Коллективная ахеджакова c памятью золотой рыбки

Взгляд
24 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 17:25  |  vz.ru
Разделы

Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

Германия открыто наносит политический удар по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Сертификация «Северного потока – 2» остановлена. Это происходит уже второй раз. Однако на этот раз Германия не скрывает политического подтекста решения. И впервые прозвучала угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу. Что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

В 2014 году Славянск был оплотом ополчения ДНР, ныне город под контролем Украины Почуев Михаил/ТАСС
Владимир Путин дал ответ на вопрос, который оставался открытым после признания республик Донбасса. ДНР и ЛНР признаны в границах, которые установлены в их конституциях. И это не «линия соприкосновения», расколовшая регион, а бывшие границы Донецкой и Луганской областей – в том числе те районы, что сейчас контролирует Украина. К каким последствиям может привести эта ситуация? Подробности...
Перейти в раздел…

Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем Запад ответит на российскую операцию на Украине

Украинская военная машина превращается в руины REUTERS/Valentyn Ogirenko
Запад в ярости. Россия посмела нарушить глобальный политический порядок и начать операцию по демилитаризации Украины. Уже в ближайшие часы ожидается объявление «адских санкций» против нашей страны за «вторжение на Украину». Какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе, какие из них в итоге будут использованы и какими будут последствия? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Коллективная ахеджакова c памятью золотой рыбки

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Давайте будем честными, все те, кто «больше никогда», хотят сейчас только, чтобы не стреляли русские. А надо бы, чтобы не стрелял никто. Поэтому русские вынуждены стрелять. Подробности...

Минимизация жертв сейчас главная задача

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Я только молюсь за то, чтобы люди ни с какой стороны не пострадали. На Украине для меня нет ни наших, ни не наших. Все свои. Подробности...

Помним, на чьей стороне правда

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Разве можно всерьез говорить о «мирной невинной Украине», на которую «вероломно напали», когда власть этой страны восемь лет разжигала милитаристский психоз и восемь лет продолжала убивать мирных людей, прикрываясь лицемерными западными политиками. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Визит Алиева на фоне заговора

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

Путин, Совбез, Донбасс: главное

Перейти в раздел…

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...

В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Штурмовик Су-25 ВКС России потерпел аварию на Украине
    СМИ опубликовали видео вертолетов РФ над бывшей резиденцией Януковича В Киеве объявлена воздушная тревога Боррель: Санкции ЕС против России из-за Украины официально одобрят 25 февраля «Макдоналдс» закрыл все рестораны на Украине
    Байден созвал Совет национальной безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины ФСБ сообщила о перешедших российскую границу украинских пограничниках В соцсетях опубликовали видео мощного взрыва у аэродрома Мелитополя Самолет ВСУ упал в Киевской области
    Эксперт назвал вероятные сроки окончания военной операции на Украине Песков высказался о возможности переговоров Путина и Зеленского Таксист рассказал об очереди желающих уехать из Харькова в Крым за 300 долларов Европарламент попросил УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Петербурга

    Главная тема


    Чем Запад ответит на российскую операцию на Украине

    ударные дроны


    Минобороны сообщило о четырех сбитых «Байрактарах» в ходе операции на Украине

    «пушечное мясо»


    Советник главы ЛНР: Силы ВСУ на линии соприкосновения сейчас стремительно тают

    «восемь лет терпели»


    Военный эксперт рассказал о фазах военной операции по демилитаризации Украины

    Видео

    Пакет санкций


    Признание Донбасса раскололо Америку

    извлечение выгоды


    Киев захотел монетизировать потерю Донбасса

    российский газопровод


    Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

    ДНР и ЛНР


    Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

    война на Украине


    Геополитика напрасно пугает Россию дефолтом

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
    Елена Кондратьева

    Коллективная ахеджакова c памятью золотой рыбки

    Елена Кондратьева
    журналист
    		24 февраля 2022, 17:00

    Моя лента переполнена восклицаниями про ад и Киев. Война. Ад. Как можно. Как страшно.

    Страшно. Война. Только она идет уже 8 лет. Те же обстрелы, те же дети, те же разрушенные дома. Но где-то на периферии нашей жизни. И вроде у каждого второго родственники – русскоязычные украинцы. И все равно на периферии. Какие-то не те люди, какие-то не те территории. Внутреннее дело соседнего государства.

    Весь сегодняшний эмоциональный ужас понятен, его все испытали, проснувшись. А потом становится стыдно за лицемерие. Был этот ужас 8 лет? Не был? Только однажды, наверно, был такой всплеск, да и то далеко не у всех, – когда в Одессе жгли людей. Но это дело внутреннее, забылось, никто не ответил. И теперь, когда оказалось, что не забылось, что ответят – откуда ужас?

    Это просто не должно было начаться 8 лет назад. Не сегодня, а тогда. Но если уж началось, если 8 лет Украина утюжила своих и наших, политики пытались переговоры переговаривать, а мы делали вид, что никакой войны нет, то пора как-то уже прийти в себя. Тот бесконечный ужас больше не должен был длиться. Пусть будет ужасный конец, если хорошего выбора у нас нет.

    У меня целиком российская лента, и ей стыдно. За страну, за президента. Такая коллективная ахеджакова со скорбным лицом и памятью золотой рыбки. Интересно, когда Украина уничтожала людей Донецка и Луганска, украинский фейсбук тоже ахеджакнулся?

    Фото: Михаил Почуев/ТАСС

    Война - худшее, что может быть в мире. Поэтому война, начатая не нами 8 лет назад, должна закончиться.

    Характерно, что представителями партии «ужас без конца» выступают в основном женщины. «Локальный конфликт», «внутреннее дело Украины» пишут они, «будут гробы». Видимо, те гробы, что были до сегодняшней ночи, они кого не надо гробы, пусть их. Зачем нагнетать, зачем вмешиваться?

    Эти женщины все, как одна, очень продвинуты и выступают за закон о семейном насилии. Потому что муж не имеет права бить жену. Даже если она пересолила борщ. И даже если ребенку от предыдущего брака купила дорогую игрушку из мужниной зарплаты. Эти женщины смеются в лицо тем, кто говорит - зачем же она живет с таким мужем, пусть разведется. Потому что продвинутые женщины знают - развод не спасает. Скажешь насильнику о разводе, и он придет к тебе с ножом. И убьет на глазах у детей, как это было много, много, слишком много раз. Но если речь о стране, весь правозащитный пафос схлопывается. Если это Киев и Донбасс, то уже «внутренне дело». Уже «не так сильно там стреляли». Уже «кто хотел, мог уехать в Россию». Уже «сами спровоцировали сепаратизмом». Уже «им же дали независимость, кто мешает уйти».

    Нормальный человек всегда против войны. Это медицинский факт. Конечно, «больше никогда». 8 лет эта мантра «больше никогда» почему-то так и не остановила войну. Твердили, твердили «халва», а горечи все больше и больше. Не работает мантра, да? Вы - «никогда», а они - обстрел жилых кварталов. Зато в Москве - выставки, капучино, смузи и прочий пацифизм. Записные большеникогдашники уже разминают пальцы, чтобы ругать Парад Победы. Кому нужно это бряцание оружием в 21 веке, когда по улицам Москвы ходят роботы, а Илон Маск отправляет туристов в космос? Ну да, по улицам Донецка носят трупы. Но это не те улицы.

    Давайте будем честными, все те, кто «больше никогда», хотят сейчас только, чтобы не стреляли русские. А надо бы, чтобы не стрелял никто. Поэтому русские вынуждены стрелять. Как мы уже неоднократно видели, без оружия принудить к миру никого не получится. Несмотря на 21 век, переговоры, космос и роботов.

    Источник


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •