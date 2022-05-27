Украинская православная церковь откололась от Москвы

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27 мая, пятница  |  Последнее обновление — 23:51  |  vz.ru
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Что Россия получит от присоединения Запорожья

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Новые власти Запорожской области обозначили стратегический курс: этот регион, вслед за Херсонщиной, намерен войти в состав России. Возвращение должно начаться после освобождения областной столицы, которую пока удерживают украинские войска и нацбаты. Что сулит России воссоединение с этими землями?  Подробности...
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В столкновении с Западом рождается национальная идея России

России надо извлечь, в том числе негативные, уроки из советского прошлого, считают философы Максим Блинов/РИА Новости
Россия стала «фронтменом» цивилизационного столкновения с коллективным Западом. На фоне украинской спецоперации рождается новая национальная идея. Об этом заявили участники российского философского конгресса, открывшегося в Москве. Подробности...
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Зачем Джонсон создает альянс врагов России

Джонсон предложил Польше и Украине создать альтернативу ЕС во главе с Британией Czarek Sokolowski/AP/ТАСС
Борис Джонсон предложил Польше, странам Прибалтики и Украине создать новый альянс, направленный против России, сообщает итальянская пресса. По замыслу британского премьера, «политический, экономический и военный союз» должен стать альтернативой ЕС и, помимо России, противостоять Германии. Каких целей добивается Лондон и каковы перспективы Британии возглавить новую силу в Европе? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

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По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Бигтех давно сросся с Белым домом

Никита Данюк
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Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
До каких еще пределов будет в Европе простираться украинская монументальная пропаганда? Осквернение могил, проще говоря. И русских, и не русских – как на Пер Лашез. Подробности...
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Дмитрий Евстафьев
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    Украинская православная церковь откололась от Москвы

    История УПЦ может закончиться одновременно с историей независимой Украины
    		   27 мая 2022, 23:44
    Фото: Петр Сивков/ТАСС
    Текст: Артур Приймак,
    Андрей Резчиков,
    Михаил Мошкин

    Каноничная, признанная всем христианским миром Украинская православная церковь объявила о полной независимости от РПЦ, которую до того считала церковью-матерью. Киевские священники готовы слиться с раскольничьей «Православной церковью Украины», созданной под патронажем Порошенко. К чему приведет новая церковная смута в Киеве в разгар боевых действий?

    В пятницу Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующие решения приняты на Соборе в Киеве в пятницу. До этого Украинская церковь входила в состав Русской православной церкви Московского патриархата как самоуправляемая структура. В церковной терминологии, РПЦ находилась по отношению к украинским православным в положении церкви-матери. Украина, так же как и Донбасс, традиционно относятся к канонической территории Русской церкви.

    Отдельным пунктом УПЦ (уже не УПЦ МП) выразила несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно специальной военной операции на Украине. Еще более показательно, что Украинская православная церковь намерена вступить диалог с недавними оппонентами из раскольничьей группировки, именующей себя «Православной церковью Украины» – если активисты «ПЦУ» прекратят захватывать храмы каноничной церкви.

    Напомним, что совсем недавно признанная всем православным миром УПЦ МП была на положении гонимой. В 2018 году от церкви и ее главы, митрополита Онуфрия требовали сменить название церкви – и четче прописать ее связь с «иностранной» Русской церковью. А в марте этого года в Верховную раду был внесен законопроект о запрете на Украине Русской православной церкви (частью которой тогда была УПЦ МП) и изъятии всего ее имущества.

    В мае деятельность каноничной Украинской церкви была запрещена в отдельно взятых городах – Конотопе Сумской области и Броварах Киевской области. Теперь, по всей видимости, в руководстве УПЦ рассчитывают, что отношение киевских властей к этой церкви смягчится. Но очевидно, что показательный разрыв с Москвой лишь ослабит каноническую церковь в ее противостоянии с многочисленными раскольниками, считают эксперты.

    В самом решении киевских иерархов церкви о самостоятельности УПЦ нет ничего экстраординарного – по такому пути шли многие поместные церкви. «Украинская церковь сегодня  теоретически имеет не меньше прав на институт патриаршества, чем Грузинская в 1917 году, когда там было восстановлено патриаршество. Тогда, несмотря на то, что патриарх Московский Тихон первоначально высказался против патриаршества в Грузии, раскол был преодолен», – привел в комментарии газете ВЗГЛЯД исторический пример выпускник Киевской духовной академии, протоиерей Евгений Субтельный, благочинный приходов Южного Карачаево-Черкесского церковного округа Пятигорской епархии РПЦ.

    Но с другой стороны, следует учесть, что решение Собора Украинской церкви о независимости было принято, во-первых, на фоне боевых действий, а во-вторых, в ситуации раскола. Напомним, что церковная смута на современной Украине тянется с начала 1990-х. На протяжении десятилетий одновременно действовали: каноническая УПЦ, признающая главенство Московского патриархата, а также непризнанные религиозные организации – «Украинская автокефальная православная церковь» и возникшая в 1992 году «Украинская церковь Киевского патриархата» во главе с самопровозглашенным патриархом Филаретом. Заметим, что Московский патриархат отлучил Филарета от церкви и предал анафеме.

    Раскольники были особенно активны на Западной Украине, центр страны и особенно Юго-Восток всегда оставались оплотом УПЦ МП. Крестные ходы, которые каноническая церковь проводила в Киеве на Пасху, собирали сотни тысяч верующих (в 2021 году – 350 тысяч), что заставляло украинский режим так или иначе считаться с УПЦ, которую считали промосковской.

    При Викторе Ющенко и Петре Порошенко киевская власть активно лоббировала создание «единой украинской поместной церкви» в пику канонической УПЦ МП, объединявшей большинство православных верующих. В 2018 году не без участия Порошенко была провозглашена «Православная церковь Украины», которая год спустя получила статус автокефальной от Константинопольского патриарха Варфоломея. Большинство поместных православных церквей не признали образование ПЦУ, а канонические Русская и Украинская церкви разорвали общение с Константинополем.

    Единую церковь создать не удалось, несмотря на все старания тогдашнего президента Украины – Филарет, претендовавший на главенство в ПЦУ рассорился с руководителем новосозданной структуры, митрополитом Епифанием (Думенко). Кураторы проекта «ПЦУ» – Константинопольский патриархат и посольство США  в Киеве встали на сторону Епифания. Филарет объявил о воссоздании своего «Киевского патриархата». Таким образом раскол продолжил углубляться.

    При этом все эти годы типичным явлением были попытки националистов и сторонников раскольничьих группировок захватить храмы УПЦ МП. Такие инциденты имели место и на днях – причем они явно участились. Как сообщил портал «Православие.ру», в минувшее воскресенье боевики «Правого сектора*» захватили храм УПЦ в честь Вознесения Господня в селе Сулимов Львовской области и не пустили более сотни верующих на богослужение. В тот же день в этот же день в Воскресенском храме города Стрый в той же Львовской области настоятелю отцу Владимиру плеснули в лицо раствор зеленки. Нападение на священнослужителя произошло прямо во время литургии. Выходки радикалов происходили не только на Галичине.  В селе Чернятин Винницкой области сторонники ПЦУ сорвали богослужение.

    «Выкрикивая патриотические лозунги, матерные слова и угрозы в адрес священника и прихожан, активисты выгнали верующих на улицу,

    а в храме провели так называемое собрание общины и перевели приход в ПЦУ, – передает «Православие.ру». Одновременно с нападениями на храмы местные власти принимали упомянутые выше решения о запрете УПЦ МП на локальном уровне.

    Дальнейшие отношения УПЦ с раскольниками из ПЦУ – весьма сложный вопрос, замечает протоиерей Евгений Субтельный. «Дело в том, что эту структуру признал канонический патриарх Константинопольский Варфоломей, руководство ПЦУ является подчиненными Варфоломею архиереями Константинопольского патриархата. Даже Филарет (Денисенко) является формально каноническим митрополитом Вселенского патриархата», – напомнил священник. Отец Евгений предположил, что  Варфоломей может впоследствии отозвать данный им ПЦУ томос – то есть указ о признании автокефалии (самостоятельности) ПЦУ. Впрочем, такая вероятность невысока, заметил священник.

    Более вероятно, что, разорвав с Русской церковью, УПЦ окажется уязвимой в окружении разного рода раскольников, которые давно уже присматриваются к ценным объектам имущества, в первую очередь к Киево-Печерской и Почаевской лаврам.

    Создав еще один раскол, УПЦ фактически обрекла себя на самоуничтожение, считает директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев. «27 мая стало днем кончины Украинской православной церкви Московского патриархата, – подчеркнул Силантьев. – УПЦ МП и так уже умирала, незачем усугублять ее муки.

    На освобожденных территориях Украины отныне будут Россия и Московский патриархат.

    На пока не освобожденных территориях верные канонам украинские священники уйдут в подполье, неверные разойдутся кто куда, в том числе и в раскольничью «ПЦУ».

    История Малороссии уже знает опыт подпольного православия, отметил религиовед. Силантьев напомнил, как после Брестской унии 1596 года – формального присоединения православных Речи Посполитой к католической церкви – значительная часть православных нынешних Украины и Белоруссии отказалась признавать власть папы Римского и ушла на нелегальное положение. Религиовед напомнил также о тайном исповедании русского православия формальными униатами на входившей в состав Австро-Венгрии Западной Украине в конце XIX – начале XX века. «Эти формальные униаты – реальные православные дали Русской православной церкви немало исповедников и мучеников, пострадавших за любовь к православию и России», – сказал эксперт.

    «Украинская православная церковь Московского патриархата закончила свою историю вместе с тем, как заканчивает сейчас свою историю независимая Украина образца 1991 года, – резюмировал Силантьев – Украинская церковь после сегодняшнего решения на не освобожденной Украине будет уже никому не нужна. Нормальные люди там, сидя в подполье,  будут ждать российских военных, другие уйдут в раскол».

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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