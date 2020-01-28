Нас судят те, кто был вместе с Гитлером

Что такое нация? Нация – это ее язык, ее памятники, вера, символы... Великая Победа является одним из главных, если не главным, символом нашей национальной гордости.

Во все времена, когда хотели подорвать жизнеспособность какого-то государства, подрывали основы нации, историческую память, символы национальной гордости. Поэтому далеко не случайна атака на нашу Победу.

Борьба за историю может иметь очень серьезные последствия. Мы видим Украину, где за какие-то два десятилетия переформатировали нацию и вывели породу русских, которые готовы убивать русских за то, что они говорят по-русски.

В Польше переформатировали сознание, вывели раввинов, которые готовы оправдывать антисемитизм, и целое поколение русофобов. Мы, к сожалению, на протяжении многих лет занимали либо оборонительную, либо извиняющуюся позицию. Договор о ненападении между СССР и Германией 1939 года официально был осужден съездом Советов СССР как акт агрессии. Мы сами это признали.

Мы извинялись перед Польшей бесчисленное количество раз неизвестно за что. Мы сами подорвали основы нашего исторического сознания, когда разрушили единую страну – Советский Союз.

Я просто напомню

Вам никогда не приходило в голову, что официальная дата начала Второй мировой войны – 1 сентября 1939 года – она очень странная? Разве до этого ничего не происходило? Случилось что-то, коренным образом изменившее ситуацию, именно в этот день?

Объяснение простое: 3 сентября Франция и Великобритания соизволили объявить войну Германии. Не сделали ни одного выстрела, не спасли Польшу, но это уже мировая война, потому что ОНИ в нее вступили. Это очевидно европоцентристский, я бы даже сказал – расистский взгляд на историю. И от этого евроцентризма нам тоже пора избавляться.

1931 год. Япония оккупировала Маньчжурию, захватила территорию в 1млн 100 тыс. квадратных километров, это в три с половиной раза больше территории Польши. При этом уничтожено огромное количество людей, были страшные репрессии.

Это что, не начало мировой войны? Почему? Кто помог тогда Китаю, кроме нас? Никто.

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1935 год. Италия. Война в Африке. Кто осудил эту войну? Советский Союз был одной из трех стран, которые не признали итальянские завоевания в Абиссинии. Там никто не считал жертв. Кто же считает этих эфиопов!? Но это, как минимум, полмиллиона человек убитых.

1936 год. Война в Испании. Кто оказал помощь законному республиканскому правительству? Только Советский Союз. Полтора миллиона убитых в войне. Но кто считает этих испанцев, они же республиканцы, они же коммунистам сочувствовали.

1937 год. Официальная китайско-японская война. Нанкинская резня – 300 тысяч убитых в течение суток. Кто оказывает помощь Китаю? Только Советский Союз.

К 1 сентября 1939 года японцы убили 20 миллионов граждан Китая. Но кто их считает, этих китайцев?! Это же не Англия и Франция, которые объявляют войну Германии, не делая ни одного выстрела.

Те самые Англия и Франция, которые отдали Германии Австрию, Чехословакию и дала гарантии безопасности Польше только для того, чтобы Гитлер немедленно начал готовить войну против Польши и пошел дальше - на Советский Союз.

Советско-германский договор о ненападении так ненавидят на Западе, потому что это было разрушением западных планов об организации нападения Германии на Советский Союз в сентябре 1939 года. Мы сорвали эти планы. Мы смогли укрепить свою обороноспособность и в итоге победили фашизм.

А судьи кто?

Сейчас вокруг истории идет очень острая борьба. Нас обвиняют, вплоть до резолюции Европарламента, в том, что Советский Союз несет равную ответственность с фашистской Германией за Вторую мировую войну.

Но после того, как Великобритания вышла из Европейского союза, в ЕС практически не осталось ни одной страны, которая не была бы либо участницей нацистской оси, любо союзничала с фашистской Германии, либо была ею захвачена.

Весь Европейский Союз – это в прошлом гитлеровская коалиция, или те, которые склонился перед ней. Там не было ни одной страны, противостоявшей Гитлеру. Франция тоже была повержена, и ее заводы работали на Германию.

Вот кто нас сейчас судит. И они нам рассказывают, когда нужно было освобождать Освенцим, они говорят нам о равной ответственности – те, кто нападал на нас, кто был вместе с Гитлером.

А уж то, что вчера заявил о равной ответственности Зеленский – человек, родившийся в Советском Союзе, – это чудовищное кощунство. Я не думаю, что теперь он будет рукопожатным для любого, кому дорога память о Великой Победе.

Мы сами должны защищать свою Победу.

Да, нам не за что извиняться. Конечно, Советский Союз не был белым и пушистым, но что касается Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, он вел себя гораздо мужественнее и порядочнее, чем любая другая страна, и сделал гораздо больше, чтобы предотвратить эту войну, и сделал абсолютно все, чтобы победить в этой войне.

Советский Союз одержал Победу в самой страшной войне в истории человечества, над самым страшным врагом в истории человечества, ценой самых больших жертв. Это мы должны всегда помнить и знать, и тогда никто не сможет и не посмеет отнять у нас нашу Великую Победу.

Источник: Блог Вячеслава Никонова