Новая демократия – это расизм

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1 марта, вторник  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
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Как Россия противостоит экономическому удару Запада

Центробанк держит санкционный удар Мария Девахина/РИА Новости
Запад начинает применять против России самые жесткие санкции. Среди них – отключение российских банков от SWIFT и заморозка рекордных российских резервов. Однако экспорт сырья из России это не остановит, а дотянуться до всех накопленных средств Западу не удастся. Центробанк достал из своего арсенала все, что возможно, для смягчения удара по российской экономике и рублю. Подробности...
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Кто в мире воздержался от нападок на Россию

Болсонару совсем недавно подтвердил интерес Бразилии в партнерстве с Россией Михаил Метцель/РИА Новости
Вопреки стремлению западных держав, антироссийские санкции «за Украину» не станут глобальными. Против выступили Китай, Иран, и – что менее ожидаемо – бразильский президент Жаир Болсонару, недавний верный ученик Дональда Трампа. К слову, и сам Трамп воздал должное действиям Москвы. В Европе строптивость проявили Сербия и Венгрия. Чем можно объяснить их позицию? Подробности...
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Как патриарх стал лидером русского сопротивления иностранцам

Патриарх Гермоген и польские захватчики Павел Чистяков
410 лет назад, 27 февраля 1612 года, покинул этот мир православный патриарх Гермоген. Отечество лежало под пятой оккупантов, государство рассыпалось, а светская власть изменила народу – и тогда именно патриарх стал духовным лидером сопротивления. Как он вдохновил русских людей выкинуть оккупантов из нашей страны? Подробности...
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Украина выпросила у Европы советские истребители

МиГ-29 ВВС Болгарии в ближайшее время может оказаться на Украине mod.bg
Украине обещаны масштабные поставки военного оборудования, снаряжения и даже современного наступательного оружия. Более того, по заявлению лидеров ЕС, украинским вооруженным силам будут переданы боевые самолеты. О каких именно самолетах может идти речь и почему им отводится незавидная роль в боях с российскими Вооруженными силами?  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Новая демократия – это расизм

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Мерилом цивилизованности стал не цвет кожи и генетическое происхождение, а соответствие американизированном эталону нового либерализма с цензурой политкорректности и презрением к «отсталым» народам. Подробности...

Бигтех перестал скрывать агрессию к России

Александр Малькевич
Александр Малькевич, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций
Meta демонстративно отказывается исполнять требования российского закона, но и прекращать работу в России не хочет. Но совершенно не потому, что заботится о своих российских пользователях. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Запад продолжает на Украине дело Ленина

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, публицист
За Украиной не осталось вообще ничего, кроме того, что она НеРоссия. Она – прямая наследница дела Ленина и его беспощадной борьбы против «национальной гордости великороссов», и ее единственная задача – грохнуть русский проект, не оставить от него камня на камне. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Олимпийские принципы мертвы

В Париже услышали Путина

Обсуждение: 13 комментариев

Спецоперация армии РФ на Украине

Обсуждение: 7 комментариев
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
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  • Да, но в меньших масштабах

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В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
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    Роман Лункин

    Новая демократия – это расизм

    Роман Лункин
    исследователь религии, социолог, политолог
    		1 марта 2022, 09:18

    Ненависть стала основным лейтмотивом в западных масс-медиа после принятия Россией сложного и трагического решения о начале боевых действий на Украине. И это ненависть не безличная, она предельно персонифицированная в адрес России, русских, всего, что связано с Россией. Причем, эту риторику вражды провоцируют не какие-то отдельные публицисты-пропагандисты, а руководители государств, ведущие политические лидеры. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Британии Борис Джонсон, глава МИД Германии Анналена Бербок и другие призывают прямо к унижению России: «мы должны ее унизить», «должны разрушить ее экономику», наказать санкциями уже не просто виртуальных или реальных олигархов, а именно простых граждан, всех без разбора. Так говорят лидеры западного мира, а не только отдельные традиционные критики нашей страны в Центральной и Восточной Европе. Теперь они де-факто призывают к развалу страны и уничтожению самого российского общества, если вдруг оно поддерживает свое государство и его интересы.

    Такой подход западных политиков к восприятию российских интересов возник совсем не 22 и не 24 февраля 2022-го. Россию и ранее по инерции считали «империей зла», а прогрессивной частью общества только ту группу интеллигенции, которая желает жить при либеральной демократии. На деле англосаксонская демократия при всех ее имеющихся позитивных сторонах обернулась новым расизмом для целого ряда стран и народов.

    Мерилом цивилизованности стал не цвет кожи и генетическое происхождение, а соответствие американизированном эталону нового либерализма с цензурой политкорректности и презрением к «отсталым» народам. Десятки стран мира оказались, исходя из своего исторического развития, ниже по уровню «цивилизованности» и «демократичности», с точки зрения этого новолиберального расизма.

    Поскольку западный мир очень практичен, то и практические следствия данной идеологии не заставили себя ждать. Именно эта идея превосходства над другими народами широко использовалась американцами для ведения боевых действий и смены режимов в Афганистане, Ираке, Ливии, попыток дестабилизации ситуации в Сирии, Венесуэле. Превосходством западных ценностей объяснялись также бомбардировки Югославии в конце 1990-х. Многие считают, что миссия американцев закончилась провалом, так как демократии и стабильности им добиться не удалось, но если осознать, что это была идеология нового расизма, то окажется, что просто целый ряд «архаичных» народов был наказан. Тогда исход военных операций выглядит уже намного логичнее.

    В 2014 г. американские и европейские лидеры решили, что жители Донбасса, не присоединившиеся к своеобразной украинской политике евроинтеграции, являются людьми недалекими и отсталыми, «совками», ненужными людьми. Об этом прямо писали и в украинской прессе, и в европейской, не говоря уже о социальных сетях. Это значит, что против них вполне можно посылать наемников и снабжать Украину оружием для их отстрела или принуждения к «цивилизованности». С точки зрения западных политиков, люди в ДНР и ЛНР – это как иракцы или афганцы, которые могут гибнуть десятками в терактах, но это мало кого волнует, потому что это другая, недемократическая, раса. На протяжении 8 лет в центре Европы велась охота на людей ради «европейских ценностей» и демократии, а по периметру российских границ размещалось различное вооружение. Хотя демократично и по-христиански было бы уважать жизнь и самобытность русских, украинцев, иракцев, сербов и т.д., а угрозы оставить для международного терроризма, с которым Европа еще не справилась.

    Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

    Те, кто выступает с позиций пораженчества, видят только «цивилизаторскую» миссию Запада, более того, верят в эту миссию как в нечто священное и спасительное. Это понятно с эмоциональной точки зрения, поскольку здравомыслящий человек не может хотеть войны и не может радоваться ее жертвам. Однако пораженцы не видят последствий угроз, которые последние годы по нарастающей сыпались в адрес России и касались не только руководства страны и олигархов, но общества и государства на карте мира и их места в истории. Об этом стоит задуматься, по крайней мере тем, кто связывает свое будущее именно с Россией. Исходя из западного цивилизаторского расизма последствия пораженчества для российского государства могут быть такими.

    Во-первых, русский мир и как определение, и как фактически существующее культурно-исторические пространство, будет разрушен. Представление о значимости русского мира и русского языка довольно быстро вытравят со всего постсоветского пространства, даже из дружественных сейчас нам республик Центральной Азии, где активно действуют американские и европейские НКО.

    Во-вторых, Россия будет расчленена, если не в государственно-правовом отношении, то де-факто, хотя на Западе давно повторяют, что, к примеру, Кавказ нашей стране не нужен, что Калининград уже готов вернуться в Европу, на Северо-Западе есть спорные территории, не говоря уже о Дальнем Востоке. Но раздробленности и распада в будущем вполне можно достичь и резко автономизировав все субъекты РФ в ослабленной стране. 

    В-третьих, ослабленная Россия в окружении военных баз НАТО у самой ее границы, а это уже было частично воплощено на практике, могла бы в ближайшем будущем занять роль сегодняшней Украины, но уже не в выяснении отношений России и Запада, а в жесткой конфронтации США и Китая. Если бы российское руководство бездействовало и верило, что ракеты НАТО не направлены на Россию, то наша страна через одно-два десятилетия стала бы полигоном для испытаний американского и китайского вооружения.

    В-четвертых, произошла бы стерилизация русской культуры и исторической традиции, ведущая к ее творческому и человеческому коллапсу. Это означает закрепление уже популярной среди части интеллигенции мифологемы про «отсталость русского народа», «догоняющее развитие общества», «неразвитость и привычку к подчинению», а все, что хорошее, было от Запада или осталось в «золотом XIX веке». Особым и целенаправленным нападкам подвергается российская христианская традиция в лице Русской православной церкви, чего только ей не приписывают политологи и журналисты в связи с 2014 годом и с военным конфликтом 2022-го. Ее позицию намеренно делают утрированно милитаристской, настаивают на необходимости нового церковного раскола на Украине, отделения от РПЦ Белоруссии, Молдавии и т.п. Расколется Церковь, уйдет духовная традиция, все великорусское, как и хотели большевики во главе с Лениным, останется в музеях.

    Именно этого желают пораженцы, которые теперь предлагают забыть о прошлом, забыть все, чем угрожали американцы или европейцы ранее, вернуться как бы к чистой морально-нравственной позиции. Но уже без русского мира, российской земли, которые оказались не нужны англосаксам. С этим пораженческим расизмом связана и столь агрессивная реакция в социальных сетях, в прессе, в ходе незаконных манифестаций на простой призыв к миру без осуждения всего русского и России (который, к примеру, сделал патриарх Кирилл, как и многие другие общественные лидеры). Агрессия в ответ на призыв к миру и безопасности связана с тем, что такой мир друзьям Украины на Западе не нужен. 

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