Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. В лучшем случае выразят озабоченность, а в худшем солидаризируются с Киевом. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.2 комментария
Куряне проявили героизм при спасении людей из захваченных ВСУ сел
Волонтеры проявили героизм при спасении людей из захваченных ВСУ сел Курской области
«Слаженно все прошло. Выбрались в «зеленку», шли на полусогнутых еще метров 200, чтобы в спину не отработали. Поднялись, когда уже дошли до наших военных», – рассказал многодетный отец Роман Яценко, спасший жену и пятерых детей из-под обстрелов в Судже. Россияне рассказали, как помогают эвакуироваться пострадавшим в Курской области.
Пенсионер Юрий Сухоруков из села Заолешенка, расположенного в пригороде Суджи, несколько дней помогал эвакуировать людей в Курск. Как рассказал Юрий изданию Readovka, с момента нападения ВСУ он вывез сначала своих родных, а потом еще несколько семей. Во время одной из вылазок его поймали украинские военные и хотели расстрелять, но в итоге отпустили, отобрав телефон. Вскоре пенсионер встретил российских военнослужащих и заверил, что намерен дальше помогать людям с эвакуацией.
Кроме того, когда в село Гуево Суджанского района Курской области пытались зайти ВСУ, Юрий Сухоруков также организовал эвакуацию населения. Ему удалось вывести из-под угрозы около 70 человек, пишет Регнум. Ночью группа людей лесом вышла к реке Псел, перебрались на другой берег на лодках, а дальше их ждали автомобили. Эвакуировавшихся отвезли в Курск.
Также известно о случае, когда настоятель Свято-Троицкого храма вывозил жителей из Суджи. Тем временем храмы Курской епархии помогают размещать людей, попавших под обстрелы ВСУ. Свои двери уже открыли Курская Коренная пустынь, Знаменский мужской монастырь и другие.
Героически поступил и многодетный отец Роман Яценко, спасший жену и пятерых детей из-под обстрелов в Судже. По дороге курянин даже смог помочь еще одной женщине, которая не могла эвакуироваться самостоятельно, передает РБК. «Слаженно все прошло. Выбрались в «зеленку», шли на полусогнутых еще метров 200, чтобы в спину не отработал. Поднялись, когда уже дошли до наших военных», – поделился мужчина.
30-летний Василий Скоркин также активно помогал вывозить граждан из опасных районов. В условиях обстрелов он неоднократно возвращался, обходил квартиры, собирал людей и выводил их в безопасное место. У самого Скоркина двое маленьких детей и пожилые родители.
Еще один пример готовности помочь курянам – это охотники, приехавшие из разных регионов России. Один из них – Анатолий из Краснодара, посчитавший, что в нынешних условиях его помощь точно не будет лишней, рассказывает АиФ. По словам самого охотника, он «прикрывал» семью в одном из районов во время эвакуации.
Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа в регионе объявили режим контртеррористической операции.
Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину на совещании о том, что из приграничья региона выехали 121 тыс. жителей. Президент России, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что украинское руководство предприняло очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Глава государства поручил ФСБ и Росгвардию обеспечить эффективную борьбу с ДРГ противника. «Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», – подчеркнул он.