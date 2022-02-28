Запад продолжает на Украине дело Ленина

Владимир Путин назвал Украину «Украиной имени Владимира Ильича Ленина». Это политическая констатация. Потому что Украина – это сегодня один из главных продолжателей дела Ленина (а также Сталина и Троцкого). Есть ещё как минимум один продолжатель, но о нём позже. Для сохранения власти большевики, полагает Путин, обменяли целостность страны на поддержку влиятельных «националистов». И это так.

Вопрос в другом – в борьбе с кем пришлось Ленину и его соратникам опираться на «националистов»? С Германией? С Антантой? Но Антанта разбиралась с Германией, Германия пыталась переварить то, что им сдали большевики – и дальше не двигалась. Да и Антанта как-то ограниченно грозила «советской власти» – такая очень кургузая получилась «интервенция». Нет, пожалуй, и Антанта, и Германия, и злокозненные «националисты» – все они не ставили под угрозу власть большевиков. А вот кто-то – да, ставил. И были это те, кому, в отличие от всех право имеющих на самоопределение наций, в таком праве было отказано. А все их возможные претензии на «национальное самоопределение» были объявлены страшным преступлением – великорусским шовинизмом.

Да, фанаты классовой борьбы и интернационалисты, большевики признавали «национализмы малых наций» своими союзниками в классовой борьбе. А вот русским было оставлено только социальное происхождение – с запретом на национальное. «СССР – не Россия!» Что угодно: зародыш кристаллизации для будущего Мирового Союза. Диктатура пролетариата. Стройка коммунизма. Но – не Россия.

…Не прошло и двадцати с небольшим лет, как верному ученику Ленина и талантливому пиарщику Сталину пришлось принять к сведению: против «большого национализма» Гитлера не обойтись без русских, осознающих, что они русские. Вот и появились фильмы про Александра Невского, вернулись в герои Суворов с Кутузовым, вышла из-под запрета формула «русское оружие». Немцы так и чувствовали – они называли русскими всех (ну, наверное, кроме евреев) – и татар, и казахов, и кавказцев. Ну, а русские? И все другие «советские» – казахи, татары, евреи, кавказцы, азиаты?

Слова «русские не сдаются», как считается, впервые услышал в 1790 году от русского генерала Василия Левашова король Швеции Густав III. А вот на полях Великой отечественной войны «русские не сдаются» было впервые задокументировано в Луганской области, около села Дьяково, 8 ноября 1941 года: с этими словами двадцатилетний адыгеец Хусен Андрухаев (Герой Советского Союза – посмертно) подорвал гранатой себя вместе с окружившими его немцами.

Сталин хорошо понимал, что такое правильная пропаганда – он ещё успел заменить «Интернационал» в качестве гимна СССР стихами Михалкова, согласно которым «союз нерушимый республик свободных» сплотила не кто-нибудь, а Великая Русь. Ну и поднял 24 мая 1945 года тост за здоровье русского народа. И – вместе со своей ленинской партией – вернулся к борьбе за прогресс всего человечества. Никак не совместимый с Россией, с Русью как отдельным миром, с культурой (цивилизацией), прокладывающей себе дорогу в будущее – как предсказали это в конце XIX- начале XX века великий русский, Николай Данилевский, и великий немец, Освальд Шпенглер.

…Так вот, сегодня Украина – это, конечно, самая главная, самая откровенная и публичная НеРоссия. Это стало уже общим местом – именно как НеРоссия, точнее, АнтиРоссия, строится в последние годы украинская государственность. Да что там в последние годы! «Украина не Россия» – это не только название книги, выпущенной в 2003 году за подписью Леонида Кучмы, человека, говорившего до назначения премьер-министром Украины в 1992 году только по-русски и избранного в 1994 году президентом Украины голосами русскоязычного Юго-Востока. Это – идеология «украинства», идеология «создания украинца» и его «защиты» от русского самоосознания (цитаты из книги Кучмы). Идеология насильственной дерусификации, идеология искоренения русскости. Идеология, которую настойчиво продвигали в жизнь – опираясь на политическую помощь Запада и колоссальные, стомиллиардные, вливания России, – все без исключения президенты незалежной Украины, от Кравчука до Януковича, и весь украинский «политикум» – за редчайшим исключением.

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За Украиной не осталось вообще ничего, кроме того, что она НеРоссия. Она – прямая наследница дела Ленина и его беспощадной борьбы против «национальной гордости великороссов», и её единственная задача – грохнуть русский проект, не оставить от него камня на камне, опровергнуть Шпенглера раз и навсегда с его немыслимым прогнозом о том, что в начале III тысячелетия за закатом Запада последует русский восход.

Казалось бы, подкачала наследница. Ей-то зачем рушить Россию? Ленину понятно зачем: Ленин и его марксизм, по словам того же Шпенглера – это радикальный проект «подонков Западного мира», проект «интернационального», а на самом деле обесчеловеченного, безличного, идеократического мирового господства. Проект, воплощающий в себе неограниченную агрессивность, насильственность и экспансию западного мира. Но проект этот в той форме, в которой его ввели в действие Ленин сотоварищи, не состоялся. Не состоялся и альтернативный западный проект – проект Гитлера: он был уничтожен и опрокинут силой Русского мира, силой, вынужденно выпущенной на свободу и сумевшей постоять за себя.

Ленинская Украина умудрилась совместить – и стать наследницей Гитлера тоже. Гитлера, Бандеры, Шухевича. Государством Бабьего Яра. Воплощением АнтиРоссии. И, конечно, ничего не получилось бы у неё – и никакой угрозы она бы ни для кого не представляла – если бы у Ленина не было больше наследников. Но они есть. Запад – современный его дух, его идеология, его практика, его массовая психология – вот что воплощает и продолжает сегодня дело Ленина: идеологический тоталитаризм, интеллектуальное закрепощение, социальный расизм, агрессивный контрреализм (ненависть ко всему реальному – будь то вера, будь то любовь, будь то биологическая природа, будь то уникальная культурная идентичность). Запад – огромная АнтиРоссия, превратившая злокозненное украинское государство в свой злобный аватар.