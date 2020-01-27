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27 января, понедельник  |  Последнее обновление — 11:02  |  vz.ru
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Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши

Сезон низких цен на газ в Европе украинцы не заметят Фото: REUTERS/Vitaliy Hrabar
Новый оператор украинского национального достояния – газотранспортной системы Украины – радуется старту поставок газа из Польши по виртуальному реверсу. Там уверяют, что теперь смогут покупать через Польшу даже американский СПГ. Чем же эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет?  Подробности...
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В ожидании перемен в России начали вспоминать 1993 год

В 1993 году конфликт президента с парламентом превратился в уличные бои за центр МосквыФото: Reuters
В России стремительно обновилось правительство и инициированы поправки к Конституции. Страна готовится к перенастройке экономической и политической систем. При этом все помнят, что Россия по-прежнему зажата в кольце западных санкций. Хватит ли запаса прочности для реализации запланированных изменений? Нет ли угрозы нового развала государственности, возвращения хаоса и нищеты начала 90-х? Подробности...
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Освобождение Освенцима раскрыло страшные масштабы Холокоста

Освобождение Освенцима стало одним из символов освободительных усилий Советской АрмииФото: Keystone Pictures USA/Zuma/Global Look Press
Ровно 75 лет назад, 27 января 1945 года, части 100-й стрелковой дивизии Первого Украинского фронта освободили город Освенцим и находящийся неподалёку концлагерь. С тех пор слово «Освенцим» стало нарицательным для обозначения крайних проявлений бесчеловечности. Как создавался и функционировал этот лагерь смерти – и как был освобожден? Подробности...
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Почему НАТО не сможет скопировать русскую концепцию A2/AD

У стран НАТО действительно нет аналогов «Искандера» и «Бастиона», не говоря уже про С-400Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Вашингтон вновь недоволен тем, что Москва успешно использует концепцию A2/AD, превращающую Калининград и Крым в береговые крепости, которые ограничивают деятельность восточного фланга НАТО. При этом США рекомендуют своим союзникам в Европе взять пример с России и выстроить аналогичную систему обороны. Но удастся ли им это сделать?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Во Всеволоде Чаплине было столько намешано

Дмитрий Ольшанский, публицист
На лавочке у своего храма вдруг умер отец Всеволод Чаплин. Ужасно его жалко. Хотя сам отец Всеволод, несомненно, сказал бы, что нечего носиться с земной жизнью, не надо ее слишком ценить, он вообще был враг светского сентиментального либерализма. Подробности...

Интернет вдруг стал обязанностью

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Это укрепление суверенитета, а не новая Перестройка

Дмитрий Родионов, политолог
В политической истории России наступил новый этап. Речь, разумеется, о поправках в Конституцию, предложенных президентом в ходе своего послания Федеральному собранию. Смею предположить, что следующие шаги будут еще более радикальными. Подробности...
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              Освобождение Освенцима раскрыло страшные масштабы Холокоста

              Освобождение Освенцима стало одним из символов освободительных усилий Советской Армии   27 января 2020, 09:50
              Фото: Keystone Pictures USA/Zuma/Global Look Press
              Текст: Василий Стоякин

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              Ровно 75 лет назад, 27 января 1945 года, части 100-й стрелковой дивизии Первого Украинского фронта освободили город Освенцим и находящийся неподалёку концлагерь. С тех пор слово «Освенцим» стало нарицательным для обозначения крайних проявлений бесчеловечности. Как создавался и функционировал этот лагерь смерти – и как был освобожден?

              Решение о создании концлагеря близ города Освенцим (немецкое название – Аушвиц) было принято рейхсфюрером СС Гиммлером в апреле 1940 года. В качестве территории была выбрана местность в 60 километрах от Кракова, удобная с логистической точки зрения (железная дорога и угольные шахты Домбровского бассейна на небольшом расстоянии).

              Интересно, что Освенцим – один из двух больших немецких лагерей смерти (всего их было шесть), которые были размещены непосредственно на территории Рейха, а не в Польше (генерал-губернаторстве). В 1939 году город Освенцим находился в составе польского государства, но немцы не признавали захвата части Силезии поляками в 1918 году и присоединили эти земли непосредственно к Германии. Исторически там все было сложно, территория издревле была населена поляками, а к Пруссии присоединена только в XVIII веке.

              Изначально лагерь в Освенциме был вполне заурядным заведением, предназначенным для содержания политически неблагонадёжных. Комендантом был назначен опытный специалист – штурмбанфюрер СС Рудольф Хёсс, с 1934 года работавший в концлагерях Дахау и Заксенхаузен. Фигура эта сама по себе весьма любопытная – во время Первой мировой войны Хёсс воевал против англичан в составе турецкой армии. В 1923 году, вместе с Мартином Борманом, зверски убил школьного учителя. Хёсс не был членом НСДАП, что не помешало ему сделать карьеру в СС. В 1945 году он стал заместителем главного инспектора концлагерей.

              Первыми обитателями лагеря стали 30 капо, переведённые в мае 1940 года из лагеря Заксенхаузен. Капо – сотрудники вспомогательной полиции концлагеря из числа неисправимых («профессиональных») преступников (к их числу относились, например, свидетели Иеговы*). Они жили в лагере, но отдельно от остальных заключённых, в значительно лучших условиях. 14 июня в лагерь прибыли 728 постоянных заключённых – поляков, которых переместили из тюрьмы города Тарнув. В 1941 году в Освенцим начали массово завозить советских военнопленных и только с конца марта 1942 года – евреев и цыган. Тут стоит отметить, что Гитлер мечтал о высылке евреев из Европы (в чём был поддержан польским послом Липским, удостоенным за это нелестным отзывом президента Путина). Первым актом массового уничтожения был, пожалуй, Бабий Яр.

              Первоначальный Освенцим оставался лагерем недолго. Уже летом 1940 года началось строительство нового лагеря на месте деревни Бжезинка (Биркенау). Именно этот объект, Освенцим II, сейчас музеефицирован под названием Аушвиц–Биркенау. Освенцим I стал административным центром, где находилась канцелярия, гестапо и вилла начальника лагеря.

              К концу 1944 года Освенцим разросся до пяти лагерей и 18 филиалов. В филиалах находилось по 200-300 узников, которые занимались производительным трудом. Часть заключённых (с осени 1941 года – в основном советских военнопленных) занималась строительными работами по оборудованию лагеря, ремонту и проведению дорог. Остальные работали в шахтах и на производстве синтетического топлива и каучука. Однако касалось это только примерно 5-10% заключённых, признанных достаточно здоровыми и сильными. Впрочем, они довольно быстро переставали быть такими – лозунг Освенцима «Arbeit macht frei» («труд делает свободным»), следует понимать именно в том смысле, что освобождает смерть.

              Непригодные к производительному труду заключённые уничтожались. Именно в Освенциме был впервые применён «Циклон Б» – вещество, которое при нагревании до комнатной температуры разлагалось с выделением синильной кислоты. В сентябре 1941 года при помощи этого вещества было убито 600 только что доставленных военнопленных и 250 обитателей лагерного лазарета. Опыт был сочтён неудачным – казнь происходила в подвале, который пришлось долго проветривать, а когда туда стало можно заходить, трупы уже разлагались. В дальнейшем для уничтожения людей использовались морги крематориев. Всего четыре крематория имели по 10 газовых камер, каждая из которых вмещала до 600 человек. Печи крематориев не справлялись с уничтожением трупов и часть из них сжигали в ямах.

              Кроме труда и «Циклона», в лагере использовался огромный спектр различных других способов уничтожения. Банальные голод и антисанитария (посуда, в которой приносили еду, по ночам использовалась для нечистот), не менее банальные расстрелы и более оригинальное введение яда. Именно в Освенциме занимался «научными исследованиями» «доктор Смерть» – Йозеф Менгеле.

              Самое, пожалуй, поразительное состоит в том, что немцы, судя по всему, в принципе не вели никакой статистики уничтоженных людей. Документы такого рода не обнаружены, а сам Хёсс на вопросы следствия (он выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе, а потом был передан Польше и повешен в 1947 году) ответить не мог – действительно не знал. Казалось бы, это противоречит нашим представлениям о традиционном германском «орднунге», но в этом есть логика – лагеря должны были работать до окончательного решения многочисленных вопросов, поставленных перед собой нацистами: еврейского, цыганского, славянского... Успешность этой работы определялась не количеством «переработанного сырья», а его наличием. По сей день есть только очень приблизительные данные. Минимальное число уничтоженных – 1,1 млн (из них 870 тыс. евреев). Но некоторые исследователи насчитывают до четырех миллионов. Поимённо известно 650 тыс. человек.

              Заключённые понимали, что у них есть только один способ выйти на свободу – через трубу крематория, и пока у них оставались хоть какие-то силы, пытались бежать. Например, в ноябре 1942 года совершила побег большая группа советских заключённых – более 200 человек. Хёсс даже не сообщил об этом инциденте в Берлин. Впрочем, порядки в лагерях были жёсткие – за каждого бежавшего расстреливался другой узник или даже несколько, а возвращенных (возвращались многие – местное население не жаловало русских и евреев) казнили после чудовищных пыток.

              12 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева перешли в наступление. Началась грандиозная Висло-Одерская операция.

              Менее чем за месяц советские войска как катком прошли 500 километров по Польше и Германии, полностью уничтожив группу армий «Центр».

              С приближением линии фронта лагерь был эвакуирован – начался демонтаж оборудования, а всех способных передвигаться заключённых погнали в Германию (при этом погибло от 9 до 15 тысяч человек). В лагере остались только «доходяги», дети и те, кто успел укрыться в шахтах – всего около 7,5 тыс. человек.

              Около трех часов дня 27 января 100-я стрелковая дивизия генерала Фёдора Красавина освободила Аушвиц и Биркенау. Есть что-то глубоко символическое и жизнеутверждающее в том, что ворота концлагеря взломал командир штурмового отряда 106-го стрелкового корпуса майор Анатолий Шапиро. По его словам, заключённые не верили в освобождение – прятались под нары и кричали, что они не евреи (евреев там и правда не осталось). Только потом они разглядели на форме красные звёзды.

              Буквально в первые часы после освобождения в лагерь прибыли фронтовые корреспонденты. Опытные, прошедшие все ужасы войны люди растерялись. Капитан Николай Быков просто не смог работать. Первую киносъёмку в лагере сделал капитан Кенан Кутуб-Заде, который не видел, что снимал – слёзы мешали.

              Подавляющее большинство людей, освобождённых из нацистских лагерей смерти, умерли в течение непродолжительного времени – слишком они были обессилены. Тем не менее многие из них прожили достаточно долго. В октябре 2018 года СМИ сообщили о смерти в возрасте 92 лет Лелло ди Сеньи, считающегося последним узником Освенцима (во всяком случае – из числа итальянцев).

              ***

              Празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима омрачилось скандалом с ярким русофобским оттенком – премьер-министр Польши Матеуш Моравицкий заявил, что Красная армия могла освободить Освенцим ещё летом 1944 года, но «спасение евреев никогда не было приоритетом для Сталина и Красной армии».

              На самом деле эта критика имеет ту же природу, что и «разоблачения» поляками Сталина, который «не захотел» освобождать Варшаву в то же время.

              В действительности же начать наступление раньше просто не было возможности – перед этим 1-й Украинский фронт прошёл более 300 километров по Галичине и Волыни в ходе Львовско-Сандомирской операции. Потом ввязался во встречное сражение на Сандомирском плацдарме и в конце концов провел неудачную Карпатско-Дуклинскую операцию, попытавшись помочь Словацкому восстанию. Фронт потерял убитыми и ранеными около трети первоначального состава. Коммуникации были растянуты. Кстати, Висло-Одерская операция началась на неделю раньше запланированного срока – по просьбе Черчилля спасали союзников, попавших под немецкий удар в Арденнах...

              Командование Красной армии попросту не знало о масштабе уничтожения евреев в Германии. Эти масштабы как раз стали известны после освобождения Освенцима. Современные исследователи уверены, что имей советская сторона соответствующую информацию, Висло-Одерская операция планировалась бы иначе. Кстати, у британской стороны, как стало известно недавно, информация о массовом уничтожении евреев была, но она никак ею не воспользовались. Это одна из мрачных тайн Холокоста, к исследованию которой только начали подходить.

              И – да. Спасение евреев никогда не было приоритетом для Сталина и Красной армии. Их приоритетом было уничтожение нацизма.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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