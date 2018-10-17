Наместник Киево-Печерской лавры выступил с обращением

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел выразил надежду, что даже в случае создания Константинополем новой автокефальной церкви верующие смогут отстоять монастырь.

Митрополит Павел заявил, что уже 25 лет националисты и раскольники на Украине хотят захватить Лавру, но монастырь держится, «потому что не в силе Бог, а в правде», передает ТАСС.

Он добавил, что «власть меняется, а церковь идет своим путем, спасает верующих и приводит неверующих ко Христу». Потому «ничего не нужно бояться, нужно усилить молитвы, верующим забыть все обиды и объединиться».

По словам наместника, угрозы нападения на Лавру поступали неоднократно и продолжают поступать, в частности он были на Рождество 2018 года.

Кроме того, призывал отнять монастырь у верующих канонической православной церкви глава непризнанного Киевского патриархата Филарет.

«Такие люди приходили – и политические, и националистические движения. Но нам нечего бояться, мы народ Украины, мы церковь Украины. А то, в чем нас пытаются убедить в связи с действиями Константинополя, – это попытка разделить народ в угоду каким-то политическим мотивам», – сказал митрополит Павел.

Часть Киево-Печерской лавры находится в ведении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), а часть – в ведении Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Представители так называемого Киевского патриархата добавили к титулу своего предстоятеля слова «Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской лавр Священноархимандрит», а на минувшей неделе Филарет заявил, что все лавры, находящиеся на территории Украины, рано или поздно будут принадлежать украинской автокефальной церкви.

Ранее в УПЦ заявили о рейдерстве в связи с идеей переименования в РПЦ. До этого Филарет заявлял, что объединительный собор по созданию единой поместной украинской церкви должен изменить название УПЦ МП на Российскую православную церковь.