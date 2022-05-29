Синод РПЦ выразил поддержку УПЦ в связи с давлением с разных сторон

Синод Русской православной церкви (РПЦ) по итогам Собора, который состоялся в Киеве, выразил Украинской православной церкви (УПЦ) поддержку в связи с беспрецедентным давлением с разных сторон. Об этом говорится в постановлении Священного синода РПЦ.

«Выразить всемерную поддержку и понимание архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Украинской православной церкви, подвергающейся беспрецедентному давлению со стороны представителей раскольнических структур, местных властей, средств массовой информации, экстремистских организаций и националистически настроенной части общественности», – говорится в постановлении, которое процитировал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает ТАСС.

Митрополит Иларион подчеркнул, что принятые Собором Украинской православной церкви дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, требуют рассмотрения Священным синодом Русской православной церкви.

«Комментируя решения Священного синода, я хотел бы сказать не о том, что произошло в Киеве, а о том, что там не произошло. Есть такое мнение, что Украинская православная церковь отделилась от Русской православной церкви, это не так. Никакого заявления об отделении от Русской православной церкви не было. Не было сделано никакого заявления о том, чтобы у Украинской православной церкви появился какой-то новый статус. Наоборот, в очередной раз она подтвердила, что обладает статусом независимости и самостоятельности, который был дан ей еще в 1990 году», – добавил он.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что разделение православных людей России и Украины исходит не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты.

В пятницу Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости.

Накануне в РПЦ отреагировали на объявление УПЦ независимости, отметив, что единство Русской и канонической Украинской православных церквей (РПЦ и УПЦ) остается.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, к чему приведет объявление УПЦ независимой в разгар боевых действий на Украине.