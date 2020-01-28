Нас судят те, кто был вместе с Гитлером

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Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши

Сезон низких цен на газ в Европе украинцы не заметят Фото: REUTERS/Vitaliy Hrabar
Новый оператор украинского национального достояния – газотранспортной системы Украины – радуется старту поставок газа из Польши по виртуальному реверсу. Там уверяют, что теперь смогут покупать через Польшу даже американский СПГ. Чем же эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет?  Подробности...
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Главу Чувашии подвело чувство юмора

Сначала Михаил Игнатьев неудачно пошутил, а потом не смог понять этогоФото: кадр из видео
Чиновники должны понимать, что отвечают одновременно и перед президентом, и перед людьми – их поведение на публике не должно быть вызывающим, то есть порождающим недоумение и возмущение избирателей. Тем более если речь идет об избранном главе региона. И история с главой Чувашии стала наглядным тому подтверждением. Подробности...
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Россия отдала за границу новый способ борьбы с авианосцами США

Индия уже вооружила российские самолеты тяжелыми ракетами, но не сама РоссияФото: brahmos.com
Индия завершила формирование первой эскадрильи истребителей Су-30МКИ, способных нести ракеты «Брамос». И самолеты, и ракеты – российского производства. Таким образом индийцы приобрели фантастически эффективный инструмент борьбы с любыми морскими целями, авианосными ударными группами в том числе. Почему у самой России нет на вооружении ничего подобного? Подробности...
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В переговоры о Южных Курилах вброшен «российский шпион»

Корпорация SoftBank – одна из самых быстрорастущих компаний в Японии из числа «новой волны»Фото: REUTERS/Toru Hanai
Редкое за последние годы явление зафиксировано в отношениях между Японией и Россией – практически полноценный шпионский скандал. Кем является и что делал «российский агент» в Японии, чем ответила на обвинения в его адрес Россия – и каким образом происходящее может быть связано с переговорами о судьбе Южных Курил? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Нас судят те, кто был вместе с Гитлером

Вячеслав Никонов, депутат Госдумы РФ, исполнительный директор Фонда «Русский мир»
Весь Европейский союз – это в прошлом гитлеровская коалиция или те, которые склонился перед ней. Там не было ни одной страны, противостоявшей Гитлеру. Вот кто нас сейчас судит. Подробности...

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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              Нас судят те, кто был вместе с Гитлером

              Вячеслав Никонов
              депутат Госдумы РФ, исполнительный директор Фонда «Русский мир»
              		 28 января 2020, 18:25

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              Что такое нация? Нация – это ее язык, ее памятники, вера, символы... Великая Победа является одним из главных, если не главным, символом нашей национальной гордости.

              Во все времена, когда хотели подорвать жизнеспособность какого-то государства, подрывали основы нации, историческую память, символы национальной гордости. Поэтому далеко не случайна атака на нашу Победу.

              Борьба за историю может иметь очень серьезные последствия. Мы видим Украину, где за какие-то два десятилетия переформатировали нацию и вывели породу русских, которые готовы убивать русских за то, что они говорят по-русски.

              В Польше переформатировали сознание, вывели раввинов, которые готовы оправдывать антисемитизм, и целое поколение русофобов. Мы, к сожалению, на протяжении многих лет занимали либо оборонительную, либо извиняющуюся позицию. Договор о ненападении между СССР и Германией 1939 года официально был осужден съездом Советов СССР как акт агрессии. Мы сами это признали.

              Мы извинялись перед Польшей бесчисленное количество раз неизвестно за что. Мы сами подорвали основы нашего исторического сознания, когда разрушили единую страну – Советский Союз.

              Фото: Евгений Умнов /Фотохроника ТАСС

              Я просто напомню

              Вам никогда не приходило в голову, что официальная дата начала Второй мировой войны – 1 сентября 1939 года – она очень странная? Разве до этого ничего не происходило? Случилось что-то, коренным образом изменившее ситуацию, именно в этот день?

              Объяснение простое: 3 сентября Франция и Великобритания соизволили объявить войну Германии. Не сделали ни одного выстрела, не спасли Польшу, но это уже мировая война, потому что ОНИ в нее вступили. Это очевидно европоцентристский, я бы даже сказал – расистский взгляд на историю. И от этого евроцентризма нам тоже пора избавляться.

              1931 год. Япония оккупировала Маньчжурию, захватила территорию в 1млн 100 тыс. квадратных километров, это в три с половиной раза больше территории Польши. При этом уничтожено огромное количество людей, были страшные репрессии.

              Это что, не начало мировой войны? Почему? Кто помог тогда Китаю, кроме нас? Никто.

              1935 год. Италия. Война в Африке. Кто осудил эту войну? Советский Союз был одной из трех стран, которые не признали итальянские завоевания в Абиссинии. Там никто не считал жертв. Кто же считает этих эфиопов!? Но это, как минимум, полмиллиона человек убитых.

              1936 год. Война в Испании. Кто оказал помощь законному республиканскому правительству? Только Советский Союз. Полтора миллиона убитых в войне. Но кто считает этих испанцев, они же республиканцы, они же коммунистам сочувствовали.

              1937 год. Официальная китайско-японская война. Нанкинская резня – 300 тысяч убитых в течение суток. Кто оказывает помощь Китаю? Только Советский Союз.

              К 1 сентября 1939 года японцы убили 20 миллионов граждан Китая. Но кто их считает, этих китайцев?! Это же не Англия и Франция, которые объявляют войну Германии, не делая ни одного выстрела.

              Те самые Англия и Франция, которые отдали Германии Австрию, Чехословакию и дала гарантии безопасности Польше только для того, чтобы Гитлер немедленно начал готовить войну против Польши и пошел дальше - на Советский Союз.

              Советско-германский договор о ненападении так ненавидят на Западе, потому что это было разрушением западных планов об организации нападения Германии на Советский Союз в сентябре 1939 года. Мы сорвали эти планы. Мы смогли укрепить свою обороноспособность и в итоге победили фашизм.

              А судьи кто?

              Сейчас вокруг истории идет очень острая борьба. Нас обвиняют, вплоть до резолюции Европарламента, в том, что Советский Союз несет равную ответственность с фашистской Германией за Вторую мировую войну.

              Но после того, как Великобритания вышла из Европейского союза, в ЕС практически не осталось ни одной страны, которая не была бы либо участницей нацистской оси, любо союзничала с фашистской Германии, либо была ею захвачена.

              Весь Европейский Союз – это в прошлом гитлеровская коалиция, или те, которые склонился перед ней. Там не было ни одной страны, противостоявшей Гитлеру. Франция тоже была повержена, и ее заводы работали на Германию.

              Вот кто нас сейчас судит. И они нам рассказывают, когда нужно было освобождать Освенцим, они говорят нам о равной ответственности – те, кто нападал на нас, кто был вместе с Гитлером.

              А уж то, что вчера заявил о равной ответственности Зеленский – человек, родившийся в Советском Союзе, – это чудовищное кощунство. Я не думаю, что теперь он будет рукопожатным для любого, кому дорога память о Великой Победе.

              Мы сами должны защищать свою Победу.

              Да, нам не за что извиняться. Конечно, Советский Союз не был белым и пушистым, но что касается Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, он вел себя гораздо мужественнее и порядочнее, чем любая другая страна, и сделал гораздо больше, чтобы предотвратить эту войну, и сделал абсолютно все, чтобы победить в этой войне.

              Советский Союз одержал Победу в самой страшной войне в истории человечества, над самым страшным врагом в истории человечества, ценой самых больших жертв. Это мы должны всегда помнить и знать, и тогда никто не сможет и не посмеет отнять у нас нашу Великую Победу.

              Источник: Блог Вячеслава Никонова


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