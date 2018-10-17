За что Порошенко удостоился сравнения с Троцким

В РПЦ назвали началом гонений то, что происходит сейчас вокруг святыни русского православия на Украине – Почаевской лавры. Украинское государство в лице минюста и прокуратуры отбирает монастырь у канонической церкви, якобы по требованию музейных работников. Но выгодополучатели очевидны. Почему Порошенко и Филарет начали свою атаку именно с Почаева?

«Вынуждены констатировать, что в настоящее время действующая украинская власть взяла курс на уничтожение монашества на территории Западной Украины». Так в Свято-Успенской Почаевской лавре оценили действия Киева «уточнению юридического статуса» этой святыни русского православия на Западной Украине.

«Вынуждены констатировать, что в настоящее время украинская власть использует коммунистические методы борьбы с православной Церковью», – написали монахи на сайте лавры. К слову, коммунистам, включая активистов гонимой компартии Украины, возможно, не следует сразу обижаться: действия киевских властей сравнили с политикой человека, одиозного и для многих коммунистов, а именно – Льва Троцкого. Именно с его подачи, с одной стороны, отбирались храмы, а с другой – поддерживался раскол (тогда это были обновленцы).

Напомним, что накануне украинский минюст отменил передачу комплекса сооружений Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Поясним: этот монастырь – второй величине на Украине, основанный еще в XIII веке монахами Киево-Печерской лавры, бежавшими от татарского нашествия – де-юре не принадлежит церкви. Собственник монастырского комплекса – государство, а духовенству лишь «дали попользоваться».

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Официально жалобу на УПЦ МП (которая якобы «незаконно перерегистрировала» свои права пользования) подал Кременецко-Почаевский историко-архитектурный заповедник, а минюст лишь прислушался к просьбе жалобщиков. Напомним также, что в середине ноября главное управление нацполиции по Тернопольской области (к которой и относится Почаев) возбудило уголовное дело по передаче нескольких сооружений лавры в пользование Украинской православной церкви (УПЦ) в 2003 году по указу Виктора Януковича – на тот момент премьер-министра.

Но ни у кого не вызывает сомнения, кто стоит за «жалобой музейщиков». В октябре министр культуры Украины Евгений Нищук заявил: музейные работники должны за день провести полную инвентаризацию всех икон и других культурно-исторических ценностей в храмах канонической УПЦ МП. Министр принял это решение в качестве реакции на «обращение депутата Верховной рады Украины Юрия-Богдана Шухевича (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) относительно возможной угрозы незаконого вывоза культурных ценностей из религиозных сооружений УПЦ».

Юрий Шухевич – многолетний глава УНА-УНСО*, сын главкома ОУН*-УПА* и по совместительству замкомандира 201-го батальона шуцманшафта СС Романа Шухевича. Но и этот обладатель знакового для нынешней Украины имени – явно не сам выступил инициатором. В сентябре украинский минкульт начал процесс описи имущества УПЦ МП – а такие решения без участия президента Петра Порошенко не принимаются. Не иначе как для прикрытия, СБУ в октябре заявила о «разоблачении» очередного коварного плана России: «страна-агрессор» якобы спровоцирует украинских националистов на захваты храмов УПЦ Московского патриархата, чтобы вызвать гнев мирового христианства.

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Но вряд ли Москва могла «споровоцировать» так называемого киевского патриарха Филарета Денисенко, который уже успел присовокупить к своему титулу слова «Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр Священноархимандрит». Филарет открыто заявил, что все лавры, находящиеся на территории Украины, рано или поздно будут принадлежать украинской автокефальной церкви, формируемой сейчас при участии Константинополя.

Как накануне отмечала газета ВЗГЛЯД, Филарет спит и видит главной новой поместной церкви если не себя, то своего протеже, и еще до получения томоса от Константинопольского патриарха Варфоломея вновь сколачиваемая структура в духе рейдерских захватов (но отнюдь не в христианском духе) намерена «отжать имущество» у каноничной церкви.

Как мы можем судить по происходящему на глазах у всего мира, никаких спровоцированных Москвой нападок националистов не происходит – Почаевскую лавру отбирают «по закону». Примерно таким же образом, каким Порошенко решил отобрать киевскую Андреевскую церковь у раскольничьей «Украинской автокефальной церкви» и передать ее Константинопольскому патриархату – в качестве, по сути, взятки за томос.

В случае с Почаевской лаврой и другими монастырями и храмами канонической церкви вряд ли все пройдет легко и безболезненно. Особенно если вспомнить сравнительно недавнюю историю. В 1992 году братия без насилия, но решительно изгнала тогдашнего наместника, епископа Иакова (Панчука), когда тот поддержал раскол Филарета, нынешнего самозваного «патриарха Киевского», и стал поминать на службах патриарха Константинопольского Варфоломея и тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука. Почаевская лавра всегда воспринималась как форпост единого русского православия на Галичине – и любая «евроинтеграция» здесь воспринимается особенно болезненно: жива память о том, как во время австро-венгерской оккупации (1915-1916 годы) монахов отправили в концлагерь, а на территории обители разместили кафе-шантан и синематограф.

Большинство украинцев, которые относят себя к канонической Украинской церкви, расценят нынешние действия украинских властей как покушение на свои религиозные права и начало гонений против УПЦ, – заявил в субботу заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы – и это может привести к началу гонений на духовенство УПЦ. Так происходящее вокруг Почаевской лавры оценил замглавы Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

Профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД:

«Всё вполне предсказуемо. Очевидно, что против канонической церкви начинаются гонения, и мы наблюдаем момент начала этих гонений».

Вслед атакой на Почаевскую лавру могут найтись аналогичные предлоги и для других монастырей и храмов, в том числе для Киево-Печерской лавры, полагает собеседник. «Тем более, что Киево-Печерская лавра лишь передана в пользование церкви, но находится в собственности государства. Монастырь – живой организм, так что легко найти повод придраться к чему-либо, усмотрев этом «нарушение», – отметил Петрушко.

Эксперт подчеркнул: Свято-Успенская Почаевская лавра находится в более уязвимом положении. В Тернопольской области сильны позиции греко-католиков (униатов) и раскольников, вроде «Киевского патриархата» Филарета Денисенко. Действительно, большинство верующих здесь – униаты (Ватикану подчиняются более 700 приходов), под три сотни приходов раскольничьей «Украинской автокефальной церкви» (маргинальной в масштабах Украины), более двухсот приходов у «филаретовцев» и лишь 118 приходов канонической УПЦ Московского патриархата.

«Так что властям проще организовать репрессивные акции против монастыря, а верующим сложнее организовать массовые акции в его защиту», – отмечает Петрушко. Он напомнил, что Тернопольская областная рада уже не раз пыталась затруднить деятельность лавры. Но после начала Петром Порошенко кампании по получению томоса и обретению автокефалии, давление началось уже из Киева, констатировал собеседник.

Выдержит ли братия это давление – большой вопрос. Напомним, что за годы, прошедшие после победы Майдана, УПЦ МП потеряла почти полсотни храмов.