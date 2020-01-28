Россия обвинила ЕС в попытке замолчать правду об освобождении Освенцима

Российский МИД раскритиковал заявление представителей Евросоюза, посвященное 75-й годовщине освобождения Освенцима советскими солдатами.

В заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европарламента Давида Сассоли говорится, что Освенцим освобождали «некие «союзные войска», которые и положили конец планомерному уничтожению евреев в Европе», передает РИА «Новости».

МИД в Facebook признает, что «строго формально» «союзные войска (allied forces)» включают и советских солдат. Однако Россия считает заявление ЕС «неумелой попыткой уклониться от их прямого упоминания». Российская сторона подчеркивает, что узников Освенцима освободили именно советские солдаты,

Запад призывает «помнить тех, кто пал жертвой нацистского режима, и тех, кто отдал свои жизни для того, чтобы такие трагедии в истории человечества больше не повторились». Однако при этом на Западе «демонстрируют двойные стандарты», заявили в МИД России.

Россия обвинила западные страны в искажении истории, которое «создает предпосылки для ее повторения».

МИД отметил, что и вице-президент США Майк Пенс, «выступая перед живыми свидетелями тех событий, не постеснялся» заявить о «союзных войсках», а не Красной Армии.

Постпред России при ООН Василий Небензя призвал мировое сообщество не закрывать глаза на проявления национализма, ксенофобии и расизма и помнить об уроках Второй мировой войны. Он заявил, что нельзя забывать не только тех, кто «начал войну и принес горе десяткам миллионов», но и «их пособников, какими бы ни были их мотивы».

Небензя заявил, что «ради мира и справедливости» Россия будет «бескомпромиссна к попыткам переписать историю, уравнять жертв и агрессоров».

Напомним, празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима омрачилось скандалом с ярким русофобским оттенком.

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