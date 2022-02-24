Нам нужна мирная, дружеская Украина

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24 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 14:56  |  vz.ru
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Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

Германия открыто наносит политический удар по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Сертификация «Северного потока – 2» остановлена. Это происходит уже второй раз. Однако на этот раз Германия не скрывает политического подтекста решения. И впервые прозвучала угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу. Что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов? Подробности...
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Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

В 2014 году Славянск был оплотом ополчения ДНР, ныне город под контролем Украины Почуев Михаил/ТАСС
Владимир Путин дал ответ на вопрос, который оставался открытым после признания республик Донбасса. ДНР и ЛНР признаны в границах, которые установлены в их конституциях. И это не «линия соприкосновения», расколовшая регион, а бывшие границы Донецкой и Луганской областей – в том числе те районы, что сейчас контролирует Украина. К каким последствиям может привести эта ситуация? Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Чем Запад ответит на российскую операцию на Украине

Украинская военная машина превращается в руины REUTERS/Valentyn Ogirenko
Запад в ярости. Россия посмела нарушить глобальный политический порядок и начать операцию по демилитаризации Украины. Уже в ближайшие часы ожидается объявление «адских санкций» против нашей страны за «вторжение на Украину». Какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе, какие из них в итоге будут использованы и какими будут последствия? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Помним, на чьей стороне правда

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Разве можно всерьез говорить о «мирной невинной Украине», на которую «вероломно напали», когда власть этой страны восемь лет разжигала милитаристский психоз и восемь лет продолжала убивать мирных людей, прикрываясь лицемерными западными политиками. Подробности...

Нам нужна мирная, дружеская Украина

Вячеслав Никонов
Вячеслав Никонов, депутат Госдумы РФ, исполнительный директор Фонда «Русский мир»
Стратегическая цель России на Украине сформулирована давно и четко, об этом неоднократно говорил наш президент. Из Украины пытались сделать антироссийский инструмент, просто склад с динамитом. Подробности...

Зеленский совершил суицид – в отношении себя и нынешней Украины

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Украины не сумел воспользоваться теми возможностями, которые создало для него признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Вместо этого он продолжил совершать ошибку за ошибкой, идя по дороге, в конце которой его ждет отставка, а Украину – потеря государственности. Подробности...
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Визит Алиева на фоне заговора

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

Путин, Совбез, Донбасс: главное

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль назвал максимальную цель спецоперации на Украине
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    Главная тема


    Чем Запад ответит на российскую операцию на Украине

    военная операция


    Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине

    «восемь лет терпели»


    Военный эксперт рассказал о фазах военной операции по демилитаризации Украины

    равноправие народов


    Россия в СБ ООН отказала Украине в праве на территориальную целостность

    Видео

    Пакет санкций


    Признание Донбасса раскололо Америку

    извлечение выгоды


    Киев захотел монетизировать потерю Донбасса

    российский газопровод


    Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

    ДНР и ЛНР


    Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

    война на Украине


    Геополитика напрасно пугает Россию дефолтом

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
    Вячеслав Никонов

    Нам нужна мирная, дружеская Украина

    Вячеслав Никонов
    депутат Госдумы РФ, исполнительный директор Фонда «Русский мир»
    		24 февраля 2022, 14:30

    Сегодня мы являемся свидетелями самого важного международного события за последние 30 лет после распада Советского Союза. Все эти годы я лично участвовал во многих переговорах и слышал обещания западных политиков о нерасширении НАТО. Мы предупреждали, к чему приведет его расширение вопреки нашим возражениям.

    По сути, в последнее время мы ставили три основных вопроса: нерасширение НАТО на Украину, неразмещение там ударных систем и вывод американских вооруженных сил оттуда, где их не должно быть в соответствии с Основополагающим актом Россия – НАТО 1997 года. Десятилетия беспрерывной дипломатии с нашей стороны! Теперь мы разворачиваем эту тенденцию полного игнорирования России и выстраивание всего мирового порядка под западные модели, поворачивая ход истории.

    Нам грозят изоляцией. Так называемый западный мир занимает меньшую часть планеты. Весь остальной мир, уверен, не будет принимать никакого участия в этой «изоляции». Вообще дискурс об «изоляции России» – он из устаревшего словаря, который можно выкинуть на помойку.

    Что касается все-таки Запада, да, реакция будет более жесткой, чем на пятидневную войну в Грузии. Будут введены все «санкции из ада». Но они раньше или позже все равно были бы введены. Потому что проблема не в Украине, а в том, что Запад хочет по-прежнему глобально доминировать и видит в России опасного конкурента, ставшего суверенным центром силы.

    Российские предложения, касающиеся системы европейской безопасности, остаются актуальными. И в западных столицах это знают. Они знают, что еще можно договориться об общей системе европейской безопасности, учитывающей российские озабоченности. Полагаю, через какое-то время натовским столицам придется вернуться к обсуждению конкретных текстов соглашений, которые мы им предложили. Правда, все пункты, касающиеся Украины, можно уже вычеркнуть. Мы решим этот вопрос сами.

    Надеюсь, спецоперация на Украине будет проведена успешно, быстро и с наименьшими потерями. Украина – это действительно братская страна, там живет братский народ. Стратегическая цель России на Украине сформулирована давно и четко, об этом неоднократно говорил наш президент. Из Украины пытались сделать антироссийский инструмент, просто склад с динамитом. Ее превратили в беднейшую страну Европы.

    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

    Нам нужна мирная, свободная, суверенная, благополучная Украина, которая находится в дружественных конструктивных отношениях с Россией. Не больше, и не меньше. Для этого будет сделано все необходимое.

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