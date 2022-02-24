Нам нужна мирная, дружеская Украина

Сегодня мы являемся свидетелями самого важного международного события за последние 30 лет после распада Советского Союза. Все эти годы я лично участвовал во многих переговорах и слышал обещания западных политиков о нерасширении НАТО. Мы предупреждали, к чему приведет его расширение вопреки нашим возражениям.

По сути, в последнее время мы ставили три основных вопроса: нерасширение НАТО на Украину, неразмещение там ударных систем и вывод американских вооруженных сил оттуда, где их не должно быть в соответствии с Основополагающим актом Россия – НАТО 1997 года. Десятилетия беспрерывной дипломатии с нашей стороны! Теперь мы разворачиваем эту тенденцию полного игнорирования России и выстраивание всего мирового порядка под западные модели, поворачивая ход истории.

Нам грозят изоляцией. Так называемый западный мир занимает меньшую часть планеты. Весь остальной мир, уверен, не будет принимать никакого участия в этой «изоляции». Вообще дискурс об «изоляции России» – он из устаревшего словаря, который можно выкинуть на помойку.

Что касается все-таки Запада, да, реакция будет более жесткой, чем на пятидневную войну в Грузии. Будут введены все «санкции из ада». Но они раньше или позже все равно были бы введены. Потому что проблема не в Украине, а в том, что Запад хочет по-прежнему глобально доминировать и видит в России опасного конкурента, ставшего суверенным центром силы.

Российские предложения, касающиеся системы европейской безопасности, остаются актуальными. И в западных столицах это знают. Они знают, что еще можно договориться об общей системе европейской безопасности, учитывающей российские озабоченности. Полагаю, через какое-то время натовским столицам придется вернуться к обсуждению конкретных текстов соглашений, которые мы им предложили. Правда, все пункты, касающиеся Украины, можно уже вычеркнуть. Мы решим этот вопрос сами.

Надеюсь, спецоперация на Украине будет проведена успешно, быстро и с наименьшими потерями. Украина – это действительно братская страна, там живет братский народ. Стратегическая цель России на Украине сформулирована давно и четко, об этом неоднократно говорил наш президент. Из Украины пытались сделать антироссийский инструмент, просто склад с динамитом. Ее превратили в беднейшую страну Европы.

Нам нужна мирная, свободная, суверенная, благополучная Украина, которая находится в дружественных конструктивных отношениях с Россией. Не больше, и не меньше. Для этого будет сделано все необходимое.