Проповедь Антихриста. Навальный проявил себя как настоящий Антихрист.

Объявил себя идеальным человеком в ходе выступления на суде («я как идеальный человек, отмечался, возродился из реанимации» и т. д.).

Заявил о божественном вдохновении и своем блаженстве как ищущего правды.

Объединил в заповедях Евангелие с фэнтези («Гарри Поттером»), «Братом-2» («Сила в правде») и с безумным ученым Риком из мультика, который призывал рисковать, иначе распадетесь на молекулы.

Пообещал всем предельного счастья в конце, долгой жизни и т. д., счастливой России.

Ради счастья надо, видимо, верить в него.

Более безответственную и самонадеянную речь трудно себе представить.

Реформатор Навальный как всадник Апокалипсиса куда-то скачет, им восторгаются. Сам Навальный резко настроен при этом против РПЦ, делал перепост статей наших неолибералов с критикой Церкви как «прислужницы режима», «провалившей свою миссию». То есть он еще и антицерковный духовный лидер, обещающий светлое будущее.

За оскорбление Навального как сакральной персоны скоро начнут отлучать представители «секты Навального» (критиковать Навального только потому, что он в тюрьме, уже запрещают).

Другой вопрос – почему же становится, не первый раз в российской истории, столь востребованным именно слепой разрушитель с нелепыми и пустыми идеями, с личными чарами и обаянием, с мечтой о будущем счастье.

Источник: Блог Романа Лункина