героизм при спасении людей из захваченных ВСУ сел

    Волонтеры проявили героизм при спасении людей из захваченных ВСУ сел Курской области

    Куряне проявили героизм при спасении людей из захваченных ВСУ сел
    @ AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    «Слаженно все прошло. Выбрались в «зеленку», шли на полусогнутых еще метров 200, чтобы в спину не отработали. Поднялись, когда уже дошли до наших военных», – рассказал многодетный отец Роман Яценко, спасший жену и пятерых детей из-под обстрелов в Судже. Россияне рассказали, как помогают эвакуироваться пострадавшим в Курской области.

    Пенсионер Юрий Сухоруков из села Заолешенка, расположенного в пригороде Суджи, несколько дней помогал эвакуировать людей в Курск. Как рассказал Юрий изданию Readovka, с момента нападения ВСУ он вывез сначала своих родных, а потом еще несколько семей. Во время одной из вылазок его поймали украинские военные и хотели расстрелять, но в итоге отпустили, отобрав телефон. Вскоре пенсионер встретил российских военнослужащих и заверил, что намерен дальше помогать людям с эвакуацией.

    Кроме того, когда в село Гуево Суджанского района Курской области пытались зайти ВСУ, Юрий Сухоруков также организовал эвакуацию населения. Ему удалось вывести из-под угрозы около 70 человек, пишет Регнум. Ночью группа людей лесом вышла к реке Псел, перебрались на другой берег на лодках, а дальше их ждали автомобили. Эвакуировавшихся отвезли в Курск.

    Также известно о случае, когда настоятель Свято-Троицкого храма вывозил жителей из Суджи. Тем временем храмы Курской епархии помогают размещать людей, попавших под обстрелы ВСУ. Свои двери уже открыли Курская Коренная пустынь, Знаменский мужской монастырь и другие.

    Героически поступил и многодетный отец Роман Яценко, спасший жену и пятерых детей из-под обстрелов в Судже. По дороге курянин даже смог помочь еще одной женщине, которая не могла эвакуироваться самостоятельно, передает РБК. «Слаженно все прошло. Выбрались в «зеленку», шли на полусогнутых еще метров 200, чтобы в спину не отработал. Поднялись, когда уже дошли до наших военных», – поделился мужчина.

    30-летний Василий Скоркин также активно помогал вывозить граждан из опасных районов. В условиях обстрелов он неоднократно возвращался, обходил квартиры, собирал людей и выводил их в безопасное место. У самого Скоркина двое маленьких детей и пожилые родители.

    Еще один пример готовности помочь курянам – это охотники, приехавшие из разных регионов России. Один из них – Анатолий из Краснодара, посчитавший, что в нынешних условиях его помощь точно не будет лишней, рассказывает АиФ. По словам самого охотника, он «прикрывал» семью в одном из районов во время эвакуации.

    Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа в регионе объявили режим контртеррористической операции.

    Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании о том, что из приграничья региона выехали 121 тыс. жителей. Президент России, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что украинское руководство предприняло очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

    Глава государства поручил ФСБ и Росгвардию обеспечить эффективную борьбу с ДРГ противника. «Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», – подчеркнул он.

    12 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
    Зеленский признал ответственность за атаки ВСУ на Курскую область
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области.

    Как указал Зеленский, он провел заседание ставки Верховного главнокомандующего, на котором заслушал доклад главкома украинской армии Александра Сырского относительно действий ВСУ на фронте и операции в Курской области, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Зеленский заявил о подготовке силами МВД Украины, СБУ и других ведомств некоего плана для территорий Курской области, где «проводится операция».

    Накануне бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман заявил, что нападение украинской стороны на Курскую область было необходимо Владимиру Зеленскому для поднятия морального духа войск.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров с Россией.

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    12 августа 2024, 19:28 • Новости дня
    ВС России нарастили темпы наступления на Донецком направлении
    ВС России нарастили темпы наступления на Донецком направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России нарастили темпы наступления на Донецком направлении, подразделения в результате активных действий освободили Лисичное в ДНР.

    В Красногоровке российские военные взяли под контроль городские кварталы, говорится в сообщении Минобороны. «Завершается зачистка от ВСУ и националистов населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное», – подчеркнули в военном ведомстве.

    Российские войска удерживают инициативу на Донецком направлении и взламывают оборону противника. В июле группировки ВС России «Центр» и «Юг» освободили от противника 19 населенных пунктов в ДНР.

    Ранее источник сообщал, что на Покровском направлении ВС России приблизились к крупнейшим хабам ВСУ.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    12 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    Гагин: В нападении на Курскую область участвовали наемники из Польши, Франции и США
    @ REUTERS/Kacper Pempel

    Tекст: Кристина Цыцура

    Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что среди бойцов, участвовавших в нападении на Курскую область, находятся поляки, французы и американцы, возможно, включая офицеров и личный состав НАТО.

    По его мнению, это нападение со стороны ВСУ было заранее спланировано и в нем участвуют исключительно хорошо подготовленные бойцы, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что противник может понести значительные потери, включая иностранных наемников, среди которых могут быть и офицеры НАТО. Он заявил, что точно определить, кто из солдат ВСУ наемник, а кто – регулярный военный, сложно.

    «Однако все они обречены на уничтожение, поскольку наши Военно-космические силы эффективно работают по их тылам и нарушают логистику», – подчеркнул он в эфире телеканала «Россия–1». Он также добавил, что все, кто прорвался на территорию России, будут рассеяны и уничтожены.

    Ранее президент Владимир Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    12 августа 2024, 18:48 • Новости дня
    Российские военные взяли в плен штурмовую группу ВСУ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Курской области российские силы взяли в плен штурмовую группу ВСУ численностью пять человек, состоящую из военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщили в силовых структурах РФ.

    Как указали в силовых структурах, украинские десантники были пленены в районе населенного пункта Мартыновка. Видео с пленными подтверждает эту информацию. По словам представителя силового ведомства, группа действовала в составе диверсионно-разведывательного отряда, и основная ее часть была ликвидирована в ходе боестолкновения, передает РИА «Новости».

    Ранее СК России возбудил уголовное дело в отношении командиров военных частей ВСУ, совершивших нападение на Курскую область.

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    13 августа 2024, 10:22 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ за два дня в Курской области потеряли 45 единиц техники

    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бесконтрольное передвижение украинских подразделений на Курском направлении уже остановлено, ВСУ за два дня потеряли 45 единиц техники, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, «катание» ВСУ по Курской области остановлено, живая сила и техника уничтожается третий день, украинского запланированного блицкрига не получилось, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что тремя подразделениями за один день было уничтожено 32 единицы техники, в понедельник – 13 единиц техники.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

    Кроме того, в Минобороны указали, что ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.

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    12 августа 2024, 21:08 • Новости дня
    Алаудинов опроверг слухи о сдаче в плен бойцов «Ахмата» в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ни один боец этого подразделения не сдался в плен на Курском направлении.

    Он указал, что противник распространяет ложные сообщения о сдаче в плен бойцов спецназа «Ахмат» и «Аида». «Много слухов, но самое важное – ни один наш боец не оказался в плену», – отметил Алаудинов в опубликованном видео в своем Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов заявил о возможности уничтожать рекордное число боевиков и техники ВСУ из-за вторжения в Курскую область.

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    13 августа 2024, 09:35 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Вашингтона заменить Зеленского на Авакова

    СВР: Вашингтон считает экс-главу МВД Украины Авакова подходящим кандидатом на смену Зеленскому

    СВР сообщила о планах Вашингтона заменить Зеленского на Авакова
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Вашингтоне прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на экс-главу МВД Украины Арсена Авакова, что позволит Западу лучше подготовиться к переговорам с Россией, сообщили в Службе внешней разведки.

    В сообщении российской разведки говорится, что администрация США уже поручила аффилированным НПО проработку сценария прихода Авакова к власти на Украине. Этот вопрос обсуждается с лидерами ведущих украинских оппозиционных партий «Батькивщина» Юлией Тимошенко и «Европейская солидарность» Петром Порошенко и другими влиятельными депутатами Верховной рады, в том числе из «Слуг народа», передает РИА «Новости».

    По данным СВР, в американской элите растет недовольство Зеленским из-за угрожающего выхода эскалации далеко за пределы Украины. Кроме того, при этом и в  Демократической, и в Республиканской партиях все громче звучат голоса тех, кто сомневается «в целевом расходовании миллиардов долларов военной помощи».

    Отмечается, что Зеленский перешел к лихорадочным действиям, поскольку озабочен главным образом сохранением собственных властных позиций на Украине, поэтому в Вашингтоне прорабатывают варианты его замены на более управляемую и менее коррумпированную фигуру, следует из сообщения СВР.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности переговоров с киевским режимом, атакующим мирных граждан.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров с Россией.

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    12 августа 2024, 16:24 • Новости дня
    Смирнов: В Курской области под контролем противника находятся 28 населенных пунктов
    Смирнов: В Курской области под контролем противника находятся 28 населенных пунктов
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дарья Григоренко

    Судьба около двух тысяч мирных жителей, проживающих в 28 населенных пунктах Курской области, контролируемых боевиками ВСУ, остается неизвестной, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов президенту России Владимиру Путину.

    «28 населенных пунктов находится как раз в этой зоне (подконтрольной ВСУ), это порядка 2 тысяч человек, о судьбе которых мы не знаем», – сказал врио губернатора, передает ТАСС.

    Смирнов в начале своего доклада главе государства назвал ситуацию в области сложной и сообщил, что ВСУ прошли вглубь региона на 12 км.

    «Алексей Борисович, это военными ведомствами доложено, какая там ширина и глубина. Вы доложите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям», – отметил Путин.

    Доклад Смирнова стал последним в открытой части совещания, после чего оно продолжилось за закрытыми дверями. До этого с докладами выступили руководители Белгородской и Брянской областей, а также первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

    Ранее врио губернатора Алексей Смирнов заявил, что региональным оперштабом принято решение вывозить жителей Беловского района Курской области.

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    12 августа 2024, 21:17 • Новости дня
    В США признали переговоры с Киевом об ударах ATACMS вглубь России

    Госдеп: США приватно обсуждают с Украиной использование ATACMS для ударов вглубь России

    В США признали переговоры с Киевом об ударах ATACMS вглубь России
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Дарья Григоренко

    США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам, заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

    «Я не стану вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с нашими украинскими партнерами», – ответил он на брифинге на вопрос, «пришло ли время развязать украинцам руки» для нанесения ударов ракетами ATACMS по российским военным базам, передает РИА «Новости».

    По его словам, в настоящее время политика Вашингтона в вопросе использования ATACМS для ударов вглубь России остается без изменения.

    В пятницу военный эксперт Вадим Козюлин сообщил газете ВЗГЛЯД, что США могут тайно разрешить ВСУ бить ракетами ATACMS по Курской области.

    Ранее Украина попросила Пентагон разрешить применение ATACMS для атак по Курской области. Об этом сообщает издание The Washington Post. По данным газеты, ВСУ планируют использовать боеприпасы для ударов по военным аэродромам, которые используются Россией при отражении атак в приграничье.

    Коментарии (18)
    13 августа 2024, 08:23 • Новости дня
    Российские войска захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области
    Российские войска захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничном районе Курской области уничтожено четверо украинских военнослужащих и захвачена станция Starlink, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинских боевиков обнаружила штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск «Север» благодаря разведке с помощью БПЛА, захвачена станция Starlink, передает RT.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

    Коментарии (7)
    12 августа 2024, 17:36 • Новости дня
    Минобороны сообщило о наращивании группировки в Курской области

    Минобороны: В Курскую область прибывает большое количество личного состава и техники

    Минобороны сообщило о наращивании группировки в Курской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курскую область направляются большое количество личного состава, техники и боеприпасов, сообщило российское министерство обороны.

    Эти силы прибывают в регион для боевой работы и всестороннего обеспечения войск, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Также организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и создания резервов. Кроме того, организовано всестороннее тыловое обеспечение подразделений, отражающих попытки ВСУ проникнуть вглубь России.

    Напомним, президент Владимир Путин потребовал от Минобороны выбить ВСУ с территории Курской области.

    Коментарии (4)
    12 августа 2024, 17:02 • Новости дня
    СК: ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан
    СК: ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Следственный комитет фиксирует случаи целенаправленного нападения ВСУ на мирных жителей в Курской области, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Например, украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, эвакуировавшихся из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате этой атаки погиб один человек, говорится в Telegram-канале СК.

    Кроме того, в городе Суджа украинский оператор FPV-дрона нацелил устройство на машину скорой помощи. В результате взрыва погибли фельдшер и водитель, а врач с ранениями был госпитализирован. Также под обстрел попал журналист Евгений Поддубный.

    «В ходе осмотров установлено, что украинская сторона активно использует стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО», – сообщили в ведомстве.

    Ранее врио главы Курской области заявил, что в регионе 180 тыс. человек подлежат эвакуации.


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    13 августа 2024, 09:02 • Новости дня
    Кнайсль раскритиковала немецкие власти за танки в Курской области

    Экс-глава МИД Германии Кнайсль раскритиковала немецкие власти за танки в Курской области

    Кнайсль раскритиковала немецкие власти за танки в Курской области
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Согласие немецких властей на использование военной техники на российской территории в Курской области указывает на полное непонимание российского общества, заявила в интервью для Flavio von Witzleben экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

    По ее словам, наличие немецкой техники на российской территории вызывает у россиян справедливую ярость, передает РИА «Новости».

    «Насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», – подчеркнула Кнайсль.

    Также она отметила, что значимую роль в жизни россиян играет история и память о предках, это сильно отличает русских от немцев, остающихся не чувствительными к подобным периодам истории родной страны.

    «В каждом селе России есть памятник погибшим», – добавила политик.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

    Коментарии (3)
    13 августа 2024, 11:14 • Новости дня
    Ракетным ударом поражены склады с военными грузами из Румынии под Одессой

    Подполье: Под Одессой взорвались склады с военными грузами

    Ракетным ударом поражены склады с военными грузами из Румынии под Одессой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Одесской области после ракетного удара взорвались склады, куда прибывали военные грузы, предположительно из Румынии, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Информаторы Лебедева сообщили, что взрывы произошли в селе Визирка рядом с портом и трассой, через которые поступают вооружение и боеприпасы.

    Лебедев отметил, что складские помещения с «зерном» в Визирке, как их называли в украинских СМИ, горели продолжительное время. Местные жители слышали не только взрыв, но и продолжительную детонацию «зерна». Сообщается, что на эти склады ранее в течение недели проехало множество фур и военных грузовиков, передает РИА «Новости».

    Ранее Лебедев сообщал, что ВС России нанесли удар по складам в поселке Нерубайское Одесской области.

    Коментарии (11)
    13 августа 2024, 08:29 • Новости дня
    Украинские власти начали вывозить оборудование с заводов Запорожья

    Tекст: Александра Юдина

    Киевские власти осуществляют демонтаж и вывоз оборудования с промышленных предприятий Запорожья в западные регионы Украины, подконтрольные режиму Владимира Зеленского, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, это решение наносит серьезный ущерб экономике региона и усугубляет гуманитарную ситуацию, передает РИА «Новости».

    Рогов также отметил, что  работников заводов вынуждают увольняться и переезжать в западные регионы Украины, где им предлагают крайне невыгодные условия жизни – высокие цены на аренду жилья и отсутствие нормальных условий для работы.

    «Киев не только грабит промышленные предприятия, но и лишает местных жителей работы и средств к существованию», – заметил он.

    Ранее в подконтрольных Киеву районах Запорожской области повредили объекты инфраструктуры.

    Коментарии (7)
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      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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