Куряне проявили героизм при спасении людей из захваченных ВСУ сел

Волонтеры проявили героизм при спасении людей из захваченных ВСУ сел Курской области

Tекст: Олег Исайченко

Пенсионер Юрий Сухоруков из села Заолешенка, расположенного в пригороде Суджи, несколько дней помогал эвакуировать людей в Курск. Как рассказал Юрий изданию Readovka, с момента нападения ВСУ он вывез сначала своих родных, а потом еще несколько семей. Во время одной из вылазок его поймали украинские военные и хотели расстрелять, но в итоге отпустили, отобрав телефон. Вскоре пенсионер встретил российских военнослужащих и заверил, что намерен дальше помогать людям с эвакуацией.

Кроме того, когда в село Гуево Суджанского района Курской области пытались зайти ВСУ, Юрий Сухоруков также организовал эвакуацию населения. Ему удалось вывести из-под угрозы около 70 человек, пишет Регнум. Ночью группа людей лесом вышла к реке Псел, перебрались на другой берег на лодках, а дальше их ждали автомобили. Эвакуировавшихся отвезли в Курск.

Также известно о случае, когда настоятель Свято-Троицкого храма вывозил жителей из Суджи. Тем временем храмы Курской епархии помогают размещать людей, попавших под обстрелы ВСУ. Свои двери уже открыли Курская Коренная пустынь, Знаменский мужской монастырь и другие.

Героически поступил и многодетный отец Роман Яценко, спасший жену и пятерых детей из-под обстрелов в Судже. По дороге курянин даже смог помочь еще одной женщине, которая не могла эвакуироваться самостоятельно, передает РБК. «Слаженно все прошло. Выбрались в «зеленку», шли на полусогнутых еще метров 200, чтобы в спину не отработал. Поднялись, когда уже дошли до наших военных», – поделился мужчина.



30-летний Василий Скоркин также активно помогал вывозить граждан из опасных районов. В условиях обстрелов он неоднократно возвращался, обходил квартиры, собирал людей и выводил их в безопасное место. У самого Скоркина двое маленьких детей и пожилые родители.

Еще один пример готовности помочь курянам – это охотники, приехавшие из разных регионов России. Один из них – Анатолий из Краснодара, посчитавший, что в нынешних условиях его помощь точно не будет лишней, рассказывает АиФ. По словам самого охотника, он «прикрывал» семью в одном из районов во время эвакуации.

Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа в регионе объявили режим контртеррористической операции.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании о том, что из приграничья региона выехали 121 тыс. жителей. Президент России, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что украинское руководство предприняло очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

Глава государства поручил ФСБ и Росгвардию обеспечить эффективную борьбу с ДРГ противника. «Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», – подчеркнул он.