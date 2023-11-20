В Кремле отреагировали на заявления избранного лидера Аргентины Милея

Песков: Россия обратила внимание на предвыборные заявления избранного лидера Аргентины Милея

Tекст: Ольга Никитина

Песков сказал, что в Кремле будут ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые Милей будет делать уже после инаугурации, передает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что российская сторона, в частности, ждет прояснений по вопросам двусторонних отношений.

Напомним, на выборах в Аргентине победил противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией крайне правый политик Хавьер Милей.

Российский посол Дмитрий Феоктистов заявил, что Москва надеется на укрепление сотрудничества с Аргентиной при новом кабмине и готова к совместной работе независимо от политической конъюнктуры.