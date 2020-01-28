Пушков напомнил Эстонии, кто победил во Второй мировой войне

«Постоянным членом Совбеза ООН с правом вето является не Эстония, а Россия. Именно она во всемирном масштабе признана державой-победительницей. Никакие эстонские политические и исторические фантазмы не могут этого изменить», – сказал сенатор Алексей Пушков, отвечая на обвинения со стороны эстонских властей в том, что Россия якобы нарушает международное право и переписывает историю.

«Роль нашей страны во Второй мировой войне была зафиксирована в материалах Потсдамской конференции 1945 года и в уставе ООН – это статус державы-победительницы. Никаких других международных норм в этой области не существует. Нет ни одной международной нормы, которая возлагает ответственность за развязывание Второй мировой войны на Россию», – сказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса – это свидетельство высокого уровня исторического невежества. «Это провинциальная самодеятельность Эстонии, а также Польши, Латвии и Литвы. Попытки Эстонии и еще пяти-шести стран изобразить свои взгляды в качестве международной нормы – это странно, хотя и характерно для прибалтов. Однако это всего лишь трактовки, интерпретации и фантазии, которые не имеют ничего общего с утвердившимся на международной уровне подходом к истории», – отметил сенатор.

«Эстонцы настаивают на своей версии истории, и мы не можем рассчитывать на то, что они перестанут это делать. Хотя эту позицию не разделяют ни Франция, ни Индия, ни Китай, ни Иран, ни Латинская Америка, ни арабские или африканские страны», – заключил политик.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас во время встречи с польскими военнослужащими заявил, что Москва якобы нарушает международное право и пытается переписать историю.

«Эстония и Польша – хорошие союзники как в НАТО, так и в ЕС. Нас связывают схожие исторические события, общие ценности и единое понимание современных рисков в сфере безопасности. У нас есть общий сосед, Россия, который отрицает международное право и международные соглашения и пытается переписать всю историю в угоду своим целям», – приводятся слова Пыллуааса в релизе в преддверии поездки.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что противостоять попыткам фальсификации истории Второй мировой войны можно только аргументированной правдой. Президент напомнил, что в России планируется создать общедоступный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах времен Второй мировой войны.