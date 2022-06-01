Антицерковная политика Киева является симптомом распада Украины

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Летний туризм в России столкнулся с противоположными трендами

Летний туризм в России оказался в уникальной ситуации Константин Михальчевский/РИА Новости
На туристическом рынке России сложилась необычная ситуация. С одной стороны, ряд регионов столкнулись с серьезным падением туристов, в их числе Крым. С другой стороны, есть регионы, которые, наоборот, наращивают турпоток. Такие разнонаправленные тенденции обычно не свойственны для отечественного туризма. Почему в этом году все пошло по новому сценарию? Подробности...
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Кто и как саботировал шестой пакет санкций против России

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С огромными усилиями Евросоюз все-таки выдавил из себя шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Но в итоге разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет напоминает решето и больше вредит самому ЕС, чем России. О каких уступках идет речь и кто эти «счастливчики»?  Подробности...
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Пропаганду радикализма в России спрятали в детскую игру

Рисованные персонажи объясняют участникам игры, как «партизанить» и соблюдать конспирацию Telegram
В Сети открыто действует Telegram-канал, через который российских подростков вовлекают в проукраинские акции. Подготовка «интернет-партизан» похожа на игру: на первых этапах – расклейка стикеров и распространение листовок, далее задания становятся сложнее и опаснее. Анонимные кураторы взяли за основу практику «групп смерти», считают эксперты. Кто может быть причастен к опасной игре, и как ее остановить? Подробности...
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Чем грозит возрождение немецкого духа милитаризма

Похоже, канцлер Шольц решил слегка возродить милитаристский дух Германии Michael Kappeler/Global Look Press
Германия должна создать самую большую армию Европы, заявил немецкий канцлер. Уже даже создан специальный фонд для финансирования этого проекта. Сейчас страна обладает небольшими вооруженными силами, даже по сравнению с численностью армии ФРГ в годы холодной войны. Сможет ли Берлин вновь превзойти всю Европу по военной мощи и против кого он намерен ее использовать?  Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Антицерковная политика Киева является симптомом распада Украины

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Православие на Украине, как и в России, является тем цементом солидарности, который скрепляет и общество, и государство, поэтому подрыв Церкви это и подрыв страны. Подробности...

Террористическое государство на Украине должно быть ликвидировано

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Почему они снова и снова стреляют в мирные города и села, точно зная, что там нет никаких военных целей? Потому что они террористы. Потому что для них это не война, а террористическая деятельность. Классика терроризма. Подробности...
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Иноагенты бывают не только за деньги

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
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    Роман Лункин

    Антицерковная политика Киева является симптомом распада Украины

    Роман Лункин
    исследователь религии, социолог, политолог
    		1 июня 2022, 11:54

    С началом активного противостояния России и Запада российское православие стало одной из главных мишеней для всех враждебно настроенных кругов – от американцев, традиционно сдерживающих Россию, до русских и украинцев, мечтающих о смене власти и развале государства. Для РПЦ этот момент истины наступил уже в 2018 году, когда Порошенко на закате своего президентского срока решил разыграть религиозную карту и создать свою собственную карманную церковь.

    Тогдашнему президенту Украины помог это сделать патриарх Константинопольский Варфоломей при прямой поддержке представителей Госдепа США, которые приветствовали «плюрализм» в религиозной жизни страны. Так, помимо ведущей гражданской силы общества – Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (более 12 тыс. приходов в составе РПЦ) – появилась Поместная церковь Украины (ПЦУ, от трех до пяти тысяч приходов). Однако ничего не получилось: УПЦ не разделилась и не откололась от РПЦ, а Порошенко проиграл выборы Зеленскому.

    В 2022 году стало очевидным, что само общество и власть на Украине раскололись, Порошенко попал под следствие и вроде бы уехал из страны, а Церковь осталась. Не рой яму другому, сам в нее попадешь. Однако для руководства УПЦ это единство дается все более и более тяжело. 27 мая состоялся Синод и Собор УПЦ, который принял решение обозначить в своих официальных документах свой самоуправляемый (автокефальный) статус, фактически убрав все, что касается принадлежности к Русской православной церкви. При этом формально украинские епископы не стали заявлять о своем отделении от РПЦ, не отказались открыто от принадлежности к Московскому патриархату.

    В решении Собора говорится только о несогласии с позицией патриарха Кирилла по поводу спецоперации. Эта ремарка соборян вполне понятна, учитывая радикализацию внутриполитической повестки на Украине и массовую антирусскую истерию в коридорах киевской власти и в европейских массмедиа. Сразу надо оговориться, что для каждого гражданского института, в том числе для Церкви, естественно провозглашать и следовать патриотическому мировоззрению внутри своей страны (РПЦ, к примеру, оказалась намного более патриотичной, чем многие НКО и «интеллектуальный класс»). Это было подчеркнуто и на Соборе 27 мая.

    Украинская церковь с самого начала спецоперации подвергалась нападкам со стороны националистов, в прессе множились фейки о том, что в храмах УПЦ хранится оружие и там не отпевают военнослужащих ВСУ (такие же фейки были в 2014-м), священников называли шпионами России и т. д. Несмотря на это УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием продолжала помогать всем нуждающимся, отпевать солдат, раздавать гуманитарную помощь. В какой-то момент даже офис президента Зеленского в лице Арестовича вынужден был призвать – «оставьте УПЦ в покое». Между тем агрессия в отношении Церкви стала нарастать, и из России трудно понять причины той антирелигиозной истерии, которая вдруг охватила политиков и чиновников в Киеве и в разных областях страны. Спецоперация обострила те противоречия, которые накапливались и ранее.

    Фото: Zuma/ТАСС

    Во-первых, прозападную группировку, которая пытается диктовать свои условия всему обществу, перестала устраивать УПЦ как структура с принципиальным разнообразием мнений, сочетаний русской и украинской культур, языков. Это просто стало ненужным.

    Во-вторых, киевской элите (личное мнение Зеленского тут вряд ли могло сыграть хоть какую-то роль) оказалась необходима «своя национальная церковь», поскольку ПЦУ таковой не смогла стать. ПЦУ в рамках постепенного развала страны стала, по сути, «несостоявшейся церковью» в «несостоявшемся государстве». «Своя церковь» означает контроль кадровой политики со стороны чиновников и четкое согласование политических заявлений УПЦ с офисом президента.

    Вместе с тем это можно сделать, только отделив УПЦ от РПЦ, то есть сделав ее только внутренней структурой Украины, а также сменив нынешних лидеров во главе с митрополитом Онуфрием. Многие епископы, возможно, и хотели бы получить новый независимый статус, но только не ценой подчинения киевским политикам. В-третьих, наличие единой УПЦ мешает антироссийским прозападным силам играть подавляющую идеологическую роль в украинском обществе, мешает проамериканской ПЦУ и Константинопольскому патриархату занять места в руководстве духовной и культурной жизнью страны. Тогда как именно «раскольники» – и есть те кадры, которые легче всего будет контролировать и из Киева, и из Львова, и из Варшавы, и т. д.

    Решения Собора УПЦ 27 мая и речь митрополита Онуфрия показали, что часть украинской элиты решила пожертвовать единой Церковью и фактически единой страной. Последние 30 лет среди политологов и украиноведов велись споры о том, как уживаются и соотносятся между собой Восток и Запад Украины, насколько губительным этот раскол может быть. Для Зеленского и его окружения вопрос о двух частях страны уже не стоит – Восток в духовном, культурном плане оказывается невостребованным, а церковь как символ единения двух частей Украины, а заодно и русских (и/или русскоязычных) и украинцев, вредна и антипатриотична. Это связано со стремлением элиты выжить, но провоцирует дальнейший раскол общества.

    Лидер УПЦ митрополит Онуфрий объявил в своем выступлении на Соборе 27 мая о том, что украинцы противостоят украинцам, то есть де-факто расширяется ареал гражданской войны, которая началась еще в Донбассе в 2014 году. Несмотря на всю помощь беженцам и участие в организации гуманитарных коридоров, священников УПЦ и верующих избивают, выгоняют из храмов, перерегистрируют приходы и переводят их насильно в ПЦУ. Особенно в Ивано-Франковской и Львовской областях районные чиновники просто запрещают деятельность УПЦ у себя на территории, а выгонять духовенство Украинской церкви приходят активисты ПЦУ и греко-католики. В Верховной раде рассматриваются законопроекты о расформировании УПЦ и передаче, к примеру, Киево-Печерской лавры «раскольникам». Действует также закон, принятый еще при Порошенко, который облегчает смену юрисдикции в ходе приходского собрания, чем стали пользоваться «раскольники» и националисты, собирая свои альтернативные сходы. С 2014 года из УПЦ в ПЦУ было переведено около 500 приходов.

    Оказавшись в агрессивной среде, церковь выживает, учитывая свой богатый исторический опыт. Собор 27 мая устранил формальный повод для запрета УПЦ, убрав из документов упоминания о связи с РПЦ. Еще при Порошенко был принят закон о том, что Украинскую церковь надо принудить называться «РПЦ в Украине», иначе ее можно лишить имущества, а кадровую политику будет контролировать власть. Зеленский приостановил действие этого закона, но депутаты Верховной рады предлагают тот же закон принять в более жесткой форме для ослабления УПЦ. Теперь никакого юридического и даже канонического в церковном смысле повода обвинять УПЦ в связях с Москвой у Рады нет.

    Однако же и проклинать РПЦ в целом у УПЦ нет ни повода, ни желания, но есть практическая необходимость обустроить жизнь духовенства и верующих, которые не хотят никак менять свой статус, хотят жить не только в мире с Московским патриархатом, но и в его составе. Таким образом, Собор 27 мая принял решение, что каждая епархия и епископ могут у себя на месте решать вопрос о самоуправлении, если отсутствует связь с центром. Аналогичное решение в ходе гражданской войны в 1920 году принял патриарх Тихон, разрешивший епископам самим решать все вопросы церковного управления и создавать свои временные церковные структуры. В чем необходимость этого решения?

    В ходе спецоперации 12 епархий УПЦ в Донбассе и прилегающие к ним находятся в зоне боевых действий, три епархии УПЦ с 2014 года находятся на территории, которая включена в состав России (Симферопольская, Джанкойская, Феодосийская). Часть епархий занимает территории ДНР и ЛНР, а часть в будущем может войти в состав РФ. Более двух тысяч приходов УПЦ находятся в зоне конфликта либо под контролем России и российских войск. В свете решений Собора УПЦ 27 мая Симферопольская епархия уже заявила, что голосовала против решений Собора, а Донецкая епархия – что в ее жизни ничего не изменится, впрочем, как и в жизни других епархий. Никого не обязали вносить изменения в Устав и отказываться от РПЦ.

    Сложно сказать, смогут ли эти церковные хитрости защитить украинское православие от дальнейшей фрагментации, все-таки священники и епископы тоже люди со своими слабостями и достоинствами. Однако решения Собора 27 мая и антицерковная политика властей являются симптомами возможного распада самого украинского государства. Православие на Украине, как и в России, является тем цементом солидарности, который скрепляет и общество, и государственное единство, поэтому подрыв Церкви это и подрыв страны. Власти планомерно разрушают центр такой солидарности (это дрейф от украинства с элементами русскости к вестернизации и «ополячиванию»).

    Кроме того, ни у кого в Евросоюзе и США не вызывает нареканий политика по подчинению Церкви власти, нарушения свободы совести, при том, что Украина всегда славилась своим религиозным плюрализмом и свободой. И этот фундамент общества также разрушается. Как гласит евангельская истина, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Но Церковь существует даже тогда, когда меняются государственные границы.

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