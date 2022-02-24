Минимизация жертв сейчас главная задача

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24 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 16:32  |  vz.ru
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Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

Германия открыто наносит политический удар по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Сертификация «Северного потока – 2» остановлена. Это происходит уже второй раз. Однако на этот раз Германия не скрывает политического подтекста решения. И впервые прозвучала угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу. Что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов? Подробности...
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Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

В 2014 году Славянск был оплотом ополчения ДНР, ныне город под контролем Украины Почуев Михаил/ТАСС
Владимир Путин дал ответ на вопрос, который оставался открытым после признания республик Донбасса. ДНР и ЛНР признаны в границах, которые установлены в их конституциях. И это не «линия соприкосновения», расколовшая регион, а бывшие границы Донецкой и Луганской областей – в том числе те районы, что сейчас контролирует Украина. К каким последствиям может привести эта ситуация? Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Чем Запад ответит на российскую операцию на Украине

Украинская военная машина превращается в руины REUTERS/Valentyn Ogirenko
Запад в ярости. Россия посмела нарушить глобальный политический порядок и начать операцию по демилитаризации Украины. Уже в ближайшие часы ожидается объявление «адских санкций» против нашей страны за «вторжение на Украину». Какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе, какие из них в итоге будут использованы и какими будут последствия? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Минимизация жертв сейчас главная задача

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Я только молюсь за то, чтобы люди ни с какой стороны не пострадали. На Украине для меня нет ни наших, ни не наших. Все свои. Подробности...

Помним, на чьей стороне правда

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Разве можно всерьез говорить о «мирной невинной Украине», на которую «вероломно напали», когда власть этой страны восемь лет разжигала милитаристский психоз и восемь лет продолжала убивать мирных людей, прикрываясь лицемерными западными политиками. Подробности...
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Нам нужна мирная, дружеская Украина

Вячеслав Никонов
Вячеслав Никонов, депутат Госдумы РФ, исполнительный директор Фонда «Русский мир»
Стратегическая цель России на Украине сформулирована давно и четко, об этом неоднократно говорил наш президент. Из Украины пытались сделать антироссийский инструмент, просто склад с динамитом. Подробности...
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Визит Алиева на фоне заговора

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

Путин, Совбез, Донбасс: главное

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    Главная тема


    Чем Запад ответит на российскую операцию на Украине

    «пушечное мясо»


    Советник главы ЛНР: Силы ВСУ на линии соприкосновения сейчас стремительно тают

    военная операция


    Очевидцы показали результаты ракетных ударов по объектам на Украине

    «восемь лет терпели»


    Военный эксперт рассказал о фазах военной операции по демилитаризации Украины

    Видео

    Пакет санкций


    Признание Донбасса раскололо Америку

    извлечение выгоды


    Киев захотел монетизировать потерю Донбасса

    российский газопровод


    Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

    ДНР и ЛНР


    Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

    война на Украине


    Геополитика напрасно пугает Россию дефолтом

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
    Общественное мнение

    Минимизация жертв сейчас главная задача

    Общественное мнение
    самые актуальные темы дня в блогосфере
    		24 февраля 2022, 16:20

    Марина АХМЕДОВА, журналист: Во всех моих блогах звучит с утра вопрос мне – «И теперь?!» И теперь особенно. Теперь особенно, когда у меня будет ответ на вопрос – «Кто я? К какому народу я принадлежу?». Я хотела на него ответить с 2014-го. И в 2017-м особенно, когда в селе Веселом узнала про женщину. Ее сына убил снайпер. Она похоронила его во дворе. Ее мужу осколок снаряда попал в живот. Он умер. И потом, когда начинался обстрел, а он начинался каждый божий день, она садилась у окна и ждала. Она дождалась.

    Нет, она уже не звала Россию на помощь. Это уже прошло. До сына еще звала. Потом – нет. Но пока она ждала своего осколка, который, конечно, ударил ее в голову, я мучительно хотела ответить для себя на вопрос – «А мы россияне – кто? Если нас наши зовут, а мы не слышим». Поэтому сейчас особенно – да. Я только молюсь за то, чтобы люди ни с какой стороны не пострадали. На Украине для меня нет ни наших, ни не наших. Все свои. Но я хочу увидеть судебные процессы над нацистами. Я хотела бы увидеть своими глазами процесс вроде Нюрнбергского над убийцами Одессы. Источник

    Петр АКОПОВ, журналист: Перейден даже не Рубикон – закончилась постсоветская эпоха, распад большой России. Путин принял решение о ликвидации Украины – на ее месте будет создано подконтрольное нам, уменьшенное государство, полностью привязанное к России. Военная операция должна будет занять минимальное время – от трёх дней до недели. Все зависит от того срока, который потребуется для издания приказа о капитуляции ВСУ и коллапса киевской власти. Лучше, чтобы это произошло как можно быстрее, не дожидаясь того момента, пока тиски с трёх сторон сожмут Киев.

    Минимизация жертв сейчас главная задача – уверен, что так и будет. Нам, русским, не нужна новая гражданская война – пусть и в форме столкновений с украинскими гражданами, военными или гражданскими. Они должны сами сформировать свою новую власть из тех людей, кто понимает необходимость и неизбежность союза с Россией. Чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Сегодня не просто умерла незалежная Украина – рождается новая (то есть возвращается старая) Россия. Раскол и распад 1991 года преодолен – страшный вывих русской истории исправлен. Источник

    Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT: Зачем Зеленский объявляет мобилизацию? Понятно же, что киевский режим это не спасет. Но погибнет еще больше молодых украинских мужчин. Зачем? Потому что его волнует только он сам. Только гарантии, что его вовремя эвакуируют в красивый домик.

    А гарантии таковые ему могут быть выданы лишь при условии, что он сделает все, чтобы максимально нагадить России. Ему же открытым текстом уже, публично говорят: «Сопротивляйтесь!» Зачем сопротивляться, если победить – заведомо не получится, и значительная часть собственного населения печет для «оккупантов» пироги? А чтобы подольше, покровавей. Ценой чего угодно. И он – готов. Источник

    Павел ДАНИЛИН, политолог: Президент восемь лет не отдавал приказа на наведение порядка в стране, прямо заявляющей, что ведет с нами войну, уничтожает русских людей и русский язык, является Антироссией. Восемь долгих лет. Терпение не просто грандиозное, а на уровне полубога. И если сейчас этот приказ отдан, значит, в последнее время произошло нечто (и мы с вами прекрасно понимаем, что это за «нечто»), что просто потребовало принятия этого трудного решения. Решения, которого мало кто хотел. Решения, которое принесет большие трудности в нашу жизнь. Но решения, от которого наши жизни зависят напрямую.

    И что это за «нечто» – тоже понятно. Поставки вооружения на Украину, заявления о разработке ядерного оружия, требования скорее включить в НАТО. Под боком у нас готовилась не просто Антироссия. У нас под боком готовилась наша смерть. На кой вам доллар по 30, если вы станете рабом или вас вообще не станет. А именно эта угроза была сочтена высшим руководством страны реальной. И именно на нее пришлось реагировать напрямую.

    Поэтому – никакого двурушничества, никаких истерик, никакого из себя там изряднопорядочного строить просто не стоит. Это унизительно для русского человека. Если ты такой «за мир», то где ты был все годы, пока против русских вели войну на уничтожение на Украине? Если ты такой за права человека, где ты был, когда там за русские идеи людей бросали в тюрьмы и убивали? Если ты такой против бомбежек, то почему ты молчал, пока бомбили русских в Донбассе? А если ты поганый лицемер, то какой же ты русский? Источник

    Ольга Туханина, публицист: Наши власти (хорошие или не очень) – это взрослые люди. Они ведут себя как взрослые.

    То, что мы видим на Западе (и на Украине вкупе), – голимый инфантилизм. Постоянная истерика, сучение ножками. Тупое подростковое. Украина? Да если бы. Весь этот хваленый западный мир.

    Подростки жестоки. У них не развита эмпатия. Они определяют твой статус по наличию статусных вещей. Педократия захватила мир. Даже те, кто не делает в 55 пластических операций, копируют подростковое поведение.

    Подросток очень возмущается, когда его вдруг наставляют на путь истинный ремнем. Это же насилие. Должны прийти социальные службы. Мало ли, подросток до этого избил двух мелких, и украл из магазина смартфон. Он всё же личность! Его неприкосновенность защищают все структуры: по делам несовершеннолетних, по домашнему абьюзу, по психологии тинейджеров...

    А если вдруг подростка просто порют ремнем, то это чудовищная несправедливость. Родители – монстры, которые не любят. Мало ли, обокрал магазин, врешь, принимаешь кокс – наказывать нельзя!

    Сегодня на наших глазах наказывают именно такого несносного подростка. Придет в чувство, выйдет прекрасный специалист. Но не раньше.

    Фото: Vadim Ghirda/ТАСС

    А пока он вас ненавидит. Источник

    Анна Долгарева, поэт: Комментарии моих друзей из разных городов Украины:

    Киев: у нас спешно закупают продукты и снимают наличку.

    Одесса: у нас третий пакет прилетов с утра.

    Харьков: у нас бутылка шампанского и «Шеридан» для гостей. Ждём:) Источник


     
     
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