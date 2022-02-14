Запад хочет склонить Москву к предательству русских

Накал конфликта между Россией и Западом в последние месяцы зашкаливает на всех уровнях – медийном, публично-политическом, дипломатическом, тайно-дипломатическом. Причём стилистика поведения Запада на всех этих уровнях практически не различается – публичные выступления политиков и закрытые переговоры идут в том же тоне, что и самая оголтелая пропаганда.

Переговоры с главой Форин-офиса Великобритании Лиз Трасс министр иностранных России Сергей Лавров назвал «беспрецедентными»: британская чиновница усомнилась в суверенитете России над Воронежской и Ростовской областями. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, в свою очередь, в сопровождении украинских военных заявилась на границу ДНР в каске и бронежилете, чтобы пригрозить России «масштабными последствиями» в случае дальнейшей агрессии. Ну а бывший президент Польши Лех «Болек» Валенса попросту потребовал от Запада ответить на «нападение Путина на Киев» ударом по Москве.

Что происходит? Какой-то всемирный коммунальный скандал. «Вы агрессоры! – С чего вдруг? – Вы собираетесь вторгаться на Украину! – Мы не собираемся вторгаться на Украину. – Отведите войска! – Это наша территория, не отведём. А вот вы отведите свою НАТО на рубежи 1997 года и дайте гарантии, что не примете туда Украину. – Это наша НАТО – кого хотим, того и примем! А мы у всех ваших в Лондоне все деньги отымем! – Это не наши, делайте что хотите…»

Смешно? Да как-то не очень. Скорее, очень страшно. Даже идиотская оговорка Лиз Трасс не так уж смешна – это не оговорка, это проговор: в основе конфликта между Россией и Западом принципиальное непризнание Западом суверенитета России. Не над Воронежем, а как такового. «Агрессивная» Россия, между прочим, признаёт суверенитет Украины – открыто враждебного России этно-расистского государства. Более того – вопреки настроениям и требованиям многих русских патриотов, в том числе граждан России, проживающих в ЛДНР, наша страна в рамках Минских соглашений признаёт суверенитет Украины над «отдельными районами Донецкой и Луганской областей». Сохраняет до последнего площадку для компромиссов и согласований. Остаётся (на уровне законодательства признанная «державой-агрессором») одним из главных торговых партнёров Украины и из года в год наращивает товарооборот с ней.

Почему же такой тупик? Почему итоги берлинской встречи представителей стран «Нормандской четвёрки» признаются безрезультатными, а ситуацию после них эксперты оценивают словами «все в ожидании войны»? На самом деле, всё давно понятно. Истерики лидеров государств, политиков, дипломатов и «общественности», буйство «украинских партнёров» – это всего лишь внешние признаки неумолимого всемирно-истерического процесса. Процесса десуверенизации России. И в 2021 году этот процесс вступил в решающую фазу.

Совершенно очевидно: сама логика конфликта вокруг «вторжения» свидетельствует о том, что Россия в нём – сторона обороняющаяся, отбивающаяся от растущих угроз, предлагающая разные варианты компромиссных решений. И постоянно получающая ультиматумы, жёсткость которых растёт. Как-то совсем не вяжется такая логика с «запланированной агрессией» и «вторжением» России. Так – защищаясь, требуя гарантий, предлагая опираться на ранее достигнутые и чересчур компромиссные для России договорённости – агрессию не готовят. И содержание «предупреждений» Запада абсолютно не похоже на защиту от агрессии. Так говорят с оппонентом… так говорят с врагом, когда собираются на него напасть.

На днях об этом впервые заявил официальный представитель России высокого уровня. И был это не министр иностранных дел Лавров, не замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, а Сергей Нарышкин – директор Службы внешней разведки. Смысл заявления Нарышкина предельно ясен: Украина собирается начать вторжение в народные республики Донбасса, то есть начать кровопролитную войну с ЛДНР, уничтожить русских людей, защищающих свою родную землю, людей, среди которых почти половина – граждане Российской Федерации.

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Именно так обстоят дела – и именно в этом суть ультиматума, поставленного перед Россией: сдаться, отступить, предать своих, проглотить. Потому что любая защита своих, любая попытка защитить людей от уничтожения будет объявлена «той самой агрессией». Любые свидетельства о военных преступлениях бандеровцев – заранее подготовленным фейком (уже объявили, загодя). Любые попытки апеллировать к международному праву – лживыми и ничтожными.

Россию поставили – как они полагают – перед невозможным выбором между двумя способами национального самоубийства. Либо мы гнёмся, ломаемся и оставляем Новороссию на разграбление бандеровцев – после чего они на тех же основаниях и при тотальной поддержке Запада с воздуха и с моря вторгаются в Крым. Либо мы бросаемся на защиту – и тогда заранее раскрученный маховик санкций, дипломатического террора и истерики общественного мнения сломает нас всё равно.

Но если первое – это очевидный, без вариантов, факт, то второе – всего лишь их гипотеза. Второй вариант предельно опасен и тяжёл как для России, так и для всего мира. Только с этим, по всей видимости, и связаны беспрецедентные попытки России разными способами обозначить масштабы своей «обеспокоенности» и донести до своих «уважаемых партнёров» как свою готовность к компромиссам, так и свою абсолютную решимость защищаться.

Но пока что эти попытки успехом не увенчались. Тем временем преемник Нарышкина в его предыдущей должности спикера ГД Вячеслав Володин сообщил о подготовке обращения парламента к президенту – о скорейшем признании Россией Донецкой и Луганской народных республик. Можно было бы свести это обращение к простой декларации: Отечество в опасности. И – русские своих не бросают.