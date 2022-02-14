Запад хочет склонить Москву к предательству русских

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14 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 22:02  |  vz.ru
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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Байден превратился в игрушку американских спецслужб

США намерены добиться полного подчинения Украины Celestino Arce/NurPhoto/Reuters
Президент США Джо Байден лично предупредил глав союзных стран о предстоящем 16 февраля «нападении» России на Украину. Некоторые американские СМИ утверждают, что операция начнется даже раньше. Тем временем и США, и Россия приступили к эвакуации сотрудников диппредставительств в Киеве. В экспертной среде уверены: на провокацию в Донбассе способны только украинские военные, а заявления о «вторжении» вредят прежде всего самому Байдену. Подробности...
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Американская подлодка оставила в России сверхсекретное оборудование

Американские подводные лодки – частые гости у российских берегов U.S. Navy
Редчайшее событие прямо сейчас обсуждает Военно-морской флот – американская атомная подлодка не только вплотную подошла к противолодочной эскадре России, но даже зашла в российские территориальные воды. Почему для подобной провокации требовалось личное разрешение президента США и какое сверхсекретное оборудование оставила эта подлодка в российских водах? Подробности...
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Лондон запустил обнуление планов Украины о членстве в НАТО

Посол Украины в Лондоне допустил возможный отказ Киева от членства в НАТО, однако затем передумал Serg Glovny/ZUMA/
Global Look Press
Посол Украины в Британии Вадим Пристайко допустил отказ Киева от вступления в НАТО, хотя это идет вразрез с конституцией страны. Офис Зеленского тут же призвал посла объяснить свои слова. Однако в Британии заверили, что готовы поддержать такое решение Украины. Было ли заявление Пристайко самодеятельностью или спланированной акцией и как на это реагировать России? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Запад хочет склонить Москву к предательству русских

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, публицист
Россию поставили – как они полагают – перед невозможным выбором между двумя способами национального самоубийства. Либо мы гнёмся, ломаемся и оставляем Новороссию. Либо бросаемся на защиту – и заранее раскрученный маховик санкций сломает нас всё равно. Подробности...

Что общего у ковида и вторжения на Украину

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Кризис не стремится к разрешению, как это происходило с историческими кризисами, а идет к рутинизации. Превращается в новую норму. Подробности...
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Иран начал побеждать США

Фархад Ибрагимов
Фархад Ибрагимов, Эксперт дискуссионного клуба Валдай, политолог
Теперь иностранные компании могут беспрепятственно сотрудничать с Ираном на гражданских ядерных объектах. В Вашингтоне больше не считают развитие мирного иранского атома угрозой. Подробности...
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США предали Украину

Тиктокеры из США на войне с Россией

Обсуждение: 8 комментариев

Лукашенко отомстил Литве за санкции

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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Дмитрий Юрьев

    Запад хочет склонить Москву к предательству русских

    Дмитрий Юрьев
    публицист
    		14 февраля 2022, 21:35

    Накал конфликта между Россией и Западом в последние месяцы зашкаливает на всех уровнях – медийном, публично-политическом, дипломатическом, тайно-дипломатическом. Причём стилистика поведения Запада на всех этих уровнях практически не различается – публичные выступления политиков и закрытые переговоры идут в том же тоне, что и самая оголтелая пропаганда.

    Переговоры с главой Форин-офиса Великобритании Лиз Трасс министр иностранных России Сергей Лавров назвал «беспрецедентными»: британская чиновница усомнилась в суверенитете России над Воронежской и Ростовской областями. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, в свою очередь, в сопровождении украинских военных заявилась на границу ДНР в каске и бронежилете, чтобы пригрозить России «масштабными последствиями» в случае дальнейшей агрессии. Ну а бывший президент Польши Лех «Болек» Валенса попросту потребовал от Запада ответить на «нападение Путина на Киев» ударом по Москве.

    Что происходит? Какой-то всемирный коммунальный скандал. «Вы агрессоры! – С чего вдруг? – Вы собираетесь вторгаться на Украину! – Мы не собираемся вторгаться на Украину. – Отведите войска! – Это наша территория, не отведём. А вот вы отведите свою НАТО на рубежи 1997 года и дайте гарантии, что не примете туда Украину. – Это наша НАТО – кого хотим, того и примем! А мы у всех ваших в Лондоне все деньги отымем! – Это не наши, делайте что хотите…»

    Смешно? Да как-то не очень. Скорее, очень страшно. Даже идиотская оговорка Лиз Трасс не так уж смешна – это не оговорка, это проговор: в основе конфликта между Россией и Западом принципиальное непризнание Западом суверенитета России. Не над Воронежем, а как такового. «Агрессивная» Россия, между прочим, признаёт суверенитет Украины – открыто враждебного России этно-расистского государства. Более того – вопреки настроениям и требованиям многих русских патриотов, в том числе граждан России, проживающих в ЛДНР, наша страна в рамках Минских соглашений признаёт суверенитет Украины над «отдельными районами Донецкой и Луганской областей». Сохраняет до последнего площадку для компромиссов и согласований. Остаётся (на уровне законодательства признанная «державой-агрессором») одним из главных торговых партнёров Украины и из года в год наращивает товарооборот с ней.

    Почему же такой тупик? Почему итоги берлинской встречи представителей стран «Нормандской четвёрки» признаются безрезультатными, а ситуацию после них эксперты оценивают словами «все в ожидании войны»? На самом деле, всё давно понятно. Истерики лидеров государств, политиков, дипломатов и «общественности», буйство «украинских партнёров» – это всего лишь внешние признаки неумолимого всемирно-истерического процесса. Процесса десуверенизации России. И в 2021 году этот процесс вступил в решающую фазу.

    Фото: DAREK DELMANOWICZ/ЕРА/ТАСС

    Совершенно очевидно: сама логика конфликта вокруг «вторжения» свидетельствует о том, что Россия в нём – сторона обороняющаяся, отбивающаяся от растущих угроз, предлагающая разные варианты компромиссных решений. И постоянно получающая ультиматумы, жёсткость которых растёт. Как-то совсем не вяжется такая логика с «запланированной агрессией» и «вторжением» России. Так – защищаясь, требуя гарантий, предлагая опираться на ранее достигнутые и чересчур компромиссные для России договорённости – агрессию не готовят. И содержание «предупреждений» Запада абсолютно не похоже на защиту от агрессии. Так говорят с оппонентом… так говорят с врагом, когда собираются на него напасть.

    На днях об этом впервые заявил официальный представитель России высокого уровня. И был это не министр иностранных дел Лавров, не замруководителя администрации президента Дмитрий Козак, а Сергей Нарышкин – директор Службы внешней разведки. Смысл заявления Нарышкина предельно ясен: Украина собирается начать вторжение в народные республики Донбасса, то есть начать кровопролитную войну с ЛДНР, уничтожить русских людей, защищающих свою родную землю, людей, среди которых почти половина – граждане Российской Федерации.

    Именно так обстоят дела – и именно в этом суть ультиматума, поставленного перед Россией: сдаться, отступить, предать своих, проглотить. Потому что любая защита своих, любая попытка защитить людей от уничтожения будет объявлена «той самой агрессией». Любые свидетельства о военных преступлениях бандеровцев – заранее подготовленным фейком (уже объявили, загодя). Любые попытки апеллировать к международному праву – лживыми и ничтожными.

    Россию поставили – как они полагают – перед невозможным выбором между двумя способами национального самоубийства. Либо мы гнёмся, ломаемся и оставляем Новороссию на разграбление бандеровцев – после чего они на тех же основаниях и при тотальной поддержке Запада с воздуха и с моря вторгаются в Крым. Либо мы бросаемся на защиту – и тогда заранее раскрученный маховик санкций, дипломатического террора и истерики общественного мнения сломает нас всё равно.

    Но если первое – это очевидный, без вариантов, факт, то второе – всего лишь их гипотеза. Второй вариант предельно опасен и тяжёл как для России, так и для всего мира. Только с этим, по всей видимости, и связаны беспрецедентные попытки России разными способами обозначить масштабы своей «обеспокоенности» и донести до своих «уважаемых партнёров» как свою готовность к компромиссам, так и свою абсолютную решимость защищаться.

    Но пока что эти попытки успехом не увенчались. Тем временем преемник Нарышкина в его предыдущей должности спикера ГД Вячеслав Володин сообщил о подготовке обращения парламента к президенту – о скорейшем признании Россией Донецкой и Луганской народных республик. Можно было бы свести это обращение к простой декларации: Отечество в опасности. И – русские своих не бросают.

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