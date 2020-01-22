Путин рассказал, как противостоять попыткам фальсификации истории

Противостоять попыткам фальсификации истории Второй мировой войны можно только аргументированной правдой, заявил президент Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области.

Отвечая на вопрос, как можно противостоять подобным фальсификациям, глава государства сказал: «Правдой. Только правду нужно излагать, но она должна быть аргументированной», передает ТАСС.

Путин напомнил, что в России планируется создать общедоступный информационно-аналитический центр, основанный на архивных документах времен Второй мировой войны.

Ранее президент заявил, что Россия не должна никому ничего доказывать, чтобы за рубежом приняли историческую правду о Второй мировой войне. По его словам, Москва должна сделать все, чтобы эта правда не забывалась.