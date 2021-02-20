Навальный проявил себя как настоящий Антихрист

Взгляд
20 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 23:51  |  vz.ru
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Белоруссия перестала кормить литовские порты

Белоруссия готова везти свои нефтепродукты через российские порты Виталий Тимкив/РИА Новости
Минск согласился отправлять свои нефтепродукты в Европу через порты России. Первые поставки ожидаются уже в марте 2021 года. Почему Белоруссия так долго шла к этому решению и какие последствия это будет иметь для портов Прибалтики? Подробности...
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Почему американцам не нужен диалог с Россией

Тогда, в 1986-м, советские люди были поражены возможностью прямого разговора с Америкой Юрий Белинский/Фотохроника ТАСС
Ровно 35 лет назад, во времена перестройки, СССР и США провели телемост Ленинград – Сиэтл, ставший переломным в отношениях сверхдержав. Ведущий того исторического эфира журналист Владимир Познер уверен, что и сейчас есть необходимость такого формата общения. По его словам, российский Первый канал открыт для проекта, но в Вашингтоне идея возобновить телемосты никого не заинтересовала. Почему у Америки нет никакого желания вернуться к искреннему диалогу с Россией? Подробности...
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Почему черные актеры теперь играют белых

Отмечается, что фильм прольет феминистский свет на жизнь и казнь Болейн, переосмыслив ее борьбу с патриархальным обществом Англии времен Тюдоров Channel 5
Новость о том, что британский телеканал утвердил на главную роль в сериале об Анне Болейн чернокожую актрису, вызвала в России насмешки и воспоминания о неграх – русских князьях в более раннем сериале про Екатерину II. Как выяснилось позднее, про российскую императрицу изначально снимали комедию. С Анной Болейн все тоже не просто: у кастингов со «сменой цвета» есть серьезные основания. Подробности...
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Чего добьется Макрон фрондерством в НАТО

Рассуждения Макрона о НАТО на удивление похожи на риторику его российского коллеги REUTERS/Gonzalo Fuentes
Президент Франции подтвердил репутацию главного вольнодумца в Североатлантическом альянсе. Год назад он констатировал «смерть мозга» НАТО, а теперь заявил, что альянс продолжает «бороться с Варшавским договором», хотя того уже давно не существует, и тем самым «раскалывает» Европу. Почему Макрон почти дословно повторяет тезисы Путина и долго ли еще союзники будут терпеть подобные выходки Франции?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Навальный проявил себя как настоящий Антихрист

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Реформатор Навальный, как всадник Апокалипсиса, куда-то скачет, им восторгаются – слепой разрушитель с нелепыми и пустыми идеями. Подробности...

Что построили на Украине за семилетку Евромайдана

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Украина переживает сегодня исторический момент собственного тоталитаризма, который постепенно развивался в стране семь лет, нормализуя самые бесчеловечные практики. И сегодня, на волне кризиса, он вполне созрел для нового качественного скачка. Подробности...
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Пришло время переписать правила мировой торговли

Александр Лосев
Александр Лосев, гендиректор УК «Спутник – Управление капиталом», эксперт клуба «Валдай»,
И у России, чей экспорт участвует примерно в трети мировых цепочек создания добавленной стоимости, есть полное право принять участие в создании новых, более справедливых правил мировой торговли, адаптированных к реалиям третьего десятилетия XXI века и нормам международного права. Подробности...
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Байден увеличит США на пару штатов

Москва и Минск наказали Литву

Острый кризис в Грузии

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
Вы когда-либо брали ипотечный кредит?
  • Да, и он уже возвращен

  • Да, и сейчас выплачиваю

  • Нет, но планирую

  • Нет, и не планирую
Идея какого памятника на Лубянской площади в Москве вам нравится больше?
  • Александру Невскому

  • Ивану III

  • Феликсу Дзержинскому

  • Юрию Андропову

  • Восстановить фонтан

  • Оставить площадь свободной
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    Роман Лункин

    Навальный проявил себя как настоящий Антихрист

    Роман Лункин
    исследователь религии, социолог, политолог
    		20 февраля 2021, 22:16

    Проповедь Антихриста. Навальный проявил себя как настоящий Антихрист. 

    Объявил себя идеальным человеком в ходе выступления на суде («я как идеальный человек, отмечался, возродился из реанимации» и т. д.).

    Заявил о божественном вдохновении и своем блаженстве как ищущего правды.

    Объединил в заповедях Евангелие с фэнтези («Гарри Поттером»), «Братом-2» («Сила в правде») и с безумным ученым Риком из мультика, который призывал рисковать, иначе распадетесь на молекулы.

    Пообещал всем предельного счастья в конце, долгой жизни и т. д., счастливой России.

    Фото: Babushkinsky District Court of Moscow/REUTERS

    Ради счастья надо, видимо, верить в него.

    Более безответственную и самонадеянную речь трудно себе представить.

    Реформатор Навальный как всадник Апокалипсиса куда-то скачет, им восторгаются. Сам Навальный резко настроен при этом против РПЦ, делал перепост статей наших неолибералов с критикой Церкви как «прислужницы режима», «провалившей свою миссию». То есть он еще и антицерковный духовный лидер, обещающий светлое будущее.

    За оскорбление Навального как сакральной персоны скоро начнут отлучать представители «секты Навального» (критиковать Навального только потому, что он в тюрьме, уже запрещают).

    Другой вопрос – почему же становится, не первый раз в российской истории, столь востребованным именно слепой разрушитель с нелепыми и пустыми идеями, с личными чарами и обаянием, с мечтой о будущем счастье.

    Источник: Блог Романа Лункина

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