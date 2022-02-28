Запад продолжает на Украине дело Ленина

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28 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 18:00  |  vz.ru
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Запад намерен лишить Россию авиации

Евросоюз грозит отобрать у России самолеты Airbus Андрей Самсонов/ТАСС
Авиационная отрасль России оказалась под санкционным давлением Запада. Полностью прекращено авиасообщение с Евросоюзом. Запрещены взлет, пролет и посадка всех самолетов с российской регистрацией и российскими владельцами, в том числе бизнес-джетов. Но это еще далеко не все. Главное – под вопрос поставлена эксплуатация Россией всех лайнеров под маркой Airbus.  Подробности...
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Условия «мира по Путину» услышали во Франции

Земмур уверен: отказ от расширения НАТО на восток выгоден Франции Aurelien Morissard/imago-images.de/
Global Look Press
Тема отношений с Россией обещает стать одной из главных на президентских выборах во Франции. Нынешние власти в лице Эммануэля Макрона занимают крайне жесткую позицию из-за операции ВС РФ на Украине, однако его соперник с правого фланга Эрик Земмур сенсационно предложил выполнить ключевое требование Москвы к НАТО. Подробности...
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Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
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Как реагировать на всплеск русофобии за рубежом

Иностранцы подвергают проживающих за рубежом россиян массовым нападкам и травле REUTERS/Mayela Lopez
Из-за военной операции ВС РФ на Украине многие россияне, проживающие на Западе, столкнулись с агрессией и дискриминацией. Причем травлю устраивают как украинцы, так и граждане зарубежных государств. Нападки на русскоязычных приобрели устрашающие масштабы – в Польше украинцы грозятся «резать глотки» дальнобойщикам, а в Чехии русских студентов выгоняют с занятий. К чему следует быть готовым за рубежом и как власти России могут повлиять на ситуацию? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Запад продолжает на Украине дело Ленина

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, публицист
За Украиной не осталось вообще ничего, кроме того, что она НеРоссия. Она – прямая наследница дела Ленина и его беспощадной борьбы против «национальной гордости великороссов», и её единственная задача – грохнуть русский проект, не оставить от него камня на камне. Подробности...

Рай может подождать

Владимир Мамонтов
Владимир Мамонтов, журналист
Все эти помешанные на деньгах уроды, которые за свою газовую жижу готовы всех удавить. Убийцы Каддафи. Лгуны и мошенники. Которые, закатывая глаза, как святоши, тащили и тащили ракеты к нашим границам. Подробности...
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Посредником в российско-украинских переговорах должен быть не Запад, а Китай

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Переговоры могут быть проведены и под Гомелем, и снова в Минске. А посредником в них должен быть Китай. Участие КНР придаст переговорам наивысший статус, полноту и значимость. Подробности...
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В Париже услышали Путина

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Спецоперация армии РФ на Украине

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Визит Алиева на фоне заговора

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
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  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    Дмитрий Юрьев

    Запад продолжает на Украине дело Ленина

    Дмитрий Юрьев
    публицист
    		28 февраля 2022, 17:55

    Владимир Путин назвал Украину «Украиной имени Владимира Ильича Ленина». Это политическая констатация. Потому что Украина – это сегодня один из главных продолжателей дела Ленина (а также Сталина и Троцкого). Есть ещё как минимум один продолжатель, но о нём позже. Для сохранения власти большевики, полагает Путин, обменяли целостность страны на поддержку влиятельных «националистов». И это так.

    Вопрос в другом – в борьбе с кем пришлось Ленину и его соратникам опираться на «националистов»? С Германией? С Антантой? Но Антанта разбиралась с Германией, Германия пыталась переварить то, что им сдали большевики – и дальше не двигалась. Да и Антанта как-то ограниченно грозила «советской власти» – такая очень кургузая получилась «интервенция». Нет, пожалуй, и Антанта, и Германия, и злокозненные «националисты» – все они не ставили под угрозу власть большевиков. А вот кто-то – да, ставил. И были это те, кому, в отличие от всех право имеющих на самоопределение наций, в таком праве было отказано. А все их возможные претензии на «национальное самоопределение» были объявлены страшным преступлением – великорусским шовинизмом.

    Да, фанаты классовой борьбы и интернационалисты, большевики признавали «национализмы малых наций» своими союзниками в классовой борьбе. А вот русским было оставлено только социальное происхождение – с запретом на национальное. «СССР – не Россия!» Что угодно: зародыш кристаллизации для будущего Мирового Союза. Диктатура пролетариата. Стройка коммунизма. Но – не Россия.

    …Не прошло и двадцати с небольшим лет, как верному ученику Ленина и талантливому пиарщику Сталину пришлось принять к сведению: против «большого национализма» Гитлера не обойтись без русских, осознающих, что они русские. Вот и появились фильмы про Александра Невского, вернулись в герои Суворов с Кутузовым, вышла из-под запрета формула «русское оружие». Немцы так и чувствовали – они называли русскими всех (ну, наверное, кроме евреев) – и татар, и казахов, и кавказцев. Ну, а русские? И все другие «советские» – казахи, татары, евреи, кавказцы, азиаты?

    Слова «русские не сдаются», как считается, впервые услышал в 1790 году от русского генерала Василия Левашова король Швеции Густав III. А вот на полях Великой отечественной войны «русские не сдаются» было впервые задокументировано в Луганской области, около села Дьяково, 8 ноября 1941 года: с этими словами двадцатилетний адыгеец Хусен Андрухаев (Герой Советского Союза – посмертно) подорвал гранатой себя вместе с окружившими его немцами.

    Фото: Pavlo Gonchar/ZUMA/ТАСС

    Сталин хорошо понимал, что такое правильная пропаганда – он ещё успел заменить «Интернационал» в качестве гимна СССР стихами Михалкова, согласно которым «союз нерушимый республик свободных» сплотила не кто-нибудь, а Великая Русь. Ну и поднял 24 мая 1945 года тост за здоровье русского народа. И – вместе со своей ленинской партией – вернулся к борьбе за прогресс всего человечества. Никак не совместимый с Россией, с Русью как отдельным миром, с культурой (цивилизацией), прокладывающей себе дорогу в будущее – как предсказали это в конце XIX- начале XX века великий русский, Николай Данилевский, и великий немец, Освальд Шпенглер.

    …Так вот, сегодня Украина – это, конечно, самая главная, самая откровенная и публичная НеРоссия. Это стало уже общим местом – именно как НеРоссия, точнее, АнтиРоссия, строится в последние годы украинская государственность. Да что там в последние годы! «Украина не Россия» – это не только название книги, выпущенной в 2003 году за подписью Леонида Кучмы, человека, говорившего до назначения премьер-министром Украины в 1992 году только по-русски и избранного в 1994 году президентом Украины голосами русскоязычного Юго-Востока. Это – идеология «украинства», идеология «создания украинца» и его «защиты» от русского самоосознания (цитаты из книги Кучмы). Идеология насильственной дерусификации, идеология искоренения русскости. Идеология, которую настойчиво продвигали в жизнь – опираясь на политическую помощь Запада и колоссальные, стомиллиардные, вливания России, – все без исключения президенты незалежной Украины, от Кравчука до Януковича, и весь украинский «политикум» – за редчайшим исключением.

    За Украиной не осталось вообще ничего, кроме того, что она НеРоссия. Она – прямая наследница дела Ленина и его беспощадной борьбы против «национальной гордости великороссов», и её единственная задача – грохнуть русский проект, не оставить от него камня на камне, опровергнуть Шпенглера раз и навсегда с его немыслимым прогнозом о том, что в начале III тысячелетия за закатом Запада последует русский восход.

    Казалось бы, подкачала наследница. Ей-то зачем рушить Россию? Ленину понятно зачем: Ленин и его марксизм, по словам того же Шпенглера – это радикальный проект «подонков Западного мира», проект «интернационального», а на самом деле обесчеловеченного, безличного, идеократического мирового господства. Проект, воплощающий в себе неограниченную агрессивность, насильственность и экспансию западного мира. Но проект этот в той форме, в которой его ввели в действие Ленин сотоварищи, не состоялся. Не состоялся и альтернативный западный проект – проект Гитлера: он был уничтожен и опрокинут силой Русского мира, силой, вынужденно выпущенной на свободу и сумевшей постоять за себя.

    Ленинская Украина умудрилась совместить – и стать наследницей Гитлера тоже. Гитлера, Бандеры, Шухевича. Государством Бабьего Яра. Воплощением АнтиРоссии. И, конечно, ничего не получилось бы у неё – и никакой угрозы она бы ни для кого не представляла – если бы у Ленина не было больше наследников. Но они есть. Запад – современный его дух, его идеология, его практика, его массовая психология – вот что воплощает и продолжает сегодня дело Ленина: идеологический тоталитаризм, интеллектуальное закрепощение, социальный расизм, агрессивный контрреализм (ненависть ко всему реальному – будь то вера, будь то любовь, будь то биологическая природа, будь то уникальная культурная идентичность). Запад – огромная АнтиРоссия, превратившая злокозненное украинское государство в свой злобный аватар.

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