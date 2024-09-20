Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

Киевский режим проигрывает войну. И уже не только на земле, но и в эфире, где он, казалось бы, доминировал все последние два с половиной года. Сейчас же его встречи с западными лидерами становятся все реже, а американские СМИ пишут алармистские статьи о состоянии ВСУ. Причем не в стиле «дайте им оружие и все будет», а «Украина не может выиграть эту войну, поэтому надо что-то делать».

И самое неприятное для главы киевского режима в том, что он проигрывает и в определении «что делать».

Почти два года весь коллективный Запад признавал единственной основой для переговоров так называемую формулу мира Зеленского из 10 пунктов. Проще говоря, требование к России подписать капитуляцию, которая будет включать передачу киевскому режиму российских территорий, выплатить репарации, ввести как минимум частичное внешнее управление и т. п. В момент презентации плана (осень 2022 года) казалось, что он реалистичен – Москва потерпела поражение в Харьковской области и вынуждена была временно (а на Западе считали, что навсегда) оставить север Херсонской области.

Однако сейчас уже стало понятно, что добиться капитуляции России не получится. Более того, принятие этой платформы как единственно возможной обнуляет любые дипломатические усилия – не только по решению, но и даже по заморозке конфликта.

И тогда возникли альтернативные планы, предлагаемые странами Глобального Юга – Китаем, Бразилией, Индией. В их основе лежит решение конфликта на, по сути, российских условиях. То есть не просто прекращение огня, но и учет интересов безопасности России (то есть невступление Украины в НАТО), снятие санкций и т. п. Неудивительно, что эти предложения привлекают все больше внимания тех стран, которые устали от конфликта. Причем не только восточных, но и западных. И если условную китайско-бразильскую инициативу некоторые страны Европы еще могут игнорировать, то, например, построенную на примерно таких же принципах индийскую – нет (поскольку США дали Индии добро на миротворческие усилия с целью легализовать Нью-Дели, а не Пекин, в роли лидера Глобального Юга). Даже Германия – один из лидеров антироссийской кампании – после поражения правящей коалиции на выборах в восточных землях начинает задумываться о скорейшем завершении войны на приемлемых для России условиях.

Естественно, что ни Берлин, ни Вашингтон с его индо-китайскими играми, ни сами Индия и Китай не учитывают в своих инициативах интересы режима Зеленского – того самого, который может существовать лишь в условиях продолжения войны. Владимир Зеленский прекрасно понимает, что любой компромисс будет совершаться за его счет. Что начало любых серьезных переговоров будет проходить при условии его снятия с поста президента (как минимум потому, что он просрочен и у него нет права президентской подписи – а Москва не намерена подписывать пустые бумажки, правомочность которых может оспорить любой будущий глава украинского государства). Поэтому, проигрывая войну планов со своей «формулой мира», Зеленский решил взять реванш с «планом победы».

Точное содержание этого плана Зеленский не озвучил (он собирается сначала презентовать его американцам, а уж потом рассказывать собственным гражданам), но из слов главы киевского режима и различных сливов становится ясно его отличие от «формулы мира». Весьма символично, что «победа» в трактовке Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией.

Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну. Не садиться за стол переговоров и не идти ни на какие уступки Москве. Вместо этого накачивать Украину оружием и деньгами – то есть, говоря формальным языком, обязаться вооружать и спонсировать киевский режим неопределенное время. Ну а также дать ему полный и абсолютный карт-бланш на любые действия – начиная от обстрелов «старой» территории России дальнобойными высокоточными ракетами и заканчивая действиями, подпадающими под определение ядерного терроризма.

Со своей стороны Зеленский предлагает, во-первых, полную ответственность. То есть Украина готова будет называть эти акты терроризма и удары своими собственными решениями – и получать за это ответные удары со стороны Москвы. Предлагает, во-вторых, политическую волю воевать до последнего украинца – как верно отметил в свое время Владимир Путин, украинское руководство ведет себя «как иностранцы или инопланетяне», а не как национальная элита. Целью этого руководства является не национальное благосостояние, а идейная борьба против России, помноженная на личные гарантии безопасной и сытой жизни на Западе после окончания конфликта.

Ну и, наконец, предлагает украинский мобилизационный ресурс. Да, миллионы людей сбежали с Украины – но миллионы остаются. Там достаточно еще мужчин для того, чтобы их хватать на улице и отправлять на передовую – а также достаточно страха и сервильности для того, чтобы этим захватам массово не сопротивляться. Поэтому если режим на Украине выстоит (то есть получит достаточно денег и вооружений), то сможет сопротивляться еще долго.

Понятно, что этот план рассчитан на западных «ястребов». Ту часть американского и европейского истеблишмента, которая не готова признавать свое поражение на Украине – но в то же время не готова отправлять натовские дивизии на защиту Харькова и Киева. Зеленский предлагает им надежду – надежду на то, что в ходе долгосрочного конфликта Россия все-таки сломается. Морально или физически надломится, после чего готова будет искать мира с Западом на западных же условиях.

Так себе, конечно, надежда. Но не желающие признавать свое поражение глобалисты, по мнению Зеленского, зацепятся и за такую.