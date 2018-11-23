Украинские власти отменили передачу Почаевской лавры Московскому патриархату

Министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заявила первый замглавы ведомства Елена Сукманова.

«Комиссия минюста по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Сукманова уточнила, что, согласно выводам членов комиссии, государственная регистрация права пользования комплексом сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры – Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса – якобы была осуществлена с нарушениями требований украинского законодательства.

Решение ведомства может быть оспорено в суде.

В середине ноября в Тернопольской области Украины возбудили уголовное дело по передаче нескольких сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры в пользование Украинской православной церкви (УПЦ) в 2003 году по указу Виктора Януковича, бывшего на тот момент премьер-министром страны.

В конце октября наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел выразил надежду, что даже в случае создания Константинополем новой автокефальной церкви верующие смогут отстоять монастырь.