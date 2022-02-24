Коллективная ахеджакова c памятью золотой рыбки

Моя лента переполнена восклицаниями про ад и Киев. Война. Ад. Как можно. Как страшно.

Страшно. Война. Только она идет уже 8 лет. Те же обстрелы, те же дети, те же разрушенные дома. Но где-то на периферии нашей жизни. И вроде у каждого второго родственники – русскоязычные украинцы. И все равно на периферии. Какие-то не те люди, какие-то не те территории. Внутреннее дело соседнего государства.

Весь сегодняшний эмоциональный ужас понятен, его все испытали, проснувшись. А потом становится стыдно за лицемерие. Был этот ужас 8 лет? Не был? Только однажды, наверно, был такой всплеск, да и то далеко не у всех, – когда в Одессе жгли людей. Но это дело внутреннее, забылось, никто не ответил. И теперь, когда оказалось, что не забылось, что ответят – откуда ужас?

Это просто не должно было начаться 8 лет назад. Не сегодня, а тогда. Но если уж началось, если 8 лет Украина утюжила своих и наших, политики пытались переговоры переговаривать, а мы делали вид, что никакой войны нет, то пора как-то уже прийти в себя. Тот бесконечный ужас больше не должен был длиться. Пусть будет ужасный конец, если хорошего выбора у нас нет.

У меня целиком российская лента, и ей стыдно. За страну, за президента. Такая коллективная ахеджакова со скорбным лицом и памятью золотой рыбки. Интересно, когда Украина уничтожала людей Донецка и Луганска, украинский фейсбук тоже ахеджакнулся?

Война - худшее, что может быть в мире. Поэтому война, начатая не нами 8 лет назад, должна закончиться.

Характерно, что представителями партии «ужас без конца» выступают в основном женщины. «Локальный конфликт», «внутреннее дело Украины» пишут они, «будут гробы». Видимо, те гробы, что были до сегодняшней ночи, они кого не надо гробы, пусть их. Зачем нагнетать, зачем вмешиваться?

Эти женщины все, как одна, очень продвинуты и выступают за закон о семейном насилии. Потому что муж не имеет права бить жену. Даже если она пересолила борщ. И даже если ребенку от предыдущего брака купила дорогую игрушку из мужниной зарплаты. Эти женщины смеются в лицо тем, кто говорит - зачем же она живет с таким мужем, пусть разведется. Потому что продвинутые женщины знают - развод не спасает. Скажешь насильнику о разводе, и он придет к тебе с ножом. И убьет на глазах у детей, как это было много, много, слишком много раз. Но если речь о стране, весь правозащитный пафос схлопывается. Если это Киев и Донбасс, то уже «внутренне дело». Уже «не так сильно там стреляли». Уже «кто хотел, мог уехать в Россию». Уже «сами спровоцировали сепаратизмом». Уже «им же дали независимость, кто мешает уйти».

На эту тему

Нормальный человек всегда против войны. Это медицинский факт. Конечно, «больше никогда». 8 лет эта мантра «больше никогда» почему-то так и не остановила войну. Твердили, твердили «халва», а горечи все больше и больше. Не работает мантра, да? Вы - «никогда», а они - обстрел жилых кварталов. Зато в Москве - выставки, капучино, смузи и прочий пацифизм. Записные большеникогдашники уже разминают пальцы, чтобы ругать Парад Победы. Кому нужно это бряцание оружием в 21 веке, когда по улицам Москвы ходят роботы, а Илон Маск отправляет туристов в космос? Ну да, по улицам Донецка носят трупы. Но это не те улицы.

Давайте будем честными, все те, кто «больше никогда», хотят сейчас только, чтобы не стреляли русские. А надо бы, чтобы не стрелял никто. Поэтому русские вынуждены стрелять. Как мы уже неоднократно видели, без оружия принудить к миру никого не получится. Несмотря на 21 век, переговоры, космос и роботов.

Источник