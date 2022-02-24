Марина АХМЕДОВА, журналист: Во всех моих блогах звучит с утра вопрос мне – «И теперь?!» И теперь особенно. Теперь особенно, когда у меня будет ответ на вопрос – «Кто я? К какому народу я принадлежу?». Я хотела на него ответить с 2014-го. И в 2017-м особенно, когда в селе Веселом узнала про женщину. Ее сына убил снайпер. Она похоронила его во дворе. Ее мужу осколок снаряда попал в живот. Он умер. И потом, когда начинался обстрел, а он начинался каждый божий день, она садилась у окна и ждала. Она дождалась.

Нет, она уже не звала Россию на помощь. Это уже прошло. До сына еще звала. Потом – нет. Но пока она ждала своего осколка, который, конечно, ударил ее в голову, я мучительно хотела ответить для себя на вопрос – «А мы россияне – кто? Если нас наши зовут, а мы не слышим». Поэтому сейчас особенно – да. Я только молюсь за то, чтобы люди ни с какой стороны не пострадали. На Украине для меня нет ни наших, ни не наших. Все свои. Но я хочу увидеть судебные процессы над нацистами. Я хотела бы увидеть своими глазами процесс вроде Нюрнбергского над убийцами Одессы. Источник

Петр АКОПОВ, журналист: Перейден даже не Рубикон – закончилась постсоветская эпоха, распад большой России. Путин принял решение о ликвидации Украины – на ее месте будет создано подконтрольное нам, уменьшенное государство, полностью привязанное к России. Военная операция должна будет занять минимальное время – от трёх дней до недели. Все зависит от того срока, который потребуется для издания приказа о капитуляции ВСУ и коллапса киевской власти. Лучше, чтобы это произошло как можно быстрее, не дожидаясь того момента, пока тиски с трёх сторон сожмут Киев.

Минимизация жертв сейчас главная задача – уверен, что так и будет. Нам, русским, не нужна новая гражданская война – пусть и в форме столкновений с украинскими гражданами, военными или гражданскими. Они должны сами сформировать свою новую власть из тех людей, кто понимает необходимость и неизбежность союза с Россией. Чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Сегодня не просто умерла незалежная Украина – рождается новая (то есть возвращается старая) Россия. Раскол и распад 1991 года преодолен – страшный вывих русской истории исправлен. Источник

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор RT: Зачем Зеленский объявляет мобилизацию? Понятно же, что киевский режим это не спасет. Но погибнет еще больше молодых украинских мужчин. Зачем? Потому что его волнует только он сам. Только гарантии, что его вовремя эвакуируют в красивый домик.

А гарантии таковые ему могут быть выданы лишь при условии, что он сделает все, чтобы максимально нагадить России. Ему же открытым текстом уже, публично говорят: «Сопротивляйтесь!» Зачем сопротивляться, если победить – заведомо не получится, и значительная часть собственного населения печет для «оккупантов» пироги? А чтобы подольше, покровавей. Ценой чего угодно. И он – готов. Источник

Павел ДАНИЛИН, политолог: Президент восемь лет не отдавал приказа на наведение порядка в стране, прямо заявляющей, что ведет с нами войну, уничтожает русских людей и русский язык, является Антироссией. Восемь долгих лет. Терпение не просто грандиозное, а на уровне полубога. И если сейчас этот приказ отдан, значит, в последнее время произошло нечто (и мы с вами прекрасно понимаем, что это за «нечто»), что просто потребовало принятия этого трудного решения. Решения, которого мало кто хотел. Решения, которое принесет большие трудности в нашу жизнь. Но решения, от которого наши жизни зависят напрямую.

И что это за «нечто» – тоже понятно. Поставки вооружения на Украину, заявления о разработке ядерного оружия, требования скорее включить в НАТО. Под боком у нас готовилась не просто Антироссия. У нас под боком готовилась наша смерть. На кой вам доллар по 30, если вы станете рабом или вас вообще не станет. А именно эта угроза была сочтена высшим руководством страны реальной. И именно на нее пришлось реагировать напрямую.

Поэтому – никакого двурушничества, никаких истерик, никакого из себя там изряднопорядочного строить просто не стоит. Это унизительно для русского человека. Если ты такой «за мир», то где ты был все годы, пока против русских вели войну на уничтожение на Украине? Если ты такой за права человека, где ты был, когда там за русские идеи людей бросали в тюрьмы и убивали? Если ты такой против бомбежек, то почему ты молчал, пока бомбили русских в Донбассе? А если ты поганый лицемер, то какой же ты русский? Источник

Ольга Туханина, публицист: Наши власти (хорошие или не очень) – это взрослые люди. Они ведут себя как взрослые.

То, что мы видим на Западе (и на Украине вкупе), – голимый инфантилизм. Постоянная истерика, сучение ножками. Тупое подростковое. Украина? Да если бы. Весь этот хваленый западный мир.

Подростки жестоки. У них не развита эмпатия. Они определяют твой статус по наличию статусных вещей. Педократия захватила мир. Даже те, кто не делает в 55 пластических операций, копируют подростковое поведение.

Подросток очень возмущается, когда его вдруг наставляют на путь истинный ремнем. Это же насилие. Должны прийти социальные службы. Мало ли, подросток до этого избил двух мелких, и украл из магазина смартфон. Он всё же личность! Его неприкосновенность защищают все структуры: по делам несовершеннолетних, по домашнему абьюзу, по психологии тинейджеров...

А если вдруг подростка просто порют ремнем, то это чудовищная несправедливость. Родители – монстры, которые не любят. Мало ли, обокрал магазин, врешь, принимаешь кокс – наказывать нельзя!

Сегодня на наших глазах наказывают именно такого несносного подростка. Придет в чувство, выйдет прекрасный специалист. Но не раньше.

А пока он вас ненавидит. Источник

Анна Долгарева, поэт: Комментарии моих друзей из разных городов Украины:

Киев: у нас спешно закупают продукты и снимают наличку.

Одесса: у нас третий пакет прилетов с утра.

Харьков: у нас бутылка шампанского и «Шеридан» для гостей. Ждём:) Источник