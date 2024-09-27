Порошенко готовится к выборам Зеленского

Представители партии «Евросолидарность» (политическая сила экс-президента Украины Петра Порошенко) сделали несколько заявлений о том, что команда главы майданного режима Владимира Зеленского готовится к президентским выборам.

Так, депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) заявил, что по его информации, заместитель главы офиса Зеленского Виктор Микита негласно встречался с региональными представителями партии «Слуга народа» (политическая сила Зеленского) и обсуждал с ними вопросы избирательного процесса и подготовку к выборам. Другой сторонник Порошенко, экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения, что позволит сторонникам Зеленского контролировать весь процесс.

Зачем сторонники Порошенко сейчас подняли тему выборов? Есть несколько версий.

Порошенко решил поднять тему выборов перед поездкой в Вашингтон. Тем более в США журналисты и эксперты не раз писали, что Зеленский, отказавшись от выборов, нарушает принципы демократии, и приводили в пример случай, когда в 50-е годы прошлого века в США состоялись президентские выборы несмотря на то, что страна вела войну в Корее. Возможно, представители «Евросолидарности» выполняют приказ определенных сил на Западе, которые хотят добиться проведения выборов на Украине. Для чего?

Если Зеленский объявит о президентских выборах на Украине до выборов в США, это будет плюсом для кандидата от демократов Камалы Харрис, ее сторонники смогут заявить, что Украина – демократическая страна, а ее президент – поборник западных ценностей, а вовсе не диктатор, ведь он решился на проведение выборов в условиях войны, поэтому США давали Украине столько миллиардов не зря. Кроме этого, думается, на Западе есть силы, которые считают, что Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака надо отстранить от власти, но сделать это хотят в рамках закона. И поэтому желают, чтобы на Украине прошли выборы – в надежде, что Зеленский потеряет власть. В Вашингтоне, вероятно, будут торги по поводу «плана Зеленского» и одним из требований Белого дома может быть проведение выборов в обмен на разрешение наносить удары западными ракетами вглубь России.

Вторая версия: Порошенко уверен, а может, и знает, что «план победы» Зеленского, несмотря на публичный, дипломатический шантаж главы майданного режима, будет отвергнут. И разрешение на удары западными системами вглубь России Зеленский не получит. Так, по информации радиостанции LBC, в Вашингтоне не приняли решение – давать согласие на удары вглубь России или нет. Там опасаются возможного негативного влияния этого шага на предвыборные шансы Харрис. Видимо, так завуалированно говорится об опасениях в связи с возможной эскалацией отношений с Россией. И если на горизонте замаячит большая война с непредсказуемым исходом, это действительно может уничтожить шансы Харрис стать президентом.

Если Зеленскому откажут в Вашингтоне в реализации его плана, это сильно ударит по позициям и его самого, и его команды. Возможно, с этим связаны последние перестановки в украинском правительстве: Ермак готовится к тому, что майданную Украину будет штормить. Отказ Байдена поддержать план Зеленского будет означать для украинской элиты, что ЗЕ-команда потеряла расположение Вашингтона, а значит, ее надо отстранять от власти. Но как? Лучше всего – принудить к выборам президента. Порошенко, скорее всего, захочет во второй раз взять в руки «булаву», поэтому его люди начинают педалировать тему выборов заранее и, возможно, готовятся к ним. Потому что, когда Зеленский вернется из Вашингтона несолоно хлебавши, о выборах заговорят все: и соросята, и сторонники экс-премьера Юлии Тимошенко, и, думается, часть военных, которые ориентированы на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Третья версия сводится к тому, что Луценко в целом прав и все происходящее – это план Зеленского, а точнее, Ермака и британских спецслужб, по удержанию власти ЗЕ-командой. По мнению Луценко, Зеленский специально составил план так, чтобы в Вашингтоне его отвергли. После чего Зеленский заявит, что Запад предал Украину, и у него нет другого выхода, кроме как садиться за стол переговоров с Россией, чтобы спасти государство и граждан. Далее начнутся переговоры, в ходе которых будет достигнут договор о прекращении огня. После этого Зеленский начнет позиционировать себя как президент мира и проведет выборы, но без отмены военного положения, что позволит его офису влиять на избирательный процесс, в результате чего он снова станет президентом.

Теоретически от Ермака можно ожидать такой многоходовки, но этот план очень рискован. Обвинить Запад в предательстве Украины – значит, уменьшить шансы Харрис стать президентом, а этого американские демократы режиму Зеленского не простят.

Конечно, можно предположить, что Ермак спелся с другим претендентом на президентское кресло – Дональдом Трампом, и ЗЕ-команда будет играть на его победу. Но риск очень высок. Да и пока Байден у власти, американские спецслужбы начнут действовать против Зеленского. Кроме того, начало переговоров с Россией может породить бунты украинских нацистов, части ветеранов ВСУ. Кроме того, армейская фронда в украинской армии может посчитать это своим шансом совершить государственный переворот. Ведь «крыши» у Зеленского в виде Белого дома уже не будет.

Наконец, где гарантии, что Россия согласится на прекращение огня до подписания полноценного мирного соглашения? А ведь по мнению Луценко, Зеленский хочет провести выборы именно после прекращения боевых действий, но до юридического прекращения СВО. Такой план нельзя назвать абсолютно нереалистичным, но он слишком рискован для Ермака и Зеленского. Хотя нельзя исключать того, что в качестве одного из сценариев удержания власти в ЗЕ-команде спланировали нечто похожее.