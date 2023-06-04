«Троица» Андрея Рублева как символ сакральной победы

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Как Запад мешает российским газовым проектам

Западные турбины используются в процессе производства СПГ и для выработки электроэнергии на наземной электростанции, которая питает завод Максим Блинов/РИА Новости
Новый крупный газовый проект в России «Арктик СПГ – 2» должен запуститься уже в этом году. Однако проект испытывает проблемы с критически важным газовым оборудованием. Это может серьезно затормозить сроки запуска завода. Тогда как России важно наращивать экспорт газа на фоне обвала его продаж в европейском направлении. Есть ли выход из сложной ситуации? Подробности...
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США скрывают свою выгоду от конфликта на Украине

Блинкен лично запорол перезагрузку отношений США и КНР REUTERS
Вашингтон вмешался в конфликт на Украине и противостоит Москве для того, чтоб лучше противостоять Пекину. Такие выводы можно сделать из заявления главы Госдепартамента США Энтони Блинкена. Разумеется, он недоговаривает – польза от конфликта для американцев в другом. Но хорошо, что он говорит именно это: некомпетентность Блинкена работает на Россию. Подробности...
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Искусственный интеллект разочаровал военных

Боевой дрон под управлением искусственного интеллекта уничтожил оператора US Air Force/Lt. Col. Leslie Pratt
Полковник ВВС США Такер Гамильтон сообщил о компьютерной имитации применения боевого дрона под управлением искусственного интеллекта, в ходе которой ИИ атаковал самого оператора и вышку связи. Вскоре ВВС США опровергли эксперимент, но специалисты в это не поверили и указали на опасность реального проведения таких опытов. В итоге эта история поставила перед экспертами ряд этических вопросов.  Подробности...
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Как США могут помочь процветанию России

Госсекретарь США Блинкен – лжец и лицемер Andrew Harnik/AP/ТАСС
«Мирная, безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», заявил не кто-нибудь, а госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова являются не просто феерическим образцом лжи и лицемерия. Блинкен пытается скрыть то, как на самом деле вели себя США по отношению к России все последние десятилетия. Если же США действительно хотят что-то исправить – им следует сделать вот какие шаги. Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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«Троица» Андрея Рублева как символ сакральной победы

Роман Лункин
Роман Лункин, исследователь религии, социолог, политолог
Культурно-историческая роль иконы «Троица» Рублева в воплощении идеи Святой Руси. В этом смысле икона равноценна, как символ, Киево-Печерской лавре и Киеву, которые пока не являются российскими. Подробности...

Брусиловский прорыв показал, что воспользоваться победой важнее, чем ее одержать

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
4 июня 1916 года Юго-Западный фронт под командованием генерала Алексея Брусилова начал наносить серию ударов по австро-венграм. Предприятие имело неожиданный для многих успех – позиционный фронт был прорван. По меркам Первой мировой это было довольно редким явлением. Но это было только началом дела. Подробности...

ЮАР пытается избавиться от колониального «ордера»

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Достижение подлинной независимости в случае с Африкой станет, наверное, наиболее сложным и длительным процессом. Южно-Африканская Республика, как страна-участница БРИКС, уже стала лидером этого движения. Подробности...
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Кому нужен украинский язык в России

Выгоды США от конфликта на Украине

НАТО и ЕС обломали Зеленского

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    «Троица» Андрея Рублева как символ сакральной победы

    Роман Лункин
    исследователь религии, социолог, политолог
    4 июня 2023, 14:00

    Контраст между расколом страны на Украине и стремлением к общему солидарному ответу на нынешние вызовы в России растет все больше. Поклонение святыням, возрождение памяти о былых героях всегда вдохновляло людей, заставляло задуматься о сохранении себя и своей идентичности в самых разных смыслах, в том числе и в смысле защиты от противника. 16 мая Синод РПЦ поблагодарил президента Путина за то, что он решил передать Церкви икону Андрея Рублева из Третьяковской галереи, а также серебряную раку святого Александра Невского из Эрмитажа.

    Икона Троицы Андрея Рублева стала тем самым символом единства страны, ее истории, устремлений и интересов. Как отметили члены Синода, «мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена Церкви, чтобы народ наш мог молиться перед этой святыней, испрашивая благословение Божие и на страну, и на Церковь».

    Таким универсальным символом икона стала именно в ХХ веке, поскольку, по существу, была открыта и расчищена от предыдущих наслоений только в 1900-х годах. Затем икона стала всемирно известной святыней – теперь практически в любой стране мира икону Рублева можно встретить не только в православных, но и в католических и протестантских храмах. В какой-то степени она стала посланницей российского православия и русского мира на земле. В советский период икона также пользовалась большой популярностью. После фильма «Андрей Рублев» Тарковского отношение к Троице, как к сердцу русского искусства, объединило и светскую интеллигенцию, и церковную общественность, верующих.

    Но судя по реакции директора Пушкинского музея Елизаветы Лихачевой на передачу Троицы РПЦ, часть интеллигенции отнюдь не готова рассматривать икону в церковном контексте, хотя памятник культуры передан не просто в церковь, а фактически из музея в музей. Троице-Сергиева лавра, где шедевр будет находиться после пребывания в храме Христа Спасителя (под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи при строгом контроле температурно-влажностного режима), одновременно является государственным музеем-заповедником, где также работают те же самые искусствоведы.

    Икона Троицы Рублева стоит вне ряда любых других святынь, в том числе и чудотворных икон, частиц мощей святых, как св. Пантелеимона-целителя. Или же, к примеру, пояса Богородицы, к которому в Москве стояли в очереди десятки тысяч людей десять лет назад. Исторически сложилось, что Троица стала символом Руси изначальной, молодого православия, приобретшего собственный голос, свои краски, свою идентичность в начале XV века. Образ Троицы для верующих не может быть утилитарным и стоять в ряду образов других святых, даже мощей преподобного Сергия Радонежского, к которому идут поклониться со всей России. Дело в том, что Троица – это не близкий и родной Николай Чудотворец, а это воплощение самого Бога в его непознаваемости, икона как богословие в красках, как писал князь Евгений Трубецкой.

    Фото: Чингаев Ярослав/Агентство «Москва»

    Догмат о Троице подразумевает неслиянность и нераздельность трех ипостасей. Перед иконой Рублева никому не придет в голову молиться лишь одному из ангелов – они составляют единый образ. В связи с этим Троица носит объединяющий характер и для верующих, и для Церкви, и для российской истории в целом, для понимания того, почему же Россия – это самобытное государство-цивилизация.

    Однако и для условно неверующих, агностиков или, более широко, светской интеллигенции Троица имеет особое мистическое значение благодаря тому, что это произведение искусства выходит из общего ряда. Государство в период кризиса использует все ресурсы, которые способны консолидировать общество. И если на Украине для этого разрушают церковь, устраивая массовые гонения на Украинскую православную церковь и ее духовенство, то в России возвращают иконы в их сакральное пространство.

    Передача иконы Троицы РПЦ является важным символическим шагом для консолидации общества вокруг власти и патриотической идеи противостояния России с ее традиционными ценностями неолиберальному Западу. По сути, и патриарх, и президент описывают это противоборство как борьбу суверенных консервативных ценностей и нашей самобытности с антиидентизмом и колониализмом, который готов переделать и сломать любое общество и его границы.

    На ваш взгляд

     
    Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:




    Обсуждение:  28 комментариев

    Троица Рублева – это символ русской идентичности, нашего самобытного православия, шедевр, который стоит в центре русской культуры и олицетворяет эту культуру. Это цельность веры и человека в противовес трансформации индивидуума, его разума и пола, которую предлагает «либеральная демократия».

    Для всего христианского мира Троица – это воплощение духа русского православия, художественное изложение догмата о Святой Троице. Вместе с тем большое значение приобрела культурно-историческая роль иконы как главного воплощения идеи Святой Руси. В этом смысле икона равноценна, как символ, Киево-Печерской лавре и Киеву, которые пока не являются российскими, а лавра в Киеве занята чиновниками украинского режима. Поскольку Киев и Киевская лавра для нас символически потеряны как исток Святой Руси, то новым истоком стала Троица Рублева. После того, как был возвращен Крым, постепенно при активном участии митрополита Псковского Тихона (Шевкунова) стала развиваться идея Херсонеса как колыбели христианской государственности, места, где был крещен князь Владимир Святой.

    В сегодняшней геополитической ситуации, как подметил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, сакральное, символическое значение раки и гробницы Александра Невского как святого защитника и покровителя русского воинства и русской дипломатии гораздо важнее, чем их художественное значение: «Шедевр искусства нужно и сберечь, и сделать его всем доступным, чтобы он выполнял свою функцию. И так помог нашей Победе». Те же самые слова можно отнести и к рублевской Троице.

    Критики решения о передаче иконы Русской православной церкви отмечали, что она не была чудотворной, не мироточила и т. п., хотя это не является обязательным условием для почитания иконы. Теперь люди нуждаются в чуде, ждут знака свыше, стараясь гнать от себя страхи и опасения – и чудо, по сути, уже произошло.

    Поклонение этой иконе в праздник Троицы соберет сотни, а может быть со временем и миллионы людей, для многих это будет вдохновением и твердым осознанием того, что Святая Русь никуда не делась и ее святыня с нами.

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